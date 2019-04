El concejal del PP 'fusilado' por el separatismo: "Lo del muñeco Puigdemont es una broma"

José María Aznar, Miguel Carcaño, Rodrigo Rato, Ana Julia Quezada o Bárbara Rey. El último en pasar por la hoguera y el fusilamiento simulado en la 'quema de Judas' de Coripe (Sevilla) ha sido Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y fugado de la justicia española. Ante tal acto los independentistas catalanes han puesto el grito en el cielo y amenazado con querellas contra los ciudadanos de este municipio.

"Es una broma comparado con lo que han hecho conmigo", ha afirmado Jaime Gelada, exconcejal del PP en Cardedeu (Barcelona) y candidato por Granollers, en declaraciones a Vozpópuli. Mientras que en Coripe se trata de una tradición con años de antigüedad, en Cardedeu los Trabucaires que simularon fusilar al ahora candidato por Granollers tan solo tienen siete años, y en su primera acción, además de salirse del recorrido establecido, visitaron la casa de Gelada para simular su fusilamiento. Ocurrió en 2014, pero el exconcejal de Cardedeu aún lo recuerda muy bien.

"Eran las 7 de la mañana y estaba con mi familia, que se levantó sobresaltada por los disparos", ha recordado, al tiempo que muestra la delgada piel de los separatistas cuando se meten con ellos y lo gruesa que la tienen cuando son otras las víctimas. Los nacionalistas catalanes han salido en tromba para defender al nuevo residente de Waterloo, mientras en otros municipios, como en Cadaqués, se hacía lo propio con el Rey, Albert Rivera e incluso con Pedro Sánchez. Ya se sabe, se mira antes la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

La CUP, ERC y Òmnium crearon los Trabucaires

Gelada denunció estos hechos en los tribunales, pero el caso fue archivado, motivo por el que cree que la denuncia de la Generalitat, si finalmente se interpone, seguirá el mismo camino. "Democracia no es joder al contrario. Ellos -los separatistas- no respetan y se aprovechan de las fiestas para reírse siempre de los mismos".

"Hay que saber diferenciar lo que es una tradición, como la de Coripe, de lo que hacen los separatistas", ha asegurado. "Lo primero que hicieron fue dispararme a mí", con tres disparos, uno de la primera línea, otro de la segunda y después un tercero a discreción. "Los separatistas aprovechan las fiestas para reírse siempre de los mismos, nunca de sí mismos", ha afirmado. No hay que irse a la Cataluña de interior, ni a los pies de los Pirineos para conocer de primera mano la forma en la que se trata al "disidente" contra el nacionalismo. "La lapidación es expresarte", ha añadido, sobre todo el medir las palabras.

Los separatistas catalanes han infundido el miedo, con señalamientos públicos, y han conseguido que numerosos candidatos del PP y de Ciudadanos no se presenten en las municipales del próximo 26 de mayo. "Ha sido muy complicado" encontrar concejales rasos en los municipios catalanes por el temor a ser señalados, ellos y sus familias, o bien sus negocios o el de sus familias, según ha denunciado Gelada.

Los 'populares' en Cardedeu han tenido serios problemas para encontrar a una cabeza de lista debido al miedo infundido por los independentistas. "Tengo un negocio", "primero pienso en mi familia", "me van a señalar"... son algunas de las respuestas obtenidas cuando Gelada ha intentado confeccionar la lista definitiva. Tal es así que la cabeza de lista en este municipio ocupaba el puesto número 14 en las pasadas municipales y no reside en el pueblo. "Es una ventaja", ha afirmado Veraruz Miranda a Vozpópuli. "He tenido la valentía de dar un paso al frente" para colocar su nombre en uno de los municipios donde el PP ha tenido representación.

Quemas de fotos del Rey

Esta estrategia se ha hecho con el silencio del Gobierno de la Generalitat, que ahora se rasga las vestiduras por la quema de un trapo en un pueblo en el que es una tradición, y también con el silencio del Gobierno central. Quim Torra no ha actuado contra el municipio de Cadaqués, ni contra TV3 -cuando sí se ha quemado la Constitución o disparado simbólicamente contra el Rey y un elenco de periodistas, uno de ellos víctima de un atentado de Terra Lliure, como es Federico Jiménez Losantos. Tampoco ha dicho palabra alguna por las 'desinfecciones' en Amer y Torroella de Montgrí tras el paso de dirigentes de Ciudadanos por el municipio, entre otros casos, como el ocurrido este San Jordi en Reus.

"Entristece ver la pataleta por lo de Puigdemont cuando los separatistas lo han hecho por sistema contra los constitucionalistas", ha lamentado Gelada.

Si opinas en contra, te señalan

Gelada resume la tensión vivida tras su paso por el municipio entre 2011 y 2015. "Son cada vez más beligerantes", los escraches están tan a la orden del día que se han "normalizado". "Si opinas en contra, te señalan", ha afirmado. "Si tienes un negocio lo boicotean", para luego justificar estos actos aberrantes de cualquier manera.

Al tiempo que cuenta cómo se ha infiltrado la CUP en la sociedad civil para emponzoñar el ambiente. Se han integrado en AMPAS, asociaciones de cualquier tipo, pero principalmente en las fiestas, donde obtienen gran parte de los ingresos con bares y merchandising. "Nadie quiere dar la cara", ha añadido Miranda, que muestra con honda preocupación la situación actual, como las imágenes que han aparecido en el pueblo con símbolos del PP, Cs y Vox simulando pegar un tiro a un "tú".

"La situación ha empeorado", ha afirmado, ya que se justifica y se legitiman este tipo de acciones, que no tienen condena expresa por parte del gobierno catalán. A Miranda no le asusta esta situación ya que su motivación es la "de dar la voz de la democracia y la libertad" y espera que los cambios realizados en el PP den sus buenos resultados.

Cardedeu no cumple con la Junta Electoral

Desde Ciudadanos, Enrique Jimeno, se ha centrado en los dos requerimientos de la Junta Electoral al Ayuntamiento por mantener la estelada con la estrella roja y la pancarta en favor de los presos políticos. Según le consta, la formación ha vuelto a denunciar al Consistorio, en manos de una coalición formada por ERC y la CUP.

"Se han apropiado de los espacios públicos a unas semanas del comienzo la campaña electoral", ha denunciado a Vozpópuli, mientras ha asegurado que se han normalizado los ataques a los miembros de los partidos constitucionalistas, al tiempo que denuncia la participación de un concejal de la CUP en estos actos.

En un reciente tuit, el miembro de Ciudadanos de Cardedeu ha apuntado a las formas utilizadas por un concejal del municipio. "Mientras otros condenan los hechos, así fomenta la convivencia el regidor de participación de Cardedeu (sin palabras: me las ahorro). Si para él esta es la mejor manera de hacerlo, deberían cesarle por respeto a todos. Merecemos un gobierno municipal que promueva la concordia".