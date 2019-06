Albiol tiende la mano al PSC, cuyas negociaciones con los independentistas están encalladas

Xavier García Albiol espera con optimismo ser de nuevo alcalde de Badalona y tiende la mano al PSC para que a "medio plazo" puedan formar un frente común contra el independentismo. Albiol ve incoherente el intento del PSC de articular una coalición de "partidos perdedores", que significaría "poner en manos de la CUP y de ERC la gobernabilidad de Badalona".

"Estoy convencido de que el PSC sabrá leer los resultados electorales", ha apuntado el cabeza de lista del PPC en la tercera ciudad con mayor población de Cataluña. "Es un pacto contra natura", ha considerado a preguntas de Vozpópuli sobre la pretensión del PSC de unir a casi toda la oposición para evitar una nueva legislatura con García Albiol al frente.

El líder del PPC se muestra convencido de que el próximo 15 de junio será alcalde de esta ciudad, y espera que los socialistas no cometan de nuevo "los mismos errores que en 2015, como el regalarle la Alcaldía a la CUP, para después llamarnos y lograr la Alcaldía con una moción de censura tres años después". "Espero que no vuelvan a cometer los mismos errores", ha insistido García Albiol, que se muestra satisfecho por los resultados cosechados el pasado 26-M, al obtener mejores resultados que hace cuatro años y once concejales. "Me siento muy satisfecho", ha comentado.

Respecto a un posible pacto con el PSC, García Albiol espera gobernar en minoría, pero a medio plazo tiende la mano al PSC para aquellos proyectos interesantes para la ciudad. "No descarto un gobierno conjunto, pero dependerá de los intereses de la ciudad y en proyectos muy concretos". "A nivel local creemos que somos capaces de entendernos", salvaguardando la distancia con la situación política a nivel nacional, donde ve muy complicado este tipo de acuerdos entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.

"Creo que en Cataluña sí creo posible acordar mecanismo de colaboración y gobierno con los partidos constitucionalistas allí donde sea posible", ha incidido. "Estamos obligados a entendernos", ha puesto de manifiesto. Como ejemplo ha puesto Barcelona. "La opción más sensata sería apoyar al PSC con Ciudadanos", ha asegurado, pero descarta por completo un acuerdo con Podem en ambas ciudades.

"Ni quince minutos como alcalde"

"No queremos que esté ni quince minutos como alcalde". Esta es la premisa con la que trabaja el PSC para hacer alcalde a Álex Pastor en Badalona, aunque las negociaciones con el resto de la oposición están encalladas.

La lucha política por este municipio dista de las conversaciones en el Ayuntamiento de Barcelona, donde el PSC trata de arrancar un pacto con Ada Colau. En Badalona no faltan los números, pero los movimientos contra García-Albiol son urgentes y el tiempo expira este sábado. Desde el inicio de las conversaciones "no ha habido ningún avance desde el 26-M", han afirmado fuentes socialistas a Vozpópuli.

o Xavier García-Albiol o Álex Pastor

Para el PSC solo existen dos escenarios posibles: "o Xavier García-Albiol o Álex Pastor", descartando por completo la lista de Dolors Sabater, una batiburrillo de formaciones lideradas por la CUP y ERC, denominada Badalona Valenta.

La intención del PSC es integrar a solo los dos concejales de Badalona en Comú Podem en el Gobierno municipal. El pasado 26-M los socialistas lograron seis concejales y con los 'morados' suman ocho. Así, necesitan aglutinar a los siete de Badalona Valenta, para lograr la mayoría absoluta.

"Hemos llegado a gobernar con solo cuatro en este municipio. Con ocho será más fácil", han apuntado. El PSC ha hablado con todos los partidos, incluso con el único concejal de JxCat, que tendrá un voz testimonial, ya que no se precisa de su voto para gobernar.

Xavier García Albiol se quedó a solo tres concejales de la mayoría absoluta, dejando a la formación 'popular' con once concejales y la lista más votada. Si la oposición no llega a ningún acuerdo, el PP gobernará en la tercera ciudad más poblada de Cataluña.

García Albiol ha conseguido superar los obstáculos en el caladero de votos del centro-derecha. Ciudadanos y Vox se han quedado sin representación registrando un importante retroceso respecto a los comicios de 2015. Su estrategia de campaña consistió en prescindir de las siglas y ensalzar su figura. "Yo no voto al PP. Voto a Albiol" fue el lema durante las últimas semanas de mayo.

El PSC trata ahora de tensar más la cuerda con la imposición y renegar de Sabater. Para los socialistas, la nefasta gestión de la izquierda independentista fue una de las causas de la voladura del pacto de 2015. "Se exigió neutralidad institucional y políticas de izquierdas" en aquel acuerdo, apuntan fuentes del PSC. "No se cumplieron ninguna de las dos condiciones", argumentan y profundizan: "Son malos gestores. No se ha levantado ningún piso público, pese a contar con ocho millones de Presupuesto, ni tampoco han hecho la guardería". "Fue un error darles la Alcaldía y no vamos a repetirlo", han puntualizado.

Para los socialistas solo son posibles dos escenarios. O alcanzar un acuerdo con la oposición, o dejar a Albiol con el bastón de mando. El principal obstáculo de los socialistas en estas negociaciones con la izquierda es pactar el candidato. Las dos formaciones presentarán a sus respectivas cabezas de lista, pero el PSC descarta por completo entregar de nuevo la Alcaldía a quien sometió a una moción de censura. "En ese punto estamos ahora", comentan las fuentes sociales aunque podrían sumar a Podem Badalona, alcanzando los ocho concejales en el equipo de gobierno. "Necesitaremos apoyos externos, pero Albiol no será alcalde ni quince minutos", han indicado.

Los socialistas han mantenido reuniones formales con toda la oposición, mientras que solo una reunión "informal" con el García-Albiol. los de Podem tendrán que decidir este martes si aceptan la propuesta de Pastor. La CUP y ERC no entregarán, por ahora, la Alcaldía sin nada a cambio.

Pese a admitir que el PSC está en clara minoría, con solo seis concejales, las mismas fuentes apuntan que esperan sumar a Podem en el Gobierno. Esta estrategia les permitiría tener ocho concejales, uno más que la coalición de la CUP y ERC, que se quedaría fuera del Ejecutivo municipal, pero sería la muleta del PSC para mantener la estabilidad.

Desde el PSC argumentan que ya ostentaron la vara de mando con solo cuatro concejales en la moción de censura a Sabater. "Si tenemos los ocho concejales en el equipo de Gobierno tendremos un argumento de peso para evitar que Albiol se haga con la Alcaldía", han apuntado. El PSC se cubre así ante una posible moción de censura posterior. Para desalojar a Pastor se necesitaría un frente común entre independentistas y 'populares', un escenario muy improbable.

Por ahora, los independentistas y socialistas no han llegado a ningún pacto. Ambos bloques mantienen sus condiciones de máximos, aunque no se descarta un acuerdo 'in extremis'. La pugna por Badalona difiere notablemente de la brecha abierta entre ERC, Podem y PSC para lograr un acuerdo en la Alcaldía.

A juicio del PSC, el momento para evitar la vuelta de Albiol a la Alcaldía es "ahora", descartando una posible moción de censura posterior. "Badalona no merece ser gobernada por dos modelos que no han funcionado", han apuntado en referencia a los mandatos de Albiol y Sabater.