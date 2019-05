El independentista Joan Canadell presidirá la Cámara de Comercio de Barcelona

Joan Canadell presidirála Cámara de Comercio de Barcelona. Eines de País, la candidatura de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), le ha escogido para este cargo desde el que tratará de romper con el Ibex 35 y las oligarquías actuales. Además del presidente se han elegido a los representantes de los otros 11 cargos del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Mónica Roca será la vicepresidenta primera y sustituirá a Canadell en la segunda parte de la legislatura de la Cámara, según han afirmado fuentes de la ANC a Vozpópuli. Roca es la fundadora y directora general de isardSAT. La intención del nuevo equipo ejecutivo es alternar la presidencia de la Cámara a los dos años, un hombre y una mujer, para mantener la paridad en el cargo.

Los independentistas escogen así al propietario de Iniciatives Canadell SLU, fundador de Petrolis Independents y del pequeño Círculo Catalán de Negocios (CCN), una entidad dedicada a difundir las principales tesis económicas de los independentistas. En esta disputa también se había presentado el presidente de la metalúrgica Recam Laser, Pere Barrios. En el caso de las mujeres, tan solo Roca se había postulado para presidir la Cámara, puesto que tendrá tras el paso de Canadell, que tendrá que dimitir. Sería la primera mujer en presidir la prestigiosa institución.

"Desconexión" con el Ibex 35

Canadell tendrá ahora que cumplir con el programa de Eines de País, como postrar la institución al "servicio de la república, sin sumisión a los intereses de oligopolios y empresas con sedes no catalanas", en definitiva "desconexión" con el Ibex 35 y "poderes fácticos centralizados".

Eines de País quiere acabar con la llamada cultura del "Palco del Bernabéu", y tratará de impulsar infraestructuras clave en Cataluña, incluso insistiendo en la gestión del aeropuerto, puerto, trenes, energía y comunicación, así como el Corredor Mediterráneo y una mejora de las conexiones con el levante español y las Baleares.

El elegido tendrá que dar su cara para impulsar un banco propio en Cataluña, pese a los nefastos ejemplos dejados durante la crisis y antes -CaixaCatalunya y Banca Catalana-, con la premisa de divulgar el modelo de "éxito" catalán y vender Cataluña como un país independiente.

Con estos cambios dará comienzo una nueva etapa, rompiendo con el mandato de Miquel Valls, que lleva al frente desde 2002. Los empresarios independentistas quieren ahora unir todos los esfuerzos en favor de las pequeñas y medianas, con transparencia y sin otorgar privilegios a las grandes compañías, que podrían perder las llamadas "sillas de plata", 14 asientos del pleno de la Cámara que se otorgan por un precio mínimo de 75.000 euros.

Los independentistas tienen claro que "comprar sillas no es democrático. Este sistema no es propio del siglo XXI". En cuanto a la pérdida de ingresos no han mostrado preocupación debido a la buena salud financiera de la que goza ahora la Cámara de Barcelona. "Hay que levantar las alfombras todavía para poder anunciar el plan", han considerado.

No cree que las grandes empresas se vayan de la Cámara

En una reciente entrevista a Vozpópuli, Canadell había afirmado que la nueva Cámara trabajará para eliminar la actual estructura organizativa, y serán las pymes y autónomos, que conforman el 99,8% del tejido empresarial catalán, la base en la que descansará ahora la institución. En este sentido, aceptarán propuestas que promuevan a las pymes y micropymes, al tiempo que escucharán también a los grandes empresarios, si sus alternativas van encaminadas a las estrategias de Eines de País.

Canadell no se mostraba dispuesto a ceder ante las grandes corporaciones. En caso de que las grandes empresas realicen una oposición o bien mantengan una posición contraria a su estrategia, ha considerado que estas empresas "no se moverán" ni tampoco harán "oposición", sino que buscarán la negociación. El "diálogo" sería la mejor opción, ha considerado.

Los otros asientos que dependen ahora de la Cámara

De la Cámara de Comercio de Barcelona dependen otros asientos, como proponer al presidente de la Fira de Barcelona, pero también está presente en otras instituciones, como Barcelona Centre de Disseny (BCD), Camerdata, Fira 2000, Fundació Barcelona Promoció (FBP), Fundació Empresa & Clima, Fundació KIMbcn, Gestió i Promoció Aeroportuària, SA (GPA), Llotja de Cereals de Barcelona, Llotja de Contractació Mercat en origen de Vic, Mercat Carni, Ramader i Avícola de Barcelona, Turisme de Barcelona y Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC).

Canadell ha comentado que se estudiará la labor de cada uno de los actuales cargos designados. "Si la gestión es buena, no tendrá por qué cambiar", había asegurado el empresario sobre la posible salida de algunos cargos que serían reemplazados por sus hombres de confianza.

Las grandes empresas, principal foco de las críticas de Canadell

Muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter. Canadell no esconde su independentismo y fervor por Puigdemont. Se ha llegado a pasear con la foto del expresidente de la Generalitat en su vehículo.

Cada dia porto al cotxe amb mi el nostre President @KRLSRecomano q ho feu mes gent, sobretot ara q s’omplirà BCN de turistes pel #MWC18@MWCapitalTambé caldria fer presents els Jordi’s i l’ @junqueras Demostrem q no els oblidem, son amb nosaltres cada dia!!! pic.twitter.com/w5BkGBNwW8 — Joan Canadell (@jcanadellb) 12 de febrero de 2018

"Cada día llevo en el coche junto a mí a nuestro Presidente. Recomiendo que lo haga más gente, sobre todo ahora que se llenará Barcelona de turistas por el MWC. También habría que tener presentes a los Jordis y a Junqueras. Demostremos que no les olvidamos, que están con nosotros cada día", escribía en febrero del pasado año.

La mayoría de sus mensajes se dirigen en favor de la independencia, pero también critica al Estado y determinadas actuaciones.

Cuales son las prioridades del sistema juridico español?:1-salvar los bancos. Impuesto actos juridicos2-perpetuar la Monarquia. Caso Valtonyc3-proteger la iglesia. Willy Toledo4-salvar guàrdia civil. Chicos Altsasu5-mantener machismo. La manada6-UNIDAD Ñ. presos politicos👇 — Joan Canadell (@jcanadellb) 6 de noviembre de 2018

El objetivo de Canadell es convertir a Cataluña en una República independiente. Así se expresaba hace tan solo dos días.

El q tenim clar tant el @govern com @EinesdePais és q tenim molta feina, i moltes ganes de fer-la!! https://t.co/nEQkKAlLJj — Joan Canadell (@jcanadellb) 20 de mayo de 2019

"Está claro...". Así respondía A preguntas de un usuario sobre si había hablado de un "Estado independiente" con el Gobierno de la Generalitat.

Su animadversión con las grandes empresas también se deja palpar en la red social. "Madrid regaña el establishment catalán (...) y el puente aéreo cada vez vuela más bajo", apuntaba en un reciente tuit.

"Parece que el establishment necesita reflexionar. Sería bueno que se dieran cuenta de que el alejamiento de la sociedad provocado por las presiones en octubre de 2017 no les conviene mucho...", ha asegurado.