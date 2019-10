Iceta no descarta la aplicación del 155, pero rechaza participar en una "operación propagandística"

"Parece que era una moción de censura contra mí". El líder del PSC contraataca en el debate de la moción de censura contra Quim Torra para responder a las críticas de Ciudadanos.

Miquel Iceta se ha centrado en el discurso de Lorena Roldán, sin responder ni a Carlos Carrizosa ni a Nacho Martín Blanco, presidente y portavoz de Cs en el Parlament, para criticar la "operación propagandística" y no contribuir a la "confrontación" entre catalanes. "Se puede estar a favor de la concordia, uniendo a los catalanes, pero sin esconder el conflicto", ha afirmado.

En este sentido, ha pedido una "profundo respeto a la legalidad" y convivir con respeto a las ideas, sin imposiciones y con el "objetivo de fortalecer el autogobierno" capaz de liderar la lucha contra los desequilibrios, la pobreza y el cambio climático, entre otros. "Se necesita un buen Gobierno que piense en el conjunto de los catalanes, y no es el Gobierno que tenemos", ha apuntado.

Para Iceta, no se pueden perder más tiempo ni oportunidades. "Cuanto antes cambiemos, mejor para todos". El líder de los socialistas catalanes se ha referido también a la moción de censura en sí. "Estaba condenada al fracaso, sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad de ganarla", ha asegurado. "Los números no dan y le dan una victoria al independentismo", ha parafraseado a Arrimadas.

Condenas a la violencia, "venga de donde venga"

Para el líder del PSC, "hay elementos que proporcionan argumentos para presentar una moción de censura". Iceta ha condenado "toda violencia, venga de donde venga", al tiempo que ha criticado a quien la ampara.

"Estamos hartos de señalamientos e intolerancias", ha cargado contra Ciudadanos y el bloque independentista, como el "error" de dar a "elegir entre Torra y la convivencia". El PSC "no va a contribuir a una operación propagandística y legítima", ha asegurado, pese a decir que la "continuidad de Torra es grave", pero Roldán y Ciudadanos "no son la alternativa".

Roldán tilda al PSC de "cómplices" y "socorristas" del independentismo

"Qué mas tiene que pasar para ir de la mano en este Parlamento", le ha replicado Roldán a Iceta. "Van a perder una oportunidad de oro para demostrar que están con los constitucionalistas", ha continuado. "Esto no es una cuestión de números", sino "decencia moral", ha continuado. "Recapaciten", ha insistido, al tiempo que ha pedido "altura de miras".

"En una cuestión como esta, en la que está en juego la convivencia y la seguridad no hay lugar para la equidistancia", ha continuado. "Apoyar el separatismo es ir en contra de los catalanes", ha dicho la candidata a la presidenta de la Generalitat. "Para el independentismo son tan importantes los comandos radicales como los equidistantes. Son cómplices", ha aseverado la portavoz de Ciudadanos.

Los socialistas son los socorristas de los independentistas

"Solo hay dos opciones: o decir no a Torra o decirle sí a la convivencia y a la libertad", le ha replicado. "Nadie puede entender esta postura del PSC", ha contestado al líder de los socialistas catalanes, para arrojarle los pactos en la Diputación de Barcelona y en otros municipios.

"Los socialistas son los socorristas de los independentistas, como el pacto con Torra en la Diputación de Barcelona", ha afirmado Roldán. "No se equivoquen de aliado", le ha recriminado. "Si eligen perdonar a Torra, mañana tendrán que pedir perdón a millones de catalanes", ha zanjado.

"No engañen más", le ha contestado Iceta a Roldán en un tono más elevado. "No es la moción de la convivencia, sino de la fracasada Lorena Roldán", ha apuntado Iceta, que ha matizado que con "fracasada" se refiere a la moción. "Incluso si el PSC la apoya", la moción caería al no tener mayoría.

"Hay temas que son de política y otros de aritmética. Hoy el alcalde de Barcelona y la Diputación serían independentistas si no hubiera habido pactos", ha recordado Iceta, quien ha insistido que esta moción no tiene como objetivo sustituir al presidente de la Generalitat, sino que se trata de una "operación propagandística".