La Cataluña constitucionalista se moviliza para el juicio del 1-O: "Saldremos a las calles"

El ambiente en Cataluña está enrarecido ante las movilizaciones de los independentistas en contra del juicio a los líderes del 'proces'. Tanto es así que no se descarta ningún escenario en esta tensa calma tras los ataques sufridos por constitucionalistas en las últimas semanas.

La agresión a un concejal de Ciudadanos en el municipio gerundense de Torroella de Montgrí. Y la violencia verbal denunciada por el ex líder del PP catalán Xavier García-Albiol cuando asistía a un espectáculo infantil con su hija de once años son los últimos casos conocidos.

Ante este escenario, Societat Civil Catalana (SCC) saldrá a las calles si los separatistas agreden o incrementan la violencia, al tiempo que responderán con pedagogía. La entidad explicará durante los próximos días lo que está ocurriendo en el Supremo con asociaciones de juristas y abogados de su propia sectorial, entre ellos Llibertats, y la Asociación de Abogados por la Constitución para contrarrestar el discurso separatista.

No solo se hará a nivel de Cataluña y del resto de España, sino también a instancias internacionales, para impedir que los separatistas ganen la batalla dialéctica. Será una "voz potente para defender el Estado de Derecho, que España es un país democrático y que hay plena separación de poderes", han asegurado fuentes de la plataforma a Vozpópuli. "El juicio al que se enfrentan estos políticos es por rebelión", han puntualizado.

SCC carga contra los aparatos del "agit-prop" separatista

Las mismas fuentes no descartan un incremento de la violencia y de la crispación en la sociedad catalana según se inicie el juicio, al tiempo que ha cargado contra los aparatos de "agit-prop" de la Generalitat, como son TV3 y Catalunya Ràdio, con Mónica Terribas como máximo exponente para manipular a la opinión pública de "forma torticera".

SCC sigue con especial atención los movimientos separatistas y habrá respuesta si hay acciones violentas y agresiones. "No nos callarán", "no nos vamos a quedar en casa", han avisado. "Si hay acoso, nos veremos en la calle", han apuntado. Las mismas fuentes han considerado que tienen una "fe ciega en la Justicia" y esperan que no se active un escenario de crispación y frustración por las consecuencias violentas que podrían generarse. De momento, "tranquilidad y calma" es su sentimiento.

"El ambiente está caldeado", han afirmado desde Ciudadanos, el partido más votado en Cataluña y objetivo de los "fascistas". "Hay que llamar a las cosas por su nombre", ha definido la formación naranja en declaraciones a Vozpópuli.

En las manifestaciones separatistas hay menos gente, y cada vez son más radicales Ciudadanos

La estrategia de los independentistas es la de la "confrontación", la única salida que tienen tras engañar a los votantes con la deriva separatista. "No han logrado su objetivo y eso genera desengaño. Están frustrados", han remachado. "Quienes se movilizan con los independentistas cada vez son menos, pero más radicales", con una estrategia "propia de fascistas".

C's teme el cierre del Parlament por la ausencia de JxCat, ERC y la CUP

Las formaciones independentistas aún no han tomado la decisión de ausentarse tanto en el pleno del Parlamento autonómico como de las comisiones, pero no descartan hacerlo como medida de protesta. "El fin es bloquear y paralizar Cataluña", ha apuntado el diputado de Ciudadanos en el Parlamento autonómico, Ignacio Martín.

El partido liderado por Inés Arrimadas ha mostrado su preocupación por el cariz que pueden tomar las protestas separatistas. "El presidente de la Generalitat ha espoleado a los suyos tras avalar una nueva huelga general en Cataluña", ha precisado Martín.

Desde Cs han recordado las palabras del alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Ruffí (ERC), quien se ha enorgullecido de su gente tras la agresión sufrida por el concejal de la formación. Cabe recordar que Ciudadanos se quedó a las puertas de conseguir sobrepasar a ERC en ese municipio, cosechando ambos más del 18% de los votos. La diferencia de votos entre los republicanos y este partido fue de solo 124 votos.

Para combatir el argumentario de JxCat, ERC, la CUP y la Crida, Ciudadanos ha emprendido una estrategia de pedagogía, mostrando los estudios, como The Economist, sobre el buen estado de salud de la democracia española.

Una parte de la sociedad catalana "se ha radicalizado", ha sostenido, y ponen en el centro de sus iras a los no independentistas. "Quienes no comporten los principios ideológicos de Torra son "radicales o fascistas"", ha insistido el diputado que alienta al resto de catalanes: "No os dejaremos solos".

Las movilizaciones de los independentistas

Todas la miradas se centran en las actuaciones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que según la estrategia difundida por redes sociales, tratarán de apostarse a lo largo del recorrido de la comitiva liderada por la Guardia Civil para realizar el traslado de Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cruixat, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn junto a Carmen Forcadell y Dolors Bassa desde Can Brians 2 a Madrid, donde los hombres irán a Soto del Real y las mujeres al módulo de Alcalá Meco este próximo viernes, para después dirigirse a la Ciudad Condal. La ANC cargará "contra el Estado" y los jueces del Tribunal Supremo.

También se han sumado partidos políticos como ERC, con un Junqueras fuera de prisión mediante la técnica del holograma. "Os hablo desde una celda de la cárcel de Lledoners, a través de una pluralidad de voces queridas", ha señalado Junqueras, quien afirmaba que España no es un país democrático,sino que está movido por la "venganza", mientras deja claro que no abandonará el objetivo de conseguir la independencia de Cataluña.

En su Amer natal, Carles Puigdemont, que verá expectante el juicio desde Waterloo (Bélgica), se le ha rendido homenaje al expresidente de la Generalitat. Con dos carteles gigantes, uno con una bandera separatista y otro con el busto de Puigdemont y la frase "no surrender" -sin rendición-, los independentistas del pueblo pedían su "restitución" como presidente autonómico.

La Generalitat y el presidente del Parlamento catalán han asegurado que se trata de "un juicio político", donde los políticos presos no tienen garantías de defensa. "Hay muchas sospechas fundadas de que este no será un juicio justo", ha asegurado Roger Torrent, tercera autoridad del Estado en Cataluña. "Hay una vulneración de muchos derechos y vemos como Vox tiene un altavoz y condiciona todo el proceso judicial", ha afirmado.