Una periodista afín a Puigdemont modera el homenaje de González y Roca a la Constitución

Para celebrar los 40 años de la Constitución de 1978, la Delegación del Gobierno ha cambiando su tradicional brindis por una tertulia bajo el título 'La Constitución española de 1978: vigencia y futuro'. A ella se ha invitado a dos constitucionalistas de peso. El ex presidente Felipe González y a uno de los padres de la Constitución Miquel Roca i Junyent. Como moderadora se ha escogido a Mònica Terribas, pieza clave en Catalunya Radio a favor de la independencia. Periodista muy vinculada al sector de Puigdemont, ha recibido duras críticas por su entrevistas y desplazamientos a Waterloo.

Podría considerarse que la elección de Terribas ha sido un guiño a los independentistas, y más teniendo en cuenta su introducción, al afirmar que “la constitución del 78, despejada de legitimidad, mientras los escaños de las Cortes y los tribunales blanden su legitimidad. ¿Quien la votaría ahora en Cataluña? Un 17% dice el CEO”. Es más, Terribas considera que la Constitución “castiga demócratas por poner las urnas, humoristas y raperos y mira hacia otro lado ante la extrema derecha que ya ha llegado al parlamento de Andalucía”.

Terribas ha intentado llevar la situación actual a su terreno y ha marcado un posicionamiento vinculando lo que está ocurriendo en Cataluña con la aprobación de la Constitución. Es más, vincula la actual falta de entendimiento actual con una nula visión de la realidad española de aquel momento. A lo cual Roca i Junyent ha declarado que “la Constitución del 78 refleja la España de aquel momento. Lo que algunos piden hoy en día, en aquel entonces, no se reclamaba”. Y ha sentenciado que “ahora, si se quiere, con las fuerzas de la comprensión y del diálogo, hay margen para entendernos”.

Mònica Tereribas no se ha podido salir con la suya. Delante de dos constitucionalistas lo tenia un poco difícil. Si bien es cierto que ha la la realidad colocado su frase al sentenciar que hay gente en la cárcel por culpa de la constitución. La realidad es que tanto Felipe González como Miquel Roca i Junyent han tomado el hilo del debate y un dialogo que podía haber derivado hacia la situación actual de Cataluña, se ha convertido en un homenaje a la Constitución.

Ambos se sienten orgullosos de la Constitución y, es más, están un poco hartos que se hable mal de ella. Como ha afirmado González es lo menos malo que nos ha pasado desde 1812.. Y se sorprendía el ex presidente del gobierno que aquellos -refiriéndose a los que ratificaron la constitución- que salieron de las trincheras de una dictadura se pusieron de acuerdo; y los que nunca han estado en una trinchera y no vivieron experiencias como las de muchos, ahora levanten trincheras sobre el poder establecido en España.

Problemas

A la presentadora no le ha gustado que Felipe González -refiriendo al llamado problema catalán- asegurara que el origen y la causa de los problemas de Cataluña no están en la Constitución, sino en los políticos. Y ha reiterado Miquel Roca que muchos apelan a la democracia para romper con la propia democracia.

Terribas ha insistido con el tema catalán y con el referéndum pactado A apelado que hay una mayoría en el Parlament que lo pide. A lo que González le ha replicado que las mayorías sirven para gobernar y no para romper leyes. A lo que Terribas ha introducido el tema de los días 6 y 7 de diciembre. En ese momento González la ha cortado y ha sentenciado que si lo de esos dos días hubiera sucedido en la década de los treinta del siglo pasado, hoy tendríamos 1 millón de muertos en España.

El dialogo ha transcurrido dentro de los parámetros propios de un homenaje a la Constitución de 1978 a pesar de los toques independentistas de Mònica Terribas. De ambos podemos extraer dos conclusiones que dan una imagen nítida de que no existe ningún conflicto. Es más, como ha afirmado Felipe González, todos aquellos que reniegan de la Constitución, no la han leído nunca. Y por eso le puedo decir que el problema de Cataluña es de los políticos, no de la Constitución. Por su parte Miquel Roca ha expresado su malestar por la expresión que oye y le dicen todos aquellos que no piensan como él. Los que hemos conocido y sufrido el fascismo nos molesta mucho que nos llamen fachas.

En definitiva, todos los españoles debemos estar orgullosos de la Constitución que, a diferencia de muchas, se votó en unas urnas y no le debemos achacar unos desmeritos que son humanos y no jurídicos. Los problemas los provocan los hombres, no las leyes.