El constitucionalismo también se fractura en Cataluña: habrá manifestación al margen de Sociedad Civil

El constitucionalismo se moviliza en Cataluña. A la concentración de este domingo convocada por S'Ha Acabat! e Impulso Ciudadano le seguirá otra manifestación convocada por Asamblea Nacional Española, Asamblea Nacional de Tabarnia, Convivencia Cívica Catalana, Club de los viernes, Coordinadora por Tabarnia, Empresaris de Catalunya, Espanya i Catalans, España Generosa, Españoles de a pie, Gobierno de Tabarnia, Historiadors de Catalunya, Los de Artós, Profesores por el Bilingüismo, Somatemps, Terrassa por la Unidad y Tots Units.

Ambas acciones para defender la unidad de España y cargar contra el Gobierno de Quim Torra por entregar 21 puntos al Gobierno de Pedro Sánchez para iniciar una negociación en igualdad de condiciones, con la figura de un mediador o "relator" sobre la mesa, se han realizado al margen de Societat Civil Catalana (SCC), la mayor entidad social constitucionalista en Cataluña.

"Hoy por hoy" SCC no se suma, pero prepara su propia movilización

El motivo por el SCC no se ha adherido como convocante es que está preparando una gran movilización para próximas fechas, al tiempo que señalan que "hoy por hoy" no está en el debate sumarse a las dos manifestaciones ya convocadas. No obstante, desde la entidad señalan que podrían sumarse en un momento dado a las mismas.

Las entidades convocantes de la manifestación del 17 de febrero dejan claro su mensaje: "Cataluña es España. Elecciones ya", tal y como están pidiendo los partidos convocantes en Madrid, como PP, Ciudadanos y Vox.

Valls acude a la manifestación de Madrid

En este sentido, han considerado la necesidad de "agrupar a la ciudadanía" en esta cita, al tiempo que han dado su apoyo a la convocatoria del 10 de febrero en Madrid, en la que estará ausente como entidad Sociedad Civil Catalana. Manuel Valls, que en un principio descartaba ir, acudirá finalmente a la manifestación de Madrid.

2Iré el domingo a Madrid para defender la Constitución y la unidad de España", ha afirmado Valls. "Sin ningún dilema y sin ningún complejo porque estamos en un momento histórico", ha proseguido.

"Apuesto por la transversalidad por encima de las siglas. Todos los constitucionalistas y los progresistas deberían apoyar esta manifestación", ha continuado en un mensaje en su perfil tuitero.

"La crítica a que la manifestación del domingo en Madrid es de la derecha o la ultraderecha es falsa. Se trata de una protesta transversal y con el mismo espíritu de la manifestación constitucionalista que vivimos el 8 de octubre de 2017 en Barcelona", ha concluido.

El PP respeta la decisión de Sociedad Civil

El Partido Popular de Cataluña mantiene una posición prudente respecto a la ausencia de Sociedad Civil Catalana como entidad en la manifestación de Madrid. "Habrá presencia de miembros de la Junta en la manifestación, y están trabajando para ayudar a trasladar a personas para acudir a Madrid", han apuntado fuentes populares.

"SCC es útil en la lucha contra el separatismo", afirman desde el PP en declaraciones a Vozpópuli. También el PPC está trabajando en una gran movilización en Barcelona una vez pasada la manifestación en Madrid.