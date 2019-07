La niña agredida en una escuela de Tarrasa y sus hermanas se cambian de colegio

La familia de la niña presuntamente agredida en Tarrasa cambia de escuela a las hermanas para evitar tener como profesora a la presunta autora de los hechos, admitidos este martes por la dirección del colegio en una respuesta al padre de la menor y a la que tuvo acceso Vozpópuli.

"Se estaba mirando esta opción desde que ocurrió la agresión", han apuntado fuentes muy cercanas de la familia a este medio. "La petición para cambiar de colegio no es solo para la pequeña de diez años, sino también para sus otras dos hermanas", han corroborado las mismas fuentes a la información adelantada por ABC. Las tres hermanas no tendrán que ver más a la supuesta agresora de una de ellas.

"Cómo van a dejar la posibilidad de que una de las hermanas tenga a la misma profesora el próximo curso", reflexionan las mismas fuentes ante este cambio de colegio. La decisión, conocida este miércoles, se produce justo un día después de que la dirección del colegio admitiera la agresión a la menor en una carta enviada a su padre.

Intentar averiguar lo ocurrido

La misiva, firmada por la directora del centro Font d'Alba, señala que se estaba investigando si la profesora había realizado los mismos hechos contra otros niños por dibujar otras banderas que no fueran la de España. Asimismo, "lamenta profundamente los hechos ocurridos el pasado 17 de junio, especialmente porque Rocío no volvió al colegio los días posteriores y no pudo finalizar el curso con sus compañeros y compañeras de clase".

En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la escuela informa haber tomado "una serie de medidas cautelares con el fin de averiguar lo ocurrido". "Comunicamos los hechos a inspección educativa, realizamos entrevistas a testimonios de diferentes sectores con el objetivo de contrastar las informaciones aportadas por ustedes, analizamos con detenimiento las diversas declaraciones y revisamos todos los trabajos del resto de alumnos del grupo para comprobar si la profesora había mantenido un criterio de neutralidad respecto a las observaciones de corrección, no permitiendo ninguna otra bandera", dice Isabel Guzmán Lázaro, directora de l'Escola Font de I'Alba.

Esta supuesta agresión motivada por el dibujo de una bandera de España sigue su curso en vía judicial, mientras el colegio ha cerrado el Procedimiento Disciplinario a la maestra Miriam "por prejudicialidad penal".