Las universidades estadounidenses tampoco cuentan con Torra en su gira por EEUU

El Gobierno independentista de Quim Torra culmina su fracasada gira por EEUU en un nuevo intento de internacionalizar el 'procés'. La Generalitat había asegurado que impartiría conferencias e intentaría añadir adeptos a la causa separatista, pero finalmente ha sido un estrepitoso fiasco.

Solo los medios públicos catalanes y controlados por la Generalitat han cubierto esta mini gira al otro lado del Atlántico. Ni un breve en la prensa estadounidense. En cuanto a las visitas oficiales, el Luther King Institute de la Universidad de Stanford no había incluido en su agenda oficial la visita de Torra, que no fue invitado, pese a los intentos del Ejecutivo autonómico de mostrar lo contrario.

Torra da su conferencia en una clase de máster

De hecho, Torra ha podido dirigirse a un grupo de estudiantes de este Instituto porque el profesor y director del centro, Clayborne Carson, le ha cedido parte del tiempo de una de sus clases del seminario que está impartiendo. De esta forma, ha afirmado que Torra no estaba invitado oficialmente, según ha respondido a un diputado de Ciudadanos.

A tenor de las imágenes desde dentro del propio acto, los estudiantes llegaban a quedarse dormidos, y el propio Carson se ha sentado entre ellos. También se encontraba la esposa de Torra entre el público asistente.

La conferència de Quim Torra a Stanford i el MLK Institute en realitat és que Clayborne Carson l’ha deixat parlar a una classe seva de Màster, per això no figura com a event a cap de les dues institucions. I els alumnes... ja se sap 😄 pic.twitter.com/9vjPUC2Ayh — Anna (@anna_sjd) 15 de enero de 2019

"La realidad es que yo le invité a participar en un seminario que imparto: De los Derechos civiles a los Derechos humanos", ha afirmado el director del Luther King en su respuesta a las preguntas de Ciudadanos.

Asimismo, el motivo de la conferencia, vendido por los de Torra como un discurso separatista, se ha basado en el diálogo y versar sobre la actual situación penal de los políticos presos y los derechos humanos.

Carson había cedido a Torra su tiempo para que explicara su punto de vista respecto a la relación entre el independentismo catalán y los derechos humanos, más cuando esta institución se ha posicionado en contra de la independencia.

No es justo que usen su figura El Luther King Institute en 2018 a Torra

No es la primera vez que el Luther King Institute ha puesto en un brete al Ejecutivo de Torra. El dirigente independentista había puesto como ejemplo de lucha contra la opresión en numerosas ocasiones a Martin Luther King.

"Esta es la propuesta que hago al pueblo de Cataluña: o libertad o libertad. Y amparado en el mandato del 1 de octubre y tomando como ejemplo luchas como la de Luther King, propongo una marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña", había afirmado en septiembre del pasado año en el Teatro Nacional de Cataluña.

Tras estas polémicas declaraciones, el Luther King había invitado a Torra a no utilizar este nombre para su causa separatista. El propio Carson, en una dura misiva, había respondido: "No es justo que usen su figura. Luther King trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor, y no veo que formar parte de España sea una opresión". "Para empezar -continuaba- nadie impide a los secesionistas ejercer sus derechos humanos fundamentales, ni veo en general que sean oprimidos como grupo, así que uno y otro movimiento no son comparables. Es ir demasiado lejos".