El PDeCAT asegura que "no hay razones para apoyar los Presupuestos"

"No hay razones para apoyar los Presupuestos". El PDeCAT mantiene así su postura sobre la apertura de un diálogo negociado con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según han afirmado fuentes de la formación independentista a Vozpópuli, no solo vetarían en este momento las cuentas presupuestarias sino que además indican que ahora "no se dan las condiciones para abrir una negociación". En este sentido, han asegurado que desconocen por completo el articulado de los Presupuestos.

Para abrir las negociaciones sería imprescindible que tanto el Gobierno como el PSOE mostraran "gestos políticos", sin llegar a concretar en qué consisten los mismos. Eso sí, han matizado que habría que abrir el mismo escenario de la moción de censura a Mariano Rajoy para entablar conversaciones con los socialistas y el Ejecutivo.

Los 1.700 millones de Sánchez a Cataluña ya no sirven como moneda de cambio

Las mismas fuentes han indicado que el pacto fiscal o un mayor montante presupuestario adicional, como los 1.700 millones de euros que ha ofrecido Pedro Sánchez a Cataluña, ya no servirían por sí solos para dar el apoyo, algo imprescindible para sacar adelante las cuentas públicas. En este sentido, han incidido en la necesidad de llevar a cabo un "referéndum pactado", un gesto que sí consideran un hecho muy positivo.

En este mismo aspecto se ha pronunciado también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha asegurado que no habrá apoyo a los Presupuestos si no hay un "movimiento político". Torra, conocedor de la división interna dentro del separatismo, ha rechazado de plano que el PDeCAT apoye las cuentas.

Según el dirigente de la Generalitat, sería necesario que Sánchez dé el paso para abrir el mal llamado "derecho a la autodeterminación", un derecho solo reservado a las colonias. "Me parece que ha quedado claro, tanto por parte del PDeCAT como por parte de ERC, que si no hay un movimiento político en esta línea, los presupuestos no se aprobarán", poniendo en duda incluso su tramitación. Este viernes el Consejo de Ministros dará luz verde a las cuentas públicas, con una bajada de una décima en el crecimiento económico.

El independentismo, dividido

La ex consejera Dolors Bassa, ahora en prisión, es una de las voces críticas con el Gobierno autonómico de Torra. La ex consejera ha asegurado que la Generalitat no ha aprobado ni una sola ley desde que Torra haya aterrizado en el poder, al tiempo que ha dejado constancia de las tensiones internas entre ERC y Junts per Catalunya, las dos formaciones que lideran la Generalitat y el Parlament.

"Me pongo muy nerviosa cuando veo las peleas entre ERC y JxC. Somos dos grupos parlamentarios con ideas programáticas diferentes, pero hay que encontrar la estrategia nacional conjunta y compartida para avanzar", ha afirmado en una entrevista radiofónica.