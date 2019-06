Torra sufre un nuevo revés y no logra convalidar la limitación del alquiler

Quim Torra no logra convalidar el decreto del alquiler, aprobado en plena campaña electoral para tratar de impedir mayores alzas en los precios. El Consejo de Garantías Estatutarias y Competencia ya ha dado un veredicto desfavorable a esta medida debido a la invasión de competencias del Estado y a que tendrá el efecto contrario al deseado, al incrementarse los precios.

La votación se ha saldado con 69 votos en contra y solo 64 a favor. La CUP también se ha opuesto, mientras Cataluña En Comú Podem se ha mantenido firme en su 'no', pese a las reiteradas peticiones de Esther Capella, consejera de Justicia, para escoger la vía de la abstención. Ciudadanos, PSC y Partido Popular también han votado en contra de la convalidación del decreto.

Capella ha apelado a la necesidad urgente de acometer medidas para facilitar el acceso a la vivienda. A su juicio, solo se podrá hacer si se ponen límites a los "precios abusivos" del alquiler, un problema que se ha acentuado en Barcelona y en los municipios colindantes, mientras que "la gentrificación y la pobreza avanzan imparables", ha asegurado. Capella ha sustentado su argumento en cifras, como la subida de los precios del alquiler en un 38% en los últimos siete años, alcanzando niveles previos a la crisis, mientras "ni los salarios ni la capacidad adquisitiva" de las familias pueden hacer frente a estos incrementos. El problema tiene consecuencias, como la desigualdad social, la expulsión de personas y desahucios, así como duras condiciones para acceder a la vivienda.

Puntos polémicos del decreto

Capella ha pasado de puntillas por los puntos más polémicos del decreto que permitiría limitar por primera vez en España la subida del alquiler. El informe del Consejo de Garantías Estatutarias ha tumbado el decreto afirmando que invade competencias del Estado. "No autolimitaremos las competencias y no se permitirán abusos en el mercado del alquiler", ha afirmado Capella al referirse a la medida, que no ha pasado el corte en el Parlamento autonómico.

Las diputadas de la CUP y En Comú Podem, Maria Sirvent y Susana Segovia, respectivamente, han mostrado casi un discurso idéntico para rechazar el decreto. A su juicio, se ha elaborado sin consenso, sin tener en cuenta la opinión de plataformas como la PAH o el sindicato de inquilinos. El decreto permite las subidas del alquiler en un 20% en determinados casos y tiene como base los actuales precios del mercado, los mismos que ha criticado Capella en su primera intervención.

De poco han servido las reiteradas peticiones de Capella para lograr la abstención de los 'Comunes', al tiempo que ha cargado contra los independentistas de extrema izquierda tildándoles de 'establishment'. “Este decreto ha contado con la oposición del 'establishment'", ha dicho Capella.

Tampoco han surtido efecto las cuestiones planteadas por Capella. "Si no sale adelante ¿quién cree que lo celebrará?", ha preguntado a la CUP y a los Comunes, quienes han respondido que el 97% de los pisos en alquiler está en manos de pequeñas sociedades y particulares, y no de fondos buitre, a quienes no les afecta la medida.

Este decreto "hace cosquillas a los fondos buitre", ha respondido Segovia, quien ha tildado la medida como un "tiro en el pie". "No se puede regular el mercado tomando como punto de partido los precios de mercado", ha insistido.

"Quieren que enmendemos un decreto sin potestad sancionadora y que pone en el mismo nivel a inquilinos y propietarios", ha replicado Sirvent.

El resto de la oposición, con Ciudadanos y PSC al frente, han mostrado el informe completo del Consejo de Garantías Estatutarias, que emplaza a la Generalitat a no invadir competencias estatales, al tiempo que han exigido a la Generalitat no copiar la ley alemana debido a que en el país germano el mercado de viviendas públicas del alquiler es del 30% frente al 2% en Cataluña.

La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha tildado el decreto de "electoralista". "ERC trató de ponerse una medalla en la semana de las elecciones", ha aseverado. "Ya sabemos que no les gustan los dictámenes que no se ajustan a sus acciones”, ha considerado.

La 'popular' Esperanza García ha incidido en la falta de medidas de la Generalitat desde 2007 sobre las políticas de viviendas. El problema es que desde 2007 no se hacen políticas de viviendas. "No se ha trabajado" para ello, ha apuntado, al tiempo que se ha ofrecido inseguridad jurídica a los propietarios.

El decreto nació muerto

El decreto tan solo cuenta con el consenso del Colegio de Administradores de Fincas. La Generalitat tan solo ha hablado con el sindicato de inquilinos esta misma semana, la última reunión se produjo a última hora de la tarde de este martes. El decreto se aprobó a tan solo cinco días de las elecciones municipales y autonómicas.

Pese a las discrepancias internas iniciales entre ERC y PdeCat por esta medida fallida, la Generalitat ha trabajado para intentar sacarlo adelante sin mostrar contradicciones entre Justicia y Territorio, pero no era suficiente con el consenso interno. Al ser un decreto, es necesario convalidarlo en el Parlamento autonómico para continuar su trámite como proyecto de ley.