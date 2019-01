Mossos separatistas señalan públicamente a una agente del Cuerpo

Los independentistas han cruzado de nuevo la línea roja del señalamiento público. Lo más grave es que son agentes del propio cuerpo policial autonómico quienes delatan a sus propios compañeros por el mero hecho de hacer cumplir y defender las leyes vigentes. Esta práctica, muy extendida entre la extrema izquierda catalana, vuelve con una mayor virulencia en unos tiempos muy duros para Cataluña y el resto de España, con una polarización de imprevisibles consecuencias, donde el "estás conmigo o contra mí" es una frase ya tristemente extendida. Más info Tensión y politización entre los Mossos antes del 21-D Tensión y politización entre los Mossos antes del 21-D En la red social Twitter, en la reciente creada cuenta @Guilleries_mossos, presumiblemente de agentes de este cuerpo policial, se ha publicado la identidad de una agente "que filtra información a la caverna mediática". "Es Lourdes M. R. destinada en Vic, con estrechos vínculos con la GC -Guardia Civil-". El "señalamiento público" incluye una foto de la mosso d'Esquadra "con el portavoz del PP en el Parlamento, partido que quiere la intervención de nuestro Cuerpo". El mensaje va dirigido a Quico Salles, un conocido periodista catalán y afín al separatismo.

El mensaje ha obtenido miles de retuits y "me gusta" en la red social, una muestra más del fanatismo ideológico que se respira en estos tiempos en Cataluña. No obstante, entre los aplausos de cientos de separatistas, una de las respuestas no pasa inadvertida. Unió de Mossos per la Constitució ha definido claramente a la cuenta de Guilleries calificándoles de "ratas": "Aquellos que carecen de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío complejo o que acarrea algún tipo de peligro". "Cobardes no tenéis valor de dar la cara", han continuado estos Mossos que sí defienden la Constitución, al tiempo que han mostrado su apoyo a la agente señalada: "Esta @mossos tiene la valentía que os falta...".