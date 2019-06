Los independentistas quitan a Foment un asiento en la Cámara de Barcelona

Los independentistas de Eines de País han quitado un asiento a Foment de Treball, dejando a la patronal catalana con solo dos representantes en la Cámara de Comercio de Barcelona, frente a los cuatro que ha obtenido Pimec en las últimas elecciones para completar el pleno de la institución.

Hasta ahora, Pimec y Foment llegaron al consenso de repartirse la mitad de los últimos seis asientos que se reparten en este largo y polémico proceso por el voto electrónico y un censo obsoleto. Por las urnas se han acercado, entre otros, los 31 candidatos de Eines de País, junto a los representantes de RACC, Banco Sabadell, Naturgy, Colonial, Indra, CaixBank, Criteria, Damm, PwC y Deloitte.

Aplicando una férrea disciplina de voto, los independentistas han escogido a cuatro de los seis candidatos de Pimec, José María Torres, Anna de Quirós, Emilio Rousaud y Martina Font, todos ellos con 33 votos, a excepción de Quirós, que ha registrado uno menos, mientras que Foment-Fepime han sido elegidos Jaume Roura (42 votos) y Anna Cornadó (41). De los 54 representantes han votado un total de 45.

Durante la jornada no se ha registrado ningún incidente y han faltado los representantes de nueve grandes empresas, según el conteo realizado por Vozpópuli a cada uno de los votantes.

La candidatura liderada por Joan Canadell muestra así su intención de ir reduciendo el peso de las grandes empresas en la Cámara de Barcelona. La Generalitat prepara una ley para eliminar también los asientos de pago, otorgados hasta ahora por el mínimo de 75.000 euros, aunque no será de forma inmediata debido al tiempo que dura su redacción y tramitación.

Hasta estas elecciones, no ha habido el consenso de 2010, cuando los asientos se repartieron a partes iguales. Ninguno de los candidatos de Eines de País ha querido desvelar el sentido del voto durante las cuatro horas que ha durado la votación, tampoco si habían escogido a todos los candidatos de una única lista. El principal asunto se ha centrado en si Foment mantendría su representatividad. "No habrá paridad", han asegurado fuentes de Eines de País a Vozpópuli.

La votación se ha realizado con urna, custodiada por una comisión electoral formada por dos vocales y un presidente, y papeleta. Todo lo contrario a cómo se han celebrado las elecciones de los cuarenta asientos del pleno. En estos comicios estaban llamados 54 representantes de empresas, las 40 salidas el pasado 8 de mayo, y las 14 que ocupan las catorce sillas de pago.

LAs mismas fuentes han señalado que las reuniones celebradas la pasada semana con ambas patronales habían tenido resultados contrarios. "No hubo buena comunicación con Foment", han señalado, mientras que sí llegaron a un acuerdo con Pimec, que no se ha desvelado. "Es seguro que no habrá un reparto equitativo de sillas", han apostillado.

Desde Foment han mostrado una "absoluta tranquilidad" por el resultado, asegurando que los seis representantes de su candidatura eran "los mejores candidatos".

A inicios de este año, Foment y Pimec habían ratificado un acuerdo sobre la representatividad empresarial, sellando así una paz tras 20 años de litigio. Ahora, los independentistas ponen sobre la mesa una nueva brecha al apoyarse sobre la patronal de las pymes y autónomos catalanes.

A partir de ahora, los independentistas esperan ahora a la formación oficial del pleno, el próximo 17 de junio, para iniciar la gestión de un Presupuesto de 19,8 millones de euros.