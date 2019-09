Ciudadanos pide protección para sus concejales en la 'Cataluña profunda'

Ciudadanos ha emprendido una ofensiva contra Quim Torra para exigir la aplicación inmediata del 155 de la Constitución. Los independentistas han traspasado líneas rojas que ni el PNV se había atrevido a cruzar, como es aplaudir a presuntos terroristas desde el Parlament.

"Nos preocupa muchísimo la seguridad de nuestros concejales en la Cataluña profunda", ha asegurado Carlos Carrizosa, presidente de Cs en la Cámara catalana, en declaraciones a Vozpópuli tras su expulsión de esta institución y su bronca con Ernest Maragall. "Se busca la batasunización de Cataluña por parte de los dirigentes políticos", ha considerado.

"Nos sentimos amenazados", ha lamentado ante esta escalada de la confrontación por parte del independentismo, motivo por el que ha mostrado su preocupación por la deriva que ha tomado el bloque liderado por Torra y Aragonés. "Sus líderes han traspasado una línea roja que nunca habían traspasado y eso me preocupa", ha considerado.

Los diputados del Parlament gozan "afortunadamente" del servicio de escolta porque "desgraciadamente lo necesitamos". Al referirse a los concejales rasos de la Cataluña profunda, especialmente, ha señalado que "no lo disfrutan y por eso agradecemos siempre su valentía, darles ánimos, y que sigan dando la cara en sitios muy difíciles".

Amenazas a concejales

Estos concejales están recibiendo amenazas, pintadas en sus viviendas, como le ha ocurrido al concejal de La Garriga Angel Guillem en la puerta de su garaje, al que va con los niños para ir y traerlos del colegio, o las agresiones a una concejal de Ciudadanos en Sabadell, a la que han lanzado un mechero en un manifestación también recientemente. Dos casos que se suman a la larga lista registrada desde la creación de la formación, con señalamientos públicos, e incluso el envío de balas a buzones particulares.

Concejales de Ciudadanos conviven "con gente muy fanatizada", ha considerado. Personas capaces de romper a aplaudir cuando escuchan que "se marchen de Cataluña". "Eso es una sociedad rota por el nacionalismo", ha considerado.

Carrizosa considera necesario que el Estado intervenga para garantizar que tanto la policía catalana como los medios "sirvan al interés general y no a un independentismo que incita a desobedecer las leyes"

Carrizosa remarca que se sienten "amenazados por una minoría independentista radical", que disponen de medios públicos y se muestran dispuestos "a todo", hasta de "atentar para conseguir la independencia", como apunta el auto judicial. Por este motivo, ve "conveniente y lícito tomar los mandos de los Mossos y de los medios de comunicación que propagan odio" con la aplicación del 155, evitando que Torra, "un presidente que aplaude a gente acusada de terrorismo", tenga bajo gestión a la policía autonómica.

El diputado 'naranja' considera crucial que el Gobierno ahora en funciones tome el control de estas dos estructuras oficiales porque "Torra es un peligro público", al tiempo que alaba la labor de los agentes. "Son una policía fiable y buenísima", pero "no podemos permitir que se utilice políticamente ni que la Guardia Civil tenga que ocultar datos porque no se fíe de sus jefes políticos -los de los Mossos-", como ha ocurrido en la operación de este pasado lunes contra los CDR. Este hecho "desprestigia" a los Mossos.

Por este motivo, considera necesario que el Estado intervenga para garantizar que tanto la policía catalana como los medios "sirvan al interés general y no a un independentismo que incita a desobedecer las leyes". "No hay que tener miedo a atacar con la ley al nacionalismo insurreccional. No hay que tener complejos", ha considerado.

La bronca en el Parlament

Respecto a la bronca y su enfrentamiento con Ernest Maragall, el líder de Ciudadanos en el Parlament ha señalado que el concejal de ERC se plantó delante de él para espetarle su actitud. Sin embargo, Carrizosa le aseguró que no podían aceptar ninguna de sus lecciones y mostró sentirse avergonzado por los aplausos de los independentistas a los CDR detenidos.

"Un líder separatista no puede jalear a acusados de terrorismo. A los nacionalistas se les cayó la careta", ha señalado.

"Nunca se había apoyado en una asamblea legislativa, ni por miembros de un Gobierno, a personas que han ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional acusados de terrorismo", ha recordado. "No había ocurrido ni siquiera en el País Vasco, ni ningún Lehendakari ni ningún miembro del Gobierno vasco había jaleado nunca ni había pedido la libertad aplaudiendo" a acusados por terrorismo y que han sido encarceladas.

Tan solo se había visto esta actitud "en Batasuna y en el entorno de ETA". "Eso ocurrió ayer en el Parlament", ha señalado. "El nacionalismo pretendía callar a Lorena Roldán (portavoz de Cs) y es lo que pretendió Roger Torrent -presidente del Parlament-, que ejerce como mulo de Forcadell, intentando sofocar y ahogar los derechos de la oposición en Cataluña". "Si nos han de expulsar mil veces, estaremos orgullosos porque no vamos a dar nuestro brazo a torcer", ha desafiado a Torrent.

Recordará a Torra "cada día" los aplausos a los CDR

Los CDR encarcelados "deben sentirse héroes, como soldados de una patria que está bajo la bota de un estado franquista y opresor" tras los aplausos del bloque separatista en el Parlament. "Estos que están en prisión se creen ahora héroes" y puede provocar que "otros jóvenes sientan la llamada de la patria, con ese fervor ultranacionalista de sus líderes políticos". "Esto es muy peligroso", ha remachado.

"Los jóvenes se suman a la radicalización cuando se transmite la idea de que España es un país franquista, que manipula pruebas, que compra jueces, que tiene presos políticos", ha explicado. "Es una bomba de relojería y da síntomas de que esta bomba podría acabar estallando", tras lo vivido esta semana.

Esta persona atenta contra los intereses del Estado. Nunca hemos visto a líderes políticos aplaudir a terroristas confesos, como los dos que han declarado haber comprado explosivos y estar dispuestos a atentar, con objetivos preseleccionados.

Eso sí, van a recordar a Torra "cada día" estos aplausos a presuntos terroristas que han confesado haber comprado sustancias explosivas para atentar, y por tanto no van a permitir ni una lección de quienes se hacen fotos con Otegi y otros terroristas y asesinos.