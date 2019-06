El CEO de CaixaBank pide perdón en el Parlament por hablar en castellano

"Pido perdón por hablar en castellano". Así ha concluido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, su declaración como testigo en la Comisión de Investigación sobre el proyecto Castor aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico catalán.

Gortázar había avisado que respondería a las cuestiones de los diputados en esta lengua para dar una mejor explicación a los tecnicismos usados, aunque también se ha pasado en algún momento al inglés para leer unas escuetas líneas de un informe.

"No te preocupes. Aquí somos bilingües", le ha respondido el presidente de la Comisión, Ferran Civit, de JxCat y próximo a la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La comisión fue aprobada el pasado 6 de junio de hace un año para repartir las "posibles negligencias" en el almacén de gas Castor e indagar en la concesión de la explotación, la gestión y la indemnización entregada por Gobierno, tras el cese de la actividad. Esta comisión fue aprobada por unanimidad entre todos los grupos, incluidos el PP y Ciudadanos, y fue registrada conjuntamente por el resto de formaciones: JxCat, ERC, los comuns y la CUP.

Proyecto Castor

La comparecencia de Gortázar se debe al papel de la entidad financiera en el proyecto Castor. CaixaBank tuvo tres grandes operaciones con este fallido proyecto. La primera de ellas se remonta a 2008, cuando participó en el préstamo sindicado formado por trece entidades. Su aparición se produjo tras la invitación de las entidades que habían dado el sí a la financiación en primer lugar, según ha asegurado Gortázar.

Pese a estar en un segundo plano, Gortázar ha evitado facilitar a los diputados las condiciones financieras del primer crédito concedido para levantarlo. "No son públicas", ha señalado. Para el dirigente de la entidad financiera, el proyecto cumplía "los requerimientos exigidos para el volumen de inversión" del proyecto Castor. Se diseñó la estructura del crédito y los habituales informes due diligence, requeridos para este tipo de operaciones. Antes de estos trece bancos, habían participado en la primera ronda Santander, Bankia y Banesto, conjuntamente con otros cuatro bancos. Todos ellos aportaron el 12% del capital, mientras CaixaBank y el ICO tuvieron un papel secundario.

"Al principio había más de 20 entidades y éramos de los que menos participación tenían, sólo financiábamos un 2,37% de la operación", ha asegurado. En esta primera concesión, el CEO de CaixaBank ha asegurado que el principal riesgo del proyecto Castor era la fuga de gas, según constaban en los informes técnicos y judiciales. "No me consta que los informes hablaran de riesgos sísmicos, aunque sí se mencionaban posibles fugas de gas", ha dicho. Según los informes técnicos, el principal riesgo era la presión del gas en el almacén, que no podría sobrepasar los 250 bares, un dato que calcularon terceros para las entidades financieras. El departamento de riesgos evaluó los informes, sin confeccionar uno propio.

En Julio de 2013, CaixaBank había participado en la cancelación de deuda, con la colocación de bonos destinados a inversores institucionales. La entidad participó en la amortización y colocación de estos bonos por valor de 59 millones de euros. Fue en ese momento cuando el Banco Europeo de Inversiones participa en el proyecto Castor aportando 200 millones de euros.

La diputada de la CUP ataca a CaixaBank

"Eran el cooperador necesario", ha tildado la diputada de la CUP Maria Sirvent a CaixaBank por la financiación dada al proyecto Castor. "Sin su concurrencia no se habría podido impulsar", ha justificado la 'cupera', que repite el mantra de la extrema izquierda: socializaron los riesgos y se privatizaron los beneficios de la operación.

"A día de hoy no hemos cobrado. Hay tres bancos que aún tienen un litigio con el Estado. Sólo hemos percibido 28 millones de euros de un crédito de 460 millones", ha replicado Gortázar, cuya entidad financió la solución.

El proyecto Castor, "un fracaso"

"No me cabe duda de que el proyecto ha sido un fracaso. A veces las actividades y proyectos no salen. Si no, no daríamos ningún crédito", ha asegurado, tras explicar que se da financiación con la esperanza de no perder más de cuatro céntimos por cada euro invertido. "En caso contrario no sería viable", ha afirmado. "Tenía el aspecto de ser un proyecto financiable", ha expresado el consejero delegado de la entidad financiera, motivo por el que para protegerse de los riesgos se incluyó la cláusula.

Las agencias de rating calificaron el riesgo del crédito en BBB+/-, es decir, "un riesgo de crédito bajo. La capacidad para la devolución del principal e intereses es adecuada, aunque circunstancias y condiciones económicas adversas podrían afectar esta capacidad".