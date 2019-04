Así vivió la violencia independentista una consejera de Ciudadanos en la UAB

Los separatistas han mostrado su verdadera cara, de nuevo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. La violencia, acompañada de golpes, lanzamiento de latas de cerveza, insultos y escupitajos, se ha convertido en el día a día de la UAB.

Este martes, la asociación constitucionalista S'Ha Acabat! era el objetivo de la ira de los separatistas, que no dudaron en usar la violencia como han hecho hoy. Ayer fue el robo de banderas, pulseras, dípticos y sin el auxilio de los Mossos d'Esquadra, pese a que se les llamó hasta en diez ocasiones para socorrer a catalanes. La rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona les impidió entrar y ejercer su labor de control y contención de masas.

Ante esta inmunidad no reconocida, los separatistas han vuelto a utilizar sus métodos violentos contra una comitiva de personas, entre ellos la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, la líder del PP al Congreso de los Diputados por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y otro numeroso grupo de personas. Esta vez sí, los Mossos han actuado debido a la presencia de candidatos electorales. En la comitiva se encontraba Sonia Reina, concejal de Ciudadanos en el distrito de Les Corts, y así lo ha relatado a Vozpópuli.

Reina había acudido como oyente al acto convocado por S'Ha Acabat! Tras encontrarse con conocidos a unos metros de la escalera que une el patio con el salón de actos, Reina se encaminaba hacia el lugar donde tendría lugar la conferencia, pero una muchedumbre separatista, formada en su mayoría por jóvenes estudiantes, ha comenzado a rodear a su grupo con gritos como "nazis", "S'Ha Acabat fuera de la universidad", "fascistas", "hijos de puta", "fuera machistas de la universidad", entre otros.

El grupo de violentos había comenzado a rodearles aún más a Reina y a quienes le acompañaban. "Estábamos cercados. No podíamos ni respirar", ha asegurado, mientras recibían "golpes, patadas, lanzamiento de latas de cerveza, escupitajos e insultos". A Josep Lago, presidente de S'Ha Acabat, "le dan en ese momento un golpe en la cara", ha denunciado.

"No podía literalmente respirar"

Reina, sin poder moverse del sitio ante el asedio separatista, comienza a recibir patadas y pisotones de quienes dicen defender a la mujer. En una de ellas, se queda enganchada en la pierna, mientras los separatistas se mueven hacia adelante, quedando atrapada entre las escaleras y la muchedumbre. En ese momento he sentido "mucho miedo", ha lamentado.

"No podía literalmente respirar", y "he podido sacar el pie porque han tirado de mí con fuerza". Eso sí, ha tenido que ser atendida por sanitarios, y dependiendo del parte está sopesando emprender acciones judiciales contra los separatistas. "Me duelen las costillas y cervicales", pero no por golpes sino por la presión y la agresión de estos "violentos".

Los separatistas huyen ante la actuación de los Mossos...

Justo en el momento en el que alcanza la escalera de subida han aparecido los mossos de la ARRO. "Los independentistas han comenzado a huir", ha asegurado, y ha aprovechado para subir al acto, pero pegada a la pared.

Para Reina lo peor no ha sido este acto de violencia, sino la violencia diaria que sufren los miembros de S'Ha Acabat! en un espacio público como es la universidad. "Les señalan, saben quienes son..." y por esto "les admiro".

...pero amenazan con romper "las cuatro extremidades" y los dientes al presidente de S'Ha Acabat

Tras la huida ante los Mossos, una cuenta independentista ha amenazado a Josep Lago, presidente de S'Ha Acabat. "Sé que eres de las Islas y que eres un demócrata europeísta". "Lo sé, joven filonazi de gafas de pasta transparente", le ha señalado la cuenta separatista que ha sido denunciada por el propio Lago ante los mossos.

"(...) No eres un fascista, lo dices y te creo, pero déjame decirte, joven filonazi, que si te encuentras fuera de la universidad donde las cámaras no nos espían, te diría cuatro cosas y te rompería cuatro extremidades también", ha amenazado.

Tras esto, le exige a Lago "ponerse a estudiar alguna cosa que te haga feliz", para espetarle: "Eres un joven vomitivo, lamentable, marginado, malvado, incendiario, acomplejado, reprimido. En términos generales cancerígeno para la comunidad universitaria".

En la amenazante carta abierta, la cuenta separatista asegura que estudiar derecho es de fascistas, y que Lago es miembro de plataformas de la extrema derecha. Tras continuar con los insultos, continúa con las amenazas: "Nunca nos hará tanta ilusión, que encontrarte en algún concierto, y como el que no quiere la cosa, dejarte sin dientes".