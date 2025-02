Alerta por los desechos de cohetes espaciales: pueden pasar por una zona de vuelo muy transitada

Existe una probabilidad anual del 26% de que los desechos de cohetes espaciales vuelvan a entrar en la atmósfera y pasen por una zona de vuelo muy transitada. Así lo advierte un estudio de la Universidad de British Columbia que se publica en la revista 'Scientific Reports'. Aunque la probabilidad de que los desechos impacten contra un avión es muy baja, la investigación destaca que el potencial de que los desechos de cohetes espaciales sin control interrumpan los vuelos y generen costes adicionales para las aerolíneas y los pasajeros no lo es. La interrupción del tráfico aéreo por basura espacial no es algo inaudito. En 2022, un trozo de cohete de 20 toneladas que volvió a entrar en la atmósfera provocó que las autoridades de aviación españolas y francesas cerraran partes de su espacio aéreo.

Con el aumento de los lanzamientos y vuelos de cohetes, los investigadores de la UBC afirman que los responsables políticos deben tomar medidas. "La reciente explosión de una nave espacial de SpaceX poco después del lanzamiento demostró los desafíos de tener que cerrar repentinamente el espacio aéreo", dijo el primer autor Ewan Wright, estudiante de doctorado de estudios interdisciplinarios en la UBC. Y añadió: "Las autoridades establecieron una zona de exclusión para los aviones, muchos de los cuales tuvieron que dar la vuelta o desviar su trayectoria de vuelo. Y esta era una situación en la que teníamos buena información sobre dónde era probable que cayeran los restos del cohete, lo que no ocurre con los restos que vuelven a entrar en la atmósfera sin control desde la órbita".

Cuando se lanzan objetos como satélites al espacio mediante cohetes, gran parte de los cohetes suelen quedar en órbita. Si estas etapas sobrantes del cohete tienen una órbita lo suficientemente baja, pueden volver a entrar en la atmósfera de forma incontrolada. La mayor parte del material se quemará en la atmósfera, pero muchos trozos seguirán cayendo al suelo.

Los investigadores utilizaron el número de aviones en el día más concurrido de 2023 y lo compararon con la probabilidad de que los fragmentos del cohete vuelvan a entrar en la atmósfera por encima de varios niveles de tráfico aéreo, calculados a partir de una década de datos. Denver, Colorado, tuvo la mayor densidad de tráfico aéreo ese día, aproximadamente un avión cada 18 km2. Utilizando este valor como punto máximo, calcularon la probabilidad de que los desechos de cohetes vuelvan a entrar en la atmósfera en diferentes umbrales de densidad de tráfico aéreo. Cuando analizaron regiones que tienen un 10% de la densidad máxima de tráfico aéreo o más, como el nordeste de EEUU, norte de Europa y grandes ciudades de Asia-Pacífico, encontraron una probabilidad anual del 26% de que los desechos de cohetes vuelvan a entrar en ese tipo de espacio aéreo. "Cabe destacar que el espacio aéreo sobre el sur de Europa que se cerró en 2022 es solo el 5% del punto máximo. En todo el mundo, hay una probabilidad del 75% de un reingreso en esas regiones cada año", dijo Wright.

Hubo 258 lanzamientos de cohetes exitosos en 2024 y un récord de 120 reingresos de desechos de cohetes sin control, con más de 2.300 cuerpos de cohetes todavía en órbita. Se espera que el número de pasajeros aéreos aumente casi un 7% en 2025, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Los investigadores también calcularon la probabilidad anual de que los desechos de los cohetes espaciales colisionen con un avión en una entre 430.000.

Cuando los desechos de los cohetes espaciales entran en un espacio aéreo muy transitado, las autoridades de aviación se arriesgan y permiten que los vuelos continúen o actúan desviándolos o cerrando el espacio aéreo. "Pero, ¿por qué las autoridades deberían tomar estas decisiones en primer lugar? Las reentradas no controladas del cuerpo de un cohete son una opción de diseño, no una necesidad", dijo el coautor Dr. Aaron Boley, profesor asociado en el Departamento de Física y Astronomía. "La industria espacial está exportando efectivamente su riesgo a las aerolíneas y los pasajeros". En lugar de eso, la industria podría utilizar cohetes que estén diseñados para volver a entrar en la atmósfera de forma controlada después de su uso, estrellándose sin causar daño en el océano. Esta solución requiere una acción internacional colectiva, dijo el coautor Dr. Michael Byers, profesor de Ciencias Políticas de la UBC. "Los países y las empresas que lanzan satélites no gastarán dinero para mejorar los diseños de sus cohetes a menos que todos ellos estén obligados a hacerlo", dijo el Dr. Byers. Y añadió: "Por lo tanto, necesitamos que los gobiernos se unan y adopten algunos nuevos estándares en este sentido".