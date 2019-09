'Tsunami democrático', la respuesta unitaria del independentismo contra la sentencia del 1-O

Tsunami Democrático. Es la fórmula articulada por los independentistas para adoptar una respuesta unitaria a la sentencia del juicio del 1-O. El movimiento está bendecido por los principales espadas de ERC, JxCat y la CUP, que se han hecho eco en las últimas horas de esta cuenta con llamadas a la "unidad".

El movimiento, del que se desconocen sus líderes, tiene como primeros seguidores periodistas y cuentas oficiales de partidos políticos independentistas, como ERC y JxCat, así como destacados dirigentes de la CUP y de estas formaciones. Se han hecho eco también Carles Puigdemont, consejeros de la Generalitat y hasta el presidente autonómico, Quim Torra. La cuenta de 'Tsunami Democrático' no sigue a ningún perfil en Twitter para evitar suspicacias. Fuentes parlamentarias han asegurado que ni JxCat ni el PDeCat tienen vínculos con esta nueva plataforma.

"Recuperar la iniciativa" es el lema escogido para darse a conocer, eso sí con una actitud contraria a la violencia, pero a favor de la desobediencia civil como herramientas. Enterrando así el discurso de la confrontación. "Cambiémos el estado de las cosas: súmate al Tsunami Democràtic", piden en las redes.

Els drets, si no s'exerceixen, perden sentit. La defensa de la democràcia i dels nostres drets civils, polítics i socials, inclòs el dret d’autodeterminació s’ha de fer cada dia. Hi estem compromesos. Sort i endavant #TsunamiDemocràtichttps://t.co/hYP6GxiE3y — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 2, 2019

La iniciativa, ya activada en otros foros independentistas el pasado 31 de agosto, se ha dado a conocer en Twitter mediante un vídeo en el que muestra una carola con agua en el fuego, hasta llegar a hervir.

La sociedad está formada por políticos y parte de la sociedad civil catalana, todos ellos independentistas. Perfiles como el de Oriol Junqueras, Pere Aragonés -vicepresidente de la Generalitat-, Marta Rovira, Jordi Cuixart, el diputado de ERC Ruben Wagensberg, Carles Puigdemont, Lluís Puig, diputado de JxCat Josep Costa y miembros de la Crida de Puigdemont como Toni Morral han difundido el mensaje en pro de una movilización masiva contra la sentencia del Supremo. De momento, no se han identificado líderes en esta nueva apuesta del independentismo, ni tampoco formas de contacto.

Junqueras: Votar no és delicte! La democràcia prevaldrà per sobre de tot i ens conjurem per defensar-la! Sempre! #tsunamidemocratichttps://t.co/VVvwTgWc1A — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 2, 2019

También la convocante de la Diada independentista del 11 de septiembre se ha sumado a este movimiento, junto con Òmnium Cultural. El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha asegurado que podrán contar con su "complicidad". "Abrimos nuevo ciclo, recuperemos la iniciativa siempre desde la no violencia", ha indicado Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.

Cal recuperar la iniciativa, i en tots els àmbits. Aquesta és una bona manera, intel·ligent. El compromís amb la no violència ens fa més forts, que ningú en tingui cap dubte. I sí, ara comença el temps de la represa. https://t.co/RNXvdkKKoi — Carles Puigdemont (@KRLS) September 2, 2019

El movimiento se presenta tras el fiasco de la cumbre separatista en Suiza de este pasado fin de semana, donde no se ha llegado a ningún acuerdo entre partidos y entidades independentistas. "No podemos explicar ningún tipo de acuerdo porque no hay", ha asegurado Mauri, quien ha admitido las distintas singularidades del independentismo, aunque ha insistido en que hay compromiso y voluntad para alcanzar un consenso "ante una sentencia dura".

Cal organitzar la resposta a la sentència des de la desobediència civil massiva i continuada. Provoquem junts un #TsunamiDemocràtic. Som-hi! https://t.co/czqMT3FWjG — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) September 2, 2019

Esta plataforma se da a conocer tras un verano convulso en el independentismo, con cruce de acusaciones y declaraciones entre ERC y JxCat. El principal motivo de discusión es el cómo se debe articular de forma unitaria la respuesta a la sentencia. Desde el núcleo duro, formado por Torra y Puigdemont, se pide la "confrontación" como la vía a usar, mientras que ERC se ha negado a ello y pide más pragmatismo y diálogo con el Gobierno.

Obrim nou cicle, recuperem la iniciativa, sempre des de la noviolència #Tsunamidemocratic#ObjectiuIndependènciahttps://t.co/BxRJVKRUvx — Elisenda Paluzie (@epaluzie) September 2, 2019

En esa línea se mostraba la consejera de Salud, Alba Vergés, también de ERC. En su llamamiento pedía abrir las puertas también para los no independentistas", mientras pedía dejar de "persistir" y no "desistir" ante la actuación del Estado.

La independencia, "un viaje largo y complejo"

Según el mensaje de esta plataforma, "la autodeterminación es un viaje largo y complejo". En este camino, parece que algunas palabras han perdido su significado y firmeza, como "unidad, referéndum, democracia, justicia o derechos. También admiten "desorientación" y "frustración" debido a la "represión".

"No podemos desistir en la defensa de los derechos individualesy colectivos (...) son acciones que se ejercen día a día. Y si no se realizaran perderían sentido hasta desaparecer", afirman. El objetivo en sí se centra en "volver a generar esperanza" no solo a las generaciones actuales, sino a las venideras. "La lucha por los derechos fundamentales no se puede dejar para más adelante", eso sí, de forma pacífica, serena y convicción. "Lo haremos democráticamente, con determinación y de manera organizada. Nuestros ideales defienden las libertades irrenunciables y persiguen la justicia social", han asegurado en un primer manifiesto, donde defienden la firmeza, pero no la violencia.

"La autocrítica, la ironía, la creatividad, la diversidad, la imperfección y todo lo que potencie un movimiento colectivo y transversal serán nuestras herramientas", sin rehuir de la "incomodidad que puede resultar del ejercicio de los derechos fundamentales y la transformaciónsocial. La asumimos y la confrontamos". "No somos una nueva organización: somos una campaña constante, continua e inagotable", han dicho, al tiempo que subrayan que "hay una estrategia y una respuesta".