"No se puede negar que algunos CDR son violentos". Son las palabras textuales de Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña, en su declaración testifical en el juicio del 1-O. Para el diario El Punt Avui la frase de Millo ha sido: "No se puede negar que el independentismo es violento", una mentira que ha borrado en Twitter y por la que ha rectificado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recogido el primer tuit del diario de corte independentista con el texto: "Hay mentiras, hay falsedades y después estas declaraciones del sr. Millo", un mensaje que aún se puede leer en su cuenta, pese a que el texto de El Punt Avui ha sido borrado y rectificado.

La mentira publicada por el diario ha sido difundida por el líder del separatismo en Cataluña, un mensaje que jamás ha dicho el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma ante los jueces del Supremo.

Millo sí ha respondido a Torra en Twitter y le ha acusado de "generar odio" contra él. "La peor falsedad, la más inmoral y más perversa es la tuya, ya que yo no he dicho nunca eso de lo que acusas, y hoy tampoco", ha aseverado Millo, quien continúa: "Lo puedes comprobar. Quien lo afirma miente. Lo que haces es generar odio contra mí. Te hago responsable de esto".

Hi ha mentides, hi ha falsedats i després hi ha aquestes declaracions del Sr. Millo. https://t.co/S8T8TNZ14A 5 de marzo de 2019

Torra ha evitado responder a Millo, pero mantiene la mentira en su perfil, pese al propio desmentido del diario: "Millo no ha dicho textualmente que el independentismo es violento".

Eso sí, el borrado se ha producido tras otro tuit del exdelegado del Gobierno en el que advertía de tomar acciones legales en caso de no rectificar. "Exijo una rectificación pública de esta infamia. Yo no he pronunciado esta frase nunca. Es una falsedad inaceptable. Os hago responsables de generar odio contra mí, intencionadamente. Me reservo el derecho de tomar acciones judiciales por calumnias si no hay rectificación inmediata", había exigido Millo, quien escribía poco después: "Pido que se rectifique. Esta noticia es falsa. Muchas gracias", ha expresado Millo.

Exigeixo rectificicació pública d'aquesta infàmia. Jo no he pronunciat mai aquesta . És una falsedat inacceptable.Us faig responsables de generar odi contra mi, intencionadament.Em reservo el dret d'emprendre accions judicials per calúmnies si no hi ha rectificació inmediata. https://t.co/tcUMQ6Xg61 — Enric Millo (@EnricMillo) 5 de marzo de 2019

Demano que rectifiquèu. Aquesta noticia és falsa. Moltes gràcies. https://t.co/W37q1e5gCj — Enric Millo (@EnricMillo) 5 de marzo de 2019

Rectifiació: Enric Millo no ha dit textualment que l’independentisme és violent https://t.co/qparqOKyy8 — El Punt Avui 🎗️ (@elpuntavui) 5 de marzo de 2019

Durante su declaración en el Supremo, Millo también se ha referido a otra mentira difundida por Twitter por el polémico Toni Albà, ahora en la nevera del programa estrella de TV3, 'Polònia', tras insinuar que Inés Arrimadas es una prostituta.

"Millo no volverás a pasear tranquilo por Cataluña", escribió Albà, adjuntando la imagen de un niño con una brecha en la cabeza. La referida foto se realizó durante la huelga de 2012, pero Albà la hizo pasar como si hubiera ocurrido el 1-O, cinco años después. El mensaje fue borrado, pero se inició así una persecución contra el exdelegado del Gobierno.