Lluvia de críticas a la Generalitat por el uso indecente del genocidio en favor del secesionismo

La Generalitat ha protagonizado una fuerte polémica por su homenaje a los políticos presos, como Raül Romeva, en el campo de concentración nazi de Mauthausen en el 74 aniversario de su liberación.

La directora general de Memoria Democrática de la Generalitat, Gemma Domènech, tildó de "presos políticos" a los miembros del Gobierno catalán en prisión preventiva por el referéndum del 1-O, momento en el que la comitiva de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, abandonaba el acto, entre algunos improperios de asistentes.

Debía ser un homenaje a las víctimas del nazismo, pero la Generalitat lo banalizó incluyendo a Raül Romeva, exconsejero y en prisión preventiva, en el mismo saco. Las críticas también se han extendido por el uso de la bandera estelada en la placa conmemorativa. El escrito de la organización llega después de que Quim Torra, presidente de la Generalitat, respaldara a la directora general de Memoria Democrática.

"Muchas gracias Gemma Doménech por su dignidad, y por recordar al consejero Raül Romeva, preso político de España. Gracias por llevar la voz del Gobierno de Cataluña en el acto de homenaje a todos los catalanes y republicanos del Estado asesinados en Mauthausen", ha asegurado el máximo representante autonómico de Cataluña. El perfil había, además, etiquetado erróneamente la cuenta de Twitter de Doménech.

Hasta el Amical de Mauthausen, una de las voces autorizadas sobre la memoria de estos hechos, ha realizado una crítica velada al uso partidista de este homenaje por parte de la Generalitat. Desde 1962, esta entidad participa en estos actos conmemorativos con el fin de defender los valores republicanos, la fraternidad universal, la justicia social, la igualdad y la libertad, con la finalidad de mantener vivo el espíritu de los deportados que, en medio de aquellas condiciones extremas, defendieron su dignidad "por encima de las diferentes lenguas, culturas y procedencias sociales o políticas".

Este año se ha llevado a cabo un acto simbólico –promovido por el Comité Internacional de Mauthausen- en la escalera de los 186 peldaños que sube de la cantera al recinto de los prisioneros. En el mismo, habían participado presidentes de los Comités Internacionales de diferentes campos y centenares de personas denumerosas nacionalidades, entre las cuales se encontraba una amplia delegación de la Amical acompañadapor la ministra de justicia Dolores Delgado junto a una delegación de su Ministerio.

Intento de desdibujar el valor de estos espacios de memoria

La subida colectiva ha adquirido "un carácter reivindicativo ante el intento de desdibujar el valor de patrimonio internacional de estos espacios de memoria y reflexión", ha dicho el Amical de Mauthausen en referencia a las palabras de Doménech, quien ha hecho referencia a la "triste situación" el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, en prisión preventiva y juzgado en estos momentos por organizar el procés en Cataluña.

La onegé busca "aportar contenido a la experiencia histórica de la deportación, desde diversas aproximaciones filosóficas, culturales e ideológicas que contribuyan a edificar un humanismo integrador y solidario", pero al mismo tiempo recuerda: "Tenemos razones para mantener vivo el recuerdo de la catástrofe que el nazifascismo significó para la Humanidad, puesto que las situaciones de angustia y de injusticia de nuestra época, provocadas por intereses económicos, alimentan temores manipulados por la extrema derecha en sus discursos y políticas de discriminación y odio que cuestionan los Derechos Humanos, establecen fronteras impermeables, desacreditan el internacionalismo y anteponen las identidades a la igualdad; en definitiva desintegran la base de la Democracia".

En el mismo acto estaba Toni Comín, candidato a las europeas por JxCat si la Justicia lo admite finalmente. "Hoy hemos estado en Mauthausen con los amigos de @TriangleBlauAT en el acto anual de conmemoración de la liberación del campo de concentración. No hay hoy en Europa ninguna vivencia tan impresionante ni tan necesaria como mirar cara a cara el horror del que fue capaz nuestro continente", ha comentado.

"Esa ideología que todo lo ensucia"

Las críticas han llovido también contra Torra en Twitter. "La falta de respeto expuesta por los secesionistas racistas a las víctimas de Matthausen, por atuendo, actitud y palabras, sobrepasa toda capacidad de vómito. Es deber humanitario laminar esa ideología que todo lo ensucia", ha afirmado el miembro de Alde, el grupo al que pertenecen los europarlamentarios de la extinta CDC.

"Siempre he intentado entenderos y he defendido a estos presos en más de una ocasión pero hoy os he perdido totalmente el respeto. Frivolizar con algo así me parece una vergüenza. Espero que en algún momento seáis conscientes de los que habéis hecho. No todo vale", ha afirmado otro usuario. Mientras otro señala: "Lo más oportunista y sinvergüenza en política que he visto en mucho tiempo".

"No tiene vergüenza utilizando cualquier acto para dividir y para su servicio. ¿Está frivolizando con un genocidio. Patético, partidista y sectario?. No tiene vergüenza", ha escrito otro.