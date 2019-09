ERC cierra filas con Junqueras y Rovira, pero con la incógnita sobre quién liderará la Generalitat

La militancia de ERC ha escogido la candidatura Compromís Republicà, liderada por Oriol Junqueras a la cabeza escudado por Marta Rovira, y a pocas semanas de conocerse la sentencia del juicio del reférendum del 1-O, para liderar su ejecutiva. ERC había planteado una única candidatura para escoger a la cúpula del partido tras año y medio con Pere Aragonés al frente tras la entrada en prisión preventiva del vicepresidente de la Generalitat.

"Contento y satisfecho", se ha mostrado Junqueras. "Hemos salido más fuertes y reforzados para continuar el trabajo que hemos hecho hasta ahora", ha dicho Marta Rovira.

No ha habido discusión pública sobre quién tomará las riendas del partido, pese a la batalla interna entre Pere Aragonés, que ocupa además la vicepresidencia del Ejecutivo catalan, y Roger Torrent, presidente del Parlamento autonómico. Los críticos apuntan que el líder de ERC no puede tener un cargo ejecutivo dentro de la Generalitat, pero guardan silencio cuando se apunta que Junqueras estaba en la misma situación antes de tener que morar en prisión.

La participación en esta votación interna del partido ha sido muy elevada, registrándose varias horas antes de cerrar las urnas más de 5.100 votos, el 57,49% del total de los llamados a esta elección. Esta cifra es muy superior a las obtenidas en 2011 y 2015.

Abstención a Sánchez

La apuesta de la dirección de ERC pasa por no oponerse a la investidura de Pedro Sánchez, con el diálogo como principal ariete de batalla. No obstante, en Esquerra no pierden de vista su principal objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, y para ello "antes hay que gobernar", apuntan algunas fuentes del partido. En la estrategia seguida hasta ahora, Esquerra ha recabado apoyo entre los descontentos y partidarios de un mayor autogobierno, como mínimo, del PSC y de los Comuns. Ahora toca nutrirse de las filas de la antigua CiU, descabezada y con la radicalidad por bandera. En este afán, ERC ha conseguido situarse como primera fuerza en Cataluña tras unas generales y primer partido de Barcelona tras las autonómicas.

El cambio pragmático de ERC es visto como una "traición" entre los independentistas más radicales. Pese a ello, no hay fisuras en el seno interno de la formación dirigida por Junqueras, cuyo liderazgo es incuestionable. Ahora bien, todas las opiniones se centran ahora en quién será la cabeza visible a la Generalitat, carrera que afrontan Pere Aragonès y Roger Torrent. Ninguno de los dos ha dado el paso al frente aún.

Los independentistas republicanos se centran por ahora en los resultados obtenidos en las elecciones, para unir más fuerzas, acallando cualquier voz critica, de cara a la ponencia de noviembre, donde se mostrarán las líneas maestras de la nueva estrategia de la dirección, aunque se espera antes la respuesta unitaria a la sentencia que podría trastocar los planes.

ERC crea un cargo 'ad hoc' para Aragonés

Junto a Junqueras y Rovira, secretaria general residente ahora en Suiza estarán sentados otros 21 cargos, con Pere Aragonés que pasa de adjunto a la presidencia a coordinador nacional, un nuevo cargo creado expresamente para él y que compatibilizará con la vicepresidencia y con el de consejero de Economia.

Marta Vilalta, hasta ahora vicesecretaria general de estrategia, ocupará el cargo de secretaria general adjunta. Roger Torrent no estará en el cuarteto que ostenta la cúpula.

Sergi Sabrià se encargará de la vicesecretaria de comunicación y estrategia.

Marta Vilaret, la interlocutura entre Junqueras y Rovira, se encargará de la vicesecretaria general de derechos, libertadas y antirrepresión.

Raquel Sans se encargará de la vicesecretaria de la Mujer.

El hasta ahora secretario general adjunto, Lluís Salvadó, tendrá la Vicesecretaría general de coordinación interna.

Josep Maria Jové, investigado por sus vínculos con el referéndum del 1-O, en el consejo nacional, y Junqueras y Rovira piensan en él para que renueve la presidencia al frente de este organismo interno.

Joan Tardà, el más votado para el Consell Nacional

Joan Tardà, quien fuera exlíder de ERC en el Congreso, ha sido el más votado, con 3.460 votos, mientras Josep Maria Jové ha obtenido 2.374 votos. Por su parte, Maite Americh y Mònica Morros han sido las mujeres con mayor apoyo.