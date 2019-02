Los constitucionalistas responden al "ataque frontal" de Torra con una concentración en Barcelona

Los constitucionalistas de Cataluña dicen 'basta' a los continuos ataques de Quim Torra. Los 21 puntos entregados a Pedro Sánchez y algunos de los cuales el PSOE está aceptando han motivado la concentración que tendrá lugar este domingo ante la Delegación del Gobierno en Barcelona.

Los impulsores de este acto, Impulso Ciudadano y S'ha Acabat!, han señalado apoyan la manifestación de PP, Ciudadanos y VOX que tendrá lugar este fin de semana en Madrid. El acto, que está recibiendo un constante goteo de adhesiones, no contará con el apoyo de Sociedad Civil Catalana, principal promotora de las manifestaciones constitucionalistas de los últimos años en Cataluña.

Preguntado por Vozpópuli, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha considerado necesaria una defensa de la España constitucional, un punto clave en este encuentro tras la negociación entre iguales que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat. El sitio escogido es precisamente la Delegación del Gobierno en Barcelona para hacer visible a la parte de Cataluña que está siendo despreciada y exigir que "cualquier negociación debe respetar el marco constitucional y las leyes".

No movilizamos a la gente contra Sánchez

"Nosotros no movilizamos a la gente contra Pedro Sánchez, ni contra el PSOE ni el PSC", han añadido desde S'Ha Acabat, en declaraciones a Vozpópuli. "Nos movilizamos -continúa- contra Torra, por despreciarnos y acallarnos constantemente, y a favor de que el Gobierno de España (que ahora es del PSOE) dé marcha atrás inmediatamente y rechace de principio a fin un diálogo tóxico bajo las premisas separatistas de Torra".

Desde S'Ha Acabat! han afirmado que han hablado con las asociaciones y plataformas más representativas de Cataluña, pero algunas de ellas no se han adherido a la misma. "Estamos recabando muchos otros apoyos del tejido asociativo", ha considerado la asociación, que cuentan con el apoyo de Aixeca't-Levántate, Cataluña Pueblo de España, Asociación Somos Tabarnia, Asamblea por una Escuela Bilingüe y Asociación por la Tolerancia.

S'Ha Acabat ha tildado de "ataque frontal a la democracia" los 21 puntos entregados por Torra al Ejecutivo central. "Parten de un marco mental nacionalista que invisibiliza a la media Cataluña no independentista al tiempo que trata al resto de España como un Estado antidemocrático que debe regenerarse", ha remachado la asociación.

La figura del relator hace daño

También han lamentado que el nacionalismo catalán prosiga mencionando a Franco a día de hoy; "sin olvidar aquellos en que exige, como si no la hubiera, independencia judicial y separación de poderes". "¿Esta gente se ha olvidado ya de las leyes de transitoriedad en las que se situaba al ejecutivo catalán por encima de los jueces? Es tremendo", han reflexionado.

Creo que no se han parado a pensar ni un segundo lo implica la figura del relator

Respecto a la petición de un "relator", S'Ha Acabat ha considerado que "nos hace especial daño, porque lo anunció nada más y nada menos que la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo". "Creo que no se han parado a pensar ni un segundo lo implica la figura del relator", han advertido. Esta figura es utilizada por la ONU para mediar en un conflicto entre dos países, e implicaría tratar a Cataluña como una nación separada de España.

El Gobierno de España tendría que haber rechazado los 21 puntos de Torra

"El titular, en medios internacionales, será este: "Un relator media entre Cataluña y España", pues los medios internacionales no son conscientes de los matices en ocasiones", han apuntado, mostrando así una Cataluña y España como realidades diferentes. "El despropósito es brutal", ha sentenciado la asociación.

Más allá de esta figura de mediación, lo más grave, si cabe, es que los 21 puntos salen de un Gobierno autonómico que debería representar a más de 7 millones de catalanes. "Y resulta que ese documento, con membrete de la Generalitat, es el que traslada Torra al presidente del Gobierno como solución a la situación que vivimos. ¿Pero qué es esto? El Gobierno de España tendría que haber rechazado totalmente este documento que asume las tesis nacionalistas e invisibiliza a media Cataluña".

A juicio de esta asociación, el diálogo es la única vía para solucionar este problema. No se trata de un diálogo sin condiciones, sino dentro de los márgenes de la Constitución, "sin inventar marcos mentales que nos perjudican profundamente y lastran el presente y el futuro de mucha gente". "El diálogo ha de darse, sí. Pero dentro de Cataluña", han apuntado. "Aquí hay más de la mitad de catalanes que no queremos la independencia. ¿Quién nos hace caso a nosotros si el presidente de la Generalitat nos invisibiliza y el presidente de España acepta negociar un texto en el que nosotros no pintamos nada?".

No se descartan nuevas movilizaciones

En este sentido, esperan que "el PSOE de marcha atrás y piense en la mitad de Cataluña no independentista que sufrimos, día sí y día también, un nacionalismo totalitario".

Esta pudiera ser la primera concentración contra Torra ya que no descartan nuevas movilizaciones para continuar en su defensa de los derechos constitucionales de todos los catalanes. "Es fundamental que la gente entienda la gravedad de lo que está sucediendo y salgan a la calle el próximo domingo", han apuntado.

"Si no van a Madrid, que vengan, a las 12, ante la Delegación del Gobierno, en Barcelona. Hemos de parar una situación que nos está haciendo muchísimo daño. Pedimos a la gente que salga con sus familias de forma cívica", han concluido.