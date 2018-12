Artadi ve "una provocación" el Consejo de Ministros en el aniversario de las elecciones convocadas con el 155

Elsa Artadi, consejera de la Presidencia y portavoz del Govern de Torra, ha declarado en Onda Cero que hay “una inmensa mayoría, un 80%, que construye tres consensos importantes". En primer lugar, "en contra de la represión y a favor de soluciones políticas"; en segundo lugar, "en contra de la monarquía y en favor de la república"; en tercer lugar, que "la solución es votar, un referéndum y la democracia". En este sentido, ha afirmado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere grandes consensos, en Cataluña hace mucho tiempo que los tenemos" y que los ha resumido como "los tres 80%: república, antirepresión y democracia”.

Artadi ha desaconsejado que la reunión del consejo de ministros se realice en la Llotja de Mar porque es demasiado céntrica, muy próxima a vías claves de comunicación, infraestructuras como el puerto y a la zona más turística de Barcelona, lo que dificultaría la intervención policial en caso de necesidad. Para Artadi, un buen sitio sería el Palacete Albéniz, ubicado en Montjuïch.

A la portavoz no le gusta demasiado que la fecha elegida sea el 21 de diciembre. En dichas declaraciones ha reiterado que esta fecha "suena por parte de la población catalana como punto de provocación" ya que "hace un año de las elecciones impuestas por Rajoy", en las que "el independentismo tuvo que hacer una campaña muy complicada con unos resultados electorales que no se han podido implementar". "Con todo en contra, el independentismo volvió a ganarlas".

CDR y presos

Por su parte, los CDR siguen lanzando y calentando la fecha del consejo de ministros. Lo mismo ocurre con la ANC, que secunda las acciones y avisa que esta vez no se montarán círculos ni habrá exhibiciones de lazos. Es más, los políticos encarcelados en Lledoners también están diciendo la suya. Han pedido que el 21D no vaya nadie encapuchado. Todos con la cara destapada. Eso sí, si se producen incidentes violentos será cosa de inflitrados. Es decir, sus acciones no provocan violencia. Por eso está tomando cuerpo que los CDR intentaran bloquear los accesos al Aeropuerto de El Prat y la estación del AVE en Barcelona. Recordemos que ese día empieza la operación salida de las vacaciones de Navidad.

Reunión en la cumbre

En cuanto a una posible reunión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Artadi ha negado recibir "ninguna propuesta del Gobierno español". Ha remarcado que el presidente Torra propuso hacer una "cumbre" al presidente Sánchez. "No estamos más cerrados, siempre seguimos haciendo apelación al diálogo que debería llevar a una negociación, a una salida política a la actual situación que tiene un contenido político", concluyó Artadi. "Estamos abiertos y no sólo eso, sino que lo aplaudimos y lo impulsamos".