Jordi Sánchez, cabeza de lista de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 28 de abril, ha enviado una carta al resto de candidatos de los principales partidos que se presentan por Barcelona para debatir en la cárcel de Soto del Real.

Tras haber solicitado la autorización a la Junta Electoral Central, que aún no ha respondido a la petición, y a Instituciones Penitenciarias, Sánchez ha invitado a Meritxell Batet (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Jaume Asens (En Común Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y Albano Dante-Fachin (Front Republicà) para participar en este encuentro.

"Mi voluntad no es hacer un acto electoral dentro de la prisión, sino ofrecer a los electores un debate abierto, libre y plural", ha afirmado Sánchez en la misiva. El debate estaría moderado por un comunicador consensuado entre todos los partidos y antes de iniciarse la campaña electoral.

La prisión preventiva genera "la paradoja de poder ser candidato, pero "imposibilita la libertad de movimiento que se supone que cualquier persona que se presenta a unas elecciones debe disfrutar para explicar a los electores y debatir con el resto de candidatos el programa y las propuestas electorales", ha indicado Sánchez.

"Dadas las circunstancias, y ante la previsible dificultad que las agendas pueden ofrecer, no habría que descartar que el debate se realice en los días previos al inicio oficial de la campaña electoral", ha considerado.

Oriol Junqueras, cabeza de lista de ERC por Barcelona, ha respondido a Sánchez en la sala del Tribunal Supremo, aceptando la oferta del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Albano Dante-Fachin ha mostrado su apoyo al debate. "Cuenta conmigo", ha señalado en un tuit tras recibir la carta de Sánchez.

El PSC no acudirá a Soto del Real para debatir

Fuentes del PSC han asegurado a Vozpópuli que la formación no acudirá a ningún debate en la prisión de Soto del Real. La formación liderada para las elecciones generales por Meritxell Batet estudia dar una respuesta oficial a la carta de Sánchez.

El PP compara a Sánchez con los golpistas del 23-F

Menos condescendiente se ha mostrado Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP por Barcelona. "No es la rareza de las circunstancias la que me impide debatir con usted en la cárcel. Yo no voy a debatir con usted porque considero que una persona procesada por graves delitos contra la democracia, como es su caso no debería ser candidato", ha respondido.

Álvarez de Toledo ha mostrado su rechazo "moral y político" contra la candidatura de Sánchez, comparable al que le hubiera producido si el candidato hubiera sido Tejero, Milans del Bosch o cualquiera de los que en 1981 también atentaron contra la democracia.

Ante esta situación, la líder del PP por Barcelona pedirá a la dirección del partido modificar la legislación para impedir que "los procesados por graves delitos contra la democracia puedan presentarse a unas elecciones en España". Eso sí, deja clara su defensa por la presunción de inocencia, al tiempo que ha deseado a Sánchez la "mejor de las suertes" ante los tribunales. Eso sí, una vez cumplida la condena o recibido la absolución, Álvarez de Toledo se compromete a debatir con el expresidente de la ANC.