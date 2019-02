La Generalitat recibió a una entidad que pide el boicot contra empresas que se han ido de Cataluña

La salida de Cataluña por parte de grandes compañías ha sido una consecuencia de la deriva independentista de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero la Generalitat, lejos de intentar una marcha atrás, se ha reunido con quien fomenta el boicot a estas empresas.

La reunión se produjo el pasado 17 de diciembre con la directora de la Agencia Catalana de Consumo, Elisabeth Abad i Giralt, según consta en la agenda oficial de este organismo. El encuentro se centraba en "una presentación de la empresa", sin que haya sido registrada oficialmente.

La empresa, de la que se desconocen públicamente los nombres de sus directivos, su dirección social o cualquier dato más allá de un correo electrónico, está formada por tres dos arquitectos y un arquitecto técnico. Entre sus objetivos está el de promocionar las empresas con sede en Cataluña y promocionar un boicot no solo contra grandes empresas radicadas en otros territorios de España sino también sobre aquellas que han decidido hacer las maletas desde el 2017.

La reunión, un "error" para Bou

El PP ha lamentado el nuevo "error" de la Generalitat al reunirse con esta plataforma y ha mostrado en contra de cualquier boicot, "provenga de donde provenga". Así lo ha expuesto Josep Bou, candidato a la Alcaldía del PPCpara Barcelona, en declaraciones a Vozpópuli.

Bou ha incidido en que las empresas de Cataluña y asentadas en otros territorios tienen proveedores de todas las Comunidades Autónomas. "A ningún producto se le debe hacer boicot", ha insistido, ya que su propuesta es la contraria al sectarismo: "Hay que gobernar para todos". En este sentido, descartaría sentarse con quien promueve o fomenta boicots.

Información sesgada y subjetiva

Las empresas mal vistas están etiquetadas con la bandera de España. Los autores de esta web han matizado que en las comparativas "se catalogan como parte de España territorios de Euskal Herria y Territorios de habla catalana. "Algunas clasificaciones incluyen matices cualitativos que deben entenderse como informaciones subjetivas con el sesgo personal de los responsables de este portal", han afirmado.

Entre ellas se encuentran Sabadell, CaixaBank, Catalana Occidente, Allianz, Adeslas o Zurich, entre otras grandes empresas del Ibex 35 y de la bolsa española junto a no cotizadas. Todas ellas señaladas por el mero hecho de no estar afincadas en la Comunidad Autónoma.

Los comentarios, todos en contra de las grandes compañías; ni uno a favor de las pymes catalanas

Como muestra de su animadversión hacia estas empresas, en su web cuelgan comentarios del tipo: "Hace un año que cambiamos de compañía de electricidad (...) para no alimentar empresas llenas de ex ministros"; "respiro más tranquilo sabiendo que ni un céntimo de nuestras facturas de luz y gas van a parar a los bolsillos de empresas del IBEX-35", ahonda otro usuario; "con las empresas que hicieron campaña contra el derecho a decidir, en casa no queremos tener nada que ver. Ellos cambian de sede y yo cambio de proveedores", ha escrito otro. Ni una sola de estas opiniones pone en valor el trabajo de las empresas con sede en Cataluña.

Estos comentarios van muy en la línea de las propias valoraciones realizadas por Catconsum en las redes sociales, quien retuitea mensajes como "no has dejado de comprar en Mercadona, tienes luz con Endesa, tienes gas con Naturgy, tienes los ahorros en Sabadell y Caixabank, no vas a ninguna reunión de tu CDR, no te has inscrito en el Consejo (de la República Catalana). Tenlo en cuenta en los propósitos de Año Nuevo".

- No has deixat de comprar al mercadona- Tens la llum amb Endesa- Tens el gas amb Naturgy- Tens els calers al Sabadell o a Caixabank.- No vas a cap reunió del teu CDR- No t'has inscrit al ConsellTingues-ho en compte per als propòsits de l'any Nou.#Adéu2018AdéuEspanya — Finsels🅾️us🇧🇪🇨🇭🇩🇪🇬🇧 (@Dumacbcn) 31 de diciembre de 2018

Posibles delitos cometidos por CatConsum

La web Catconsum podría ser denunciada por utilizar logotipos de marcas sin su consentimiento. "No se puede utilizar el logotipo de una marca sin el permiso expreso de la empresa", han asegurado fuentes de una de las entidades afectadas, que estudiarán el caso por si emprende las acciones judiciales pertinentes

También podría estar cometiendo delitos contra la protección de datos, ya que carece de política de privacidad cuando se da de alta un usuario nuevo a su newsletter. Tampoco consta ni una sola dirección ni nombres de esta web, ni un teléfono al que dirigirse ni siquiera un apartado de Correos.

Pese a que la Agencia Catalana de Consumo es la encargada de velar por los intereses de los consumidores, este organismo dependiente de Pere Aragonès se reúne con una perfecta desconocida para sus clientes, la gran mayoría independentistas. Al mismo tiempo incumpliría también la ley de Sociedad de la Informacion, que obliga a identificar a los responsables de la web.

La ACC fomenta un consumo "moderado e informado"

Con todo ello, la Generalitat no ha tenido reparo en reunirse con esta empresa, pese a defender "un consumo responsable", definido como "moderado, informado, reflexivo y consciente de bienes y servicios, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad cultural, ambiental, socioeconómica y lingüística".

"Las administraciones públicas trabajan para colaborar en la creación de esta conciencia de personas consumidoras responsables fomentando actitudes éticas hacia el consumo", asegura la ACC.