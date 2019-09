TV3 ridiculiza y expone a Rufián para regocijo de los seguidores de Puigdemont

Fuego amigo. La televisión pública catalana TV3 aprovecha el cambio de discurso de ERC y el sermón de la confrontación de Carles Puigdemont para ridiculizar a Gabriel Rufián en tan solo 1:32 minutos, un tiempo amplio para una pieza informativa.

El programa estrella de las mañanas de TV3, Els Matins, ha mostrado todas las frases de Rufián, incluyendo la famosa "en 18 meses abandonaremos el Congreso" para mostrar ahora el cambio estratégico empleado por Esquerra en los últimos tiempos para tratar de instaurar el pragmatismo, más de cara a una hipotética dura sentencia sobre el juicio del 1-O.

Entre 2015 y 2016, Rufián aseguraba que "somos República" tras votar y obtener la victoria con mayoría absoluta independentista en el Parlamento autonómico. Trataremos no hacer lo que se ha hecho hasta ahora, que es política parlamentaria sino otra cosa". También "deseaba lo mejor" para un "país vecino", como denominaba entonces a España el diputado.

A #ElsMatinsTV3 hem fet l'exercici de veure el gir d' @Esquerra_ERC al Congrés dels Diputats, personificat en el seu portaveu al Congrés, @gabrielrufian . Quatre anys resumits en minut i mig. No te'l perdis 👇🏻 pic.twitter.com/H3rXUFie0H — Els matins TV3 (@elsmatins) September 4, 2019

"Venimos con la intención de estar el menor tiempo posible, 18 meses como máximo", recuerda en el reportaje la cadena catalana. "Querer pactar un referéndum con el Estado español es una mentira piadosa y de hecho es una forma de rendición", rescata, para acto seguido mostrar el "sí" de Rufián a un referéndum unilateral de independencia. "Me gusta la idea", puntualizaba.

Tras no mostrar ninguna frase en el fatídico año para el independentismo, 2017, TV3 hace el salto a 2018. La pregunta de la periodista consistía en si ERC había puesto el freno de mano. "No", decía una encogido Rufián, para asegurar que su intención es la de "pinchar las burbujas del independentismo mágico".

"El diálogo y la negociación" fueron los mensajes de ERC en las campañas de 2019. "La intención no es bloquear las instituciones, pero equilibrarlo con no dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez". "¿Ustedes saben el enorme gesto de generosidad que hace nuestro grupo hoy?", se preguntaba Rufián este mismo año en la sesión de investidura -fallida- de Pedro Sánchez. "¿Creen que también lo podremos hacer en septiembre? En septiembre nos complica la vida a todos", alertaba el diputado de ERC ante la resaca de la Diada, el aniversario del 1-O y la sentencia del Supremo.

El vídeo subido por la cuenta del programa en su perfil de Twitter se ha convertido en viral entre los foros separatistas. Algunos usuarios han cargado duramente contra el "botifler" Rufián, al que no dudan de señalar como responsable de que no haya una respuesta unitaria en el independentismo. "Es un caballo de Troya del independentismo", afirma otro tuitero. "Encerrar a todo un pueblo para liberar a Junqueras", ironiza otro.

Tuiteros comparan a TV3 como un "sicario de la mafia"

Unos cuantos apuntan que se trata de una campaña de propaganda de JxCat al no hacer lo mismo ni con Puigdemont ni con Torra ni Artur Mas. "Cómo se nota que los convergentes del 3% están detrás de este programa", continúa otro. "TV3 ha hecho un vídeo entero para acusar a Rufián de botifler. La derecha catalana emplea la televisión pública como si fuera un sicario la mafia, es increíble", escribe otro.

"Me pasé 3 años codo con codo con el pupilo de Junqueras en @sumate_asoc -asociación creada por Rufián para encontrar un sitio entre los independentistas-. Avisé del peligro que supondría para el proyecto de una Cataluña en libertad. Todos me oyeron y muy pocos me escucharon. Estaba claro que el cóctel de medias verdades no superaría el primer envite", ha añadido Manuel Puerto, profesor de Mercantil.

Otros se solidarizan con el periodista que ha realizado la pieza. "Temo que tenga las horas contadas en TV3. ERC no le perdonará", ha subrayado.

"Desactivar una revolución, subirse al carro, enaltecer al personal hacia la batalla, traicionarlo en los momentos clave, cambiar el discurso, vender que el enemigo es invencible, aplastar adversarios independentistas de verdad y mantener de nuevo el poder de la colonia. Felicidades JxCat y ERC", señala un tuitero.

Otros prefieren cargar contra la cadena pública al emitir solo la hemeroteca de Rufián. "La evolución de Convergencia, echando a Campuzano para meter a la Miriam Noguera también tiene su gracia, por si queréis hacer una pieza graciosa", ha puntualizado un usuario.