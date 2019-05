PSC y Colau negociarán con Valls para quitar la Alcaldía de Barcelona a ERC

El PSC de Jaume Collboni y la formación de Ada Colau tienen sobre la mesa evitar un alcalde independentista en Barcelona. Para ello, necesitarían sumar una mayoría simple, que ya tienen, en la primera y única votación.

La lista de ERC, capitaneada por Ernest Maragall, ha sido la más votada en las elecciones de Barcelona, pero no tiene el apoyo ni del PSC ni de Ada Colau para lograr la Alcaldía. Los republicanos e independentistas han cosechado diez concejales en estas municipales, los mismos que Colau y dos más que el PSC. La mayoría estaría en los 21 concejales.

PSC y Ada Colau suman un total de 18, mientras que las formaciones independentistas se han quedado con 15, al sumar solo cinco concejales JxCat. Todo queda así en manos de Valls, que no podrá votar en contra en esta elección. De esta forma, socialistas y comunes reeditarían el pacto alcanzado en el principio de la primera legislatura de Colau, roto después por la aplicación del 155.

Fuentes del PSC no descartan este desenlace, pero la última palabra la tendrá Jaume Collboni, quien negocia personalmente esta negociación. La intención es lograr una mayoría absoluta en la única votación posible en la formación de los ayuntamientos, aunque después sí se pueden presentar mociones de censura, como ha ocurrido en Badalona, para quitar la Alcaldía al partido gobernante.

El PSC podría llegar a los nueve concejales

Manuel Valls ha asegurado por activa y por pasiva que no permitiría ni un alcalde populista ni independentista. El ahora concejal de Barcelona, una vez recoja el acta, cuenta con seis votos en esta decisiva votación, en un pleno que no está tan fragmentado como en la pasada legislatura al no entrar la extrema izquierda separatista de la CUP ni de Barcelona es Capital.

La composición del Consistorio también podría cambiar si el PPC no obtuviera representación, ya que los grupos se repartirían los dos concejales. Todo dependerá del voto exterior. El PSC no descarta sumar un concejal más si finalmente los 'populares' se quedan fuera de la Alcaldía, según han apuntado fuentes socialistas a Vozpópuli.

Collboni ya ha rechazado dar su apoyo a un alcalde independentista, según ha declarado este mismo lunes el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. "Haremos lo posible para que Barcelona no tenga un gobierno independentista", ha dicho, abriendo todas las posibilidades para que ERC no ostente el bastón de mando por primera vez desde 1939.

Colau, molesta con el discurso de Maragall

"Muy decepcionante". Así ha tildado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, el discurso de Ernest Maragall tras ganar las elecciones por apenas 5.000 votos. "Se limitó a hablar en clave catalana y casi no mencionó el proyecto y las políticas de ciudad", ha asegurado la regidora.

Para Colau, el resultado del pasado domingo refleja "una ciudad de izquierdas" y no una ciudad favorable al independentismo, como vendieron JxCat y ERC. "En el caso de las fuerzas independentistas, las mayorías son muy inferiores. Es un gran error hacer una lectura independentista o antiindependentista", ha advertido la alcaldesa.

"Como fuerza que ha quedado igualada con ERC, creemos que en esta ciudad las fuerzas con más representación tiene que abrir conversaciones escuchando el resultado, que habla de una mayoría progresista muy amplia", ha considerado, tendiendo así la mano a ERC y PSC.

ERC critica la posible alianza de izquierdas

"Nos ha extrañado que se dé por hecha la elección de un alcalde independentista en una ciudad en la que el independentismo ha retrocedido, ha pasado de 18 a 15 concejales", ha aseverado, dejando la pelota en el tejado de Ada Colau, que no ha descartado gobernar con ERC.

Ante esta situación, desde ERC ya han criticado esta posible solución para gobernar la ciudad de Barcelona. "Esta petición del sector más ideológicamente supremacista del pseudoprogresismo español de salón refleja cómo nada la deriva de una cúpula que venía a cambiarlo todo y que ha acabado traicionando en tiempo récorda sus votantes y militantes", ha escrito el diputado.

Maragall no descartaba una alianza entre Colau, Collboni y Valls, aunque la ha tildado de "inverosímil e inimaginable". No tendrá "recorrido", ha asegurado.