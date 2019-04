El PSC pone a prueba la debilidad de Torra en el Parlament

El Parlament de Cataluña debate entre este miércoles y jueves una moción contra "la inoperancia" del Gobierno de Quim Torra. En su legislatura tan solo se han aprobado cuatro leyes, ha perdido una de cada tres propuestas y los Presupuestos son las mismas cuentas de 2017, que se han prorrogado en 2018 y 2019.

El PSC ha presentado esta moción, que podría derivar en un adelanto electoral en Cataluña, pese a la insistencia de la Generalitat de aguantar hasta agotar la legislatura.

Torra pierde una de cada tres votaciones

El PSC ha denunciado la "inoperancia" en un texto que se someterá a votación en un pleno que se prevé intenso, más cuando Torra ha exigido a los socialistas catalanes que presenten una moción de censura. La diferencia radica en que esta última opción, la oposicióntendría que presentar un candidato, con un programa electoral y tener el respaldo de la Cámara.

La portavoz del PSC, Eva Granados, ha asegurado en declaraciones a Vozpópuli, que están "en su derecho" de presentar la cuestión de confianza, por la cual Torra tendría que tener el respaldo del Parlament. "La obligación del presidente de la Generalitat es aprobar los Presupuestos", prorrogados desde 2017, sin que se hayan obtenido apoyos para sacar adelante unas nuevas cuentas desde entonces.

Torra ha perdido el favor de la CUP

Torra ha perdido el favor de la CUP y existen diferencias entre JxCat y ERC, como se ha visto en el decreto anti-VTC, y en las propias cuentas.

El presidente autonómico ha anunciado los Presupuestos "más sociales" de Cataluña, pero la realidad es que no los ha llevado a la Cámara para que sean sometidos a votación. "Ha mostrado un papel mojado, sin eficacia alguna", han apuntado fuentes socialistas.

Desde que Torra tomara las riendas de la Generalitat, tan solo se han aprobado cuatro leyes, la mitad que en Valencia, donde se han comenzado a revertir los recortes. Granados ha denunciado que Torra "ha perdido la mayoría del Parlament" y no respeta los acuerdos votados en la Cámara. La Generalitat, por su parte, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez 1.400 millones de euros para un nuevo plan social, que incluiría la renta mínima garantizada, entre otras medidas, pero Moncloa no ha abordado aún este asunto.

Granados ha afirmado que "Torra ha dejado de enviar leyes al Parlament" porque ya no ostenta la mayoría". "Pierden una de cada tres votaciones, en concreto 101 hasta ahora", ha recordado. Torra había asegurado que presentarán las leyes cuando haya sentencia por el juicio del procés, inacción que le reprocha el PSC. "¿Qué hacen? ¿Para qué están?", ha reflexionado Granados, que compara esta situación con la vivida por Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno convocó elecciones una vez que no pudo aprobar los Presupuestos", "Puigdemont también hizo lo propio al no tener respaldo a sus cuentas", ha mencionado Granados, que exige a Torra tomar estos ejemplos.

El PSC ha indicado que hasta finales de marzo se han registrado un total de 321 votaciones en el pleno del Parlament, pero Torra ha sido incapaz de alcanzar acuerdos ni consensos. En el camino, solo cuatro leyes han salido adelante. De hecho, el PSC había impulsado dos de estas propuestas, que son modificaciones de la legislación vigente. La otra ley es la investidura de Puigdemont, tumbada por los tribunales, y la última sobre la eliminación del Consejo Comarcal del Barcelonés. Ninguna de ellas de calado o transcendencia alguna para los ciudadanos.