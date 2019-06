El patriarca de los gitanos de Alfarras que dejó Vox para hacerse 'indepe': "Me prometieron el oro y el moro y no han cumplido"

Antonio Jiménez Sánchez es el patriarca de los gitanos de Alfarrás pese a su juventud, tan solo 28 años. Hasta ayer era el alcaldable de Vox en este municipio ilerdense, formación a la que renuncia para declararse "independentista" y "amigo de los políticos que están en prisión".

"Les conozco y es pura amistad. La amistad es lo más bonito de la vida", ha asegurado cuando se refiere a Joaquim Forn; Oriol Junqueras; Carme Forcadell, a quien conoció la celebración del día del Pueblo Gitano en el Palau de la Generalitat; Raül Romeva; Dolors Bassa; Gabriel Rufián; y Meritxell Serret, huída a Bruselas para esquivar a la justicia española. A todos ellos les conoce "personalmente, como amigos", ha asegurado, para matizar: "No es que tengamos mucha relación, pero sí una especie de amistad".

Preguntado por Vozpópuli sobre su renuncia, anunciada en la radio local Emun FM, y cambio de parecer, Jiménez Sánchez, ha afirmado que las ideas de Vox son de "extrema derecha y no tiene nada que ver con mis ideales. Las ideas de Vox y las mías son totalmente diferentes". "Yo quiero mi tierra y ellos solo quieren lo suyo. Uno por otro, la casa sin barrer", ha dicho. "Mis ideas son catalanistas, no son españolas", ha asegurado. "Estoy en Cataluña y tengo que luchar por mi tierra", ha asegurado. Este el motivo por el que pide "perdón a todos los catalanes. Por haberles defraudado", se lamenta, mientras indica que "no lo volveré a hacer. Nunca". "Ni una más Santo Tomás", remacha.

Ni ERC ni JxCat se han dirigido a él como formación, aunque miembros del partido sí que han conversado tras escuchar su alegato. "Si algún día me necesitan, ahí me tenéis", les ha dicho, al tiempo que ha recibido el apoyo de sus vecinos. "Es bonito haber reconocido el mal. Estoy orgulloso de ellos", ha considerado. También en la asociación gitana, formada por 500 personas pero solo podían votar el 10%, junto a su familia también ha mostrado su aprecio al patriarca.

Todo el mundo nos equivocamos y tenemos errores. Yo reconozco los míos. Me arrepiento de haber encabezado al partido de Vox

El día que le emplazaron a liderar la candidatura de Vox en Alfarrás fue "muy precipitado", según ha explicado. "Me prometieron el oro y el moro y no han cumplido nada", ha asegurado. "Me prometieron que vendrían y apoyarían a mi asociación, pero no lo hicieron. Me prometieron que me iban a ayudar en todos los momentos y en todas las circunstancias", ha lamentado el patriarca gitano de Alfarrás, quien ha negado que estuviera afiliado a Vox ni a ningún otro partido. La formación le aseguró que apoyaría "su candidatura en la campaña electoral, pero no me han apoyado en nada".

También ha negado haberse presentado antes a otras elecciones municipales, como ha llegado a publicarse en plena recta final de la campaña. Jiménez Sánchez no ha concedido ninguna entrevista durante la campaña, pero ha asegurado que no sabe los motivos, aunque sí ha asegurado que no pudo hacer "ninguna declaración pública como candidato de Vox". "Pido disculpas a Cataluña por haberles defraudado. Lo primero pedir disculpas -que ha reiterado a lo largo de la conversación-".

Pido disculpas a Cataluña por haberles defraudado

Tras declararse "independentista", Jiménez trata de calmarse ahora y evitar a toda costa a las formaciones políticas. Su juventud e ímpetu le llevó a aceptar la proposición de Vox, aunque su carrera política "se ha terminado". "Ahora seguiré con mi labor de presidente de la asociación gitana de Alfarrás", ha afirmado

"Tengo que estar por la asociación", ha asegurado, pero no cierra la puerta a una hipotética vuelta. "Cuando llegue el momento, Dios dirá y Dios dispone". Por ahora, se limitará a ayudar a ERC, "sin estar afiliado ni ser miembro del partido", y a JxCat como "amigos y ciudadano de Alfarrás".

Jiménez Sánchez se muestra también muy franco. Pese a quedarse fuera del Ayuntamiento por tan solo 13 votos, el candidato de Vox ha asegurado que hubiera renunciado al acta de concejal en favor de Ana Isabel García Solino, número dos de su lista. "Si hubiera sido concejal, 100% hubiera renunciado al acta", ha afirmado. "Sus ideas con las mías no son compatibles", ha insistido. "Igualmente hubiera dejado el acta. La dejaría para la segunda". Vox obtuvo un total de 98 votos, poco más del 5%, en un municipio en el que ha ganado JxCat con casi el 50% de los votos.