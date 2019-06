Omar Noumri, primer alcalde de origen argelino de ERC en Cataluña: "Soy catalanista e independentista"

Omar Noumri (Argelia. 1991) ha sido el alcalde electo de Castelló de Farfanya el pasado 26 de mayo. Lo ha hecho en una marca blanca municipalista de ERC, Unim Castelló de Farfanya-acord municipal. Noumri es noticia por su origen árabe, aunque evita pronunciarse sobre si es o no musulmán. "La religión y la condición sexual pertenecen al ámbito privado", ha considerado a preguntas de Vozpópuli.

Según ha sondeado, es el único alcalde de origen argelino "en activo" ya no solo en Cataluña, sino también en toda España. Historiador de formación, ha ejercido de profesor en un colegio concertado siguiendo la doctrina del mismo, incluso por encima de sus principios personales. Hasta ahora ha ejercido de guía turístico en Balaguer, donde su padre es imán en la mezquita, y es juez de paz, aunque su vocación política le permite, con el voto de sus vecinos, tomar el bastón de mando del pueblo donde nació su madre.

Milita en ERC a raíz de la experiencia contada por su abuelo Jaume, aunque ya fue miembro de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña (JNC) a los 17 años, en aquella etapa no tenía la "madurez" que tiene ahora, aunque no reniega de esta experiencia. "Siempre he sido una persona de izquierdas, defensor del bienestar social y los valores republicanos como la tolerancia y la integración", ha dicho Noumri. Su abuelo le habló de la "lucha antifascista y del republicanismo de aquella época, que no tiene la connotación actual". "Es una de mis fuentes, pero siempre he sido catalanista e independentista", remachado. "Donde más cómodo me he sentido ha sido siempre en ERC", ha explicado sobre el por qué escoge a la formación liderada por Oriol Junqueras para encabezar ahora la lista del pequeño municipio ilerdense.

Para Noumri, "la religión es un aspecto privado de cada persona, como la orientación sexual. No deberían ser noticia ni ser relevantes. Hay que tener en cuenta que no se pregunta a ningún político que religión profesa. No te puedo confirmar si soy el primer alcalde musulmán porque es parte del ámbito privado".

"He estado trabajando en un colegio religioso como profesor de secundaria, y siempre he respetado la línea católica, sin que hubiera problema alguno. Ellos sabían que era musulmán", ha dicho, pero señala que el espacio público e institucional debe trabajar por la aconfesionalidad y el laicismo. "Creo que las instituciones catalanas abogan más por el laicismo o la aconfesionalidad, independientemente" de la elección personal. "Mi madre nació católica y se ha convertido al Islam; mi padre es musulmán; mi abuelo era ateo y mi abuela católica", por lo que ha pedido "respeto" a todas las creencias religiosas, evitando así la postura radical de erradicar la religión.

Preguntado sobre si puede considerarse como árabe, ha señalado que "sí, soy el primer alcalde de origen árabe, en Cataluña por lo menos; en el caso de España, es también el primero en activo". En este sentido, recuerda los casos del expresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Mustafa Aberchan, y el caso de Lugo, con el sirio Isaam Algnam.

Preguntado sobre los rumores a los que ha tenido que hacer frente durante la campaña -se llegó a decir que construiría una mezquita en el mismo emplazamiento que ocupa ahora la iglesia de San Miquel-, ha considerado que este ruido no ha calado entre los vecinos, que se fijaron más en su programa. En la campaña no han entrado "ni a valorar ni a criticar las polémicas sobre su origen árabe", ha asegurado. A su juicio, esta campaña ha sido un éxito al haber sido transparentes y dar de lado a la habitual guerra sucia entre candidatos. "No hemos entrado en el cuerpo a cuerpo", ha apuntado. "El votante lo ha premiado. Los vecinos no buscan la confrontación, sino el diálogo", ha apostillado.

"Dudo mucho que un joven argelino-catalán, musulmán, con una madre convertida al Islam hace mucho tiempo y cuyo padre ha sido imán de la mezquita de Balaguer sea un republicano convencido. ¡¡No me lo creo!!", había escrito en plena campaña electoral la alcaldesa de Castelló de Farfanya, Cristina Lafay. Desde ERC sí se respondió a estas críticas, pero no desde la candidatura municipal. "Todos tienen cabida en el republicanismo", dijo la diputada de ERC Montserrat Fornells.

"Diálogo de igual a igual" entre la Generalitat y el Estado

El alcaldable se alinea con los grandes dirigentes de ERC, como Joan Tardà, que hizo campaña en este municipio ilerdense; Roger Torrent y Gabriel Rufián. Sin salirse del habitual guión de los republicanos independentistas, ha defendido un "diálogo de igual a igual" para resolver "el conflicto", sin que existan "líneas rojas".

Ha indicado que habría que abrir el debate sobre la Constitución. "Hay que intentar abrir un nuevo escenario u otras alternativas", ha considerado. "Espero que tarde o temprano" se produzca una mesa de negociación entre las dos posiciones antagónicas. También ha señalado que irá a visitar a los políticos presos.

Ada Colau, a favor del derecho a decidir

Respecto a los pactos de Barcelona, con un contexto más complicado que en Castelló de Farfanya, aboga que sea la lista más votada, la de Ernest Maragall, la que tome la iniciativa en las negociaciones con las demás fuerzas políticas, manteniendo la prudencia sobre qué ocurrirá finalmente.

"Si Ada Colau se ha declarado siempre abiertamente progresista, de izquierdas e incluso a favor del derecho derecho a decidir, como hizo el 1-O, considero que encajaría más con el proyecto de Ernest Maragall". "Tienen más puntos en común que con otras fuerzas políticas", ha destacado.

"La despoblación" y el impulso del turismo, principal eje

El programa de Noumri se basa en cuatro pilares básicos. La despoblación, mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dar oportunidades a los jóvenes e impulsar la principal actividad económica del municipio de apenas 600 habitantes, la agricultura y la ganadería. "Todo ello para unir todo el municipio". DE hecho, las medidas que adoptará Noumri serán consensuadas con la oposición, que ostenta el 36% de los votos. "Forma parte de nuestro ADN, el diálogo", ha matizado.

La despoblación es el principal problema que quiere abordar el futuro alcalde árabe. "Si no se ataja, se producirá una disminución importante en el municipio en poco más de 20 años", ha indicado. El 70% de la población tiene actualmente más de 65 años, por mera estadística, el municipio "puede quedar reducido a la mitad si no hago políticas ahora".

Para poner soluciones, aboga por impulsar el turismo en el municipio, crear una guardería en la escuela del municipio -la única que habría en todo Castelló de Farfanya-, una inversión reducida englobada en el plan "experimental P1 y P2". Con ello se ayudaría a las familias jóvenes a no tener que llevar a sus hijos a otros municipios y ofrecerles un motivo más para quedarse. Para los mayores, hay que darles "el mayor bienestar posible", con servicios, entre otros.

Todo ello, con la nueva política turística, un sector económico nuevo con la esperanza de generar un mayor dinamismo y que a su vez genere oportunidades laborales para los jóvenes del pueblo.

Como ejemplos para atraer visitantes, Noumri saca a relucir su formación en Historia. La iglesia de San Miquel guarda el retablo de Santa María. El monumento data del s.XII, gótica y única en el arte sacro catalán. También se podría visitar la cárcel en la Casa de Alba, una vez se restaure, y por último el castillo de Castelló de Farfanya, del s.IX. El principal problema que se plantea ahora es el Presupuesto municipal, de apenas 600.000 euros. "Solo tenemos presupuesto para una de estas tres inversiones. El resto habrá que conseguirlo a través de subvenciones institucionales".