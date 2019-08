Las empresas de mensajería no reparten en 44 calles de Barcelona por miedo y robos

No existen "zonas restringidas" en Barcelona. MRW, Seur, Amazon y Correos niegan la mayor y afirman que reparten con normalidad en toda la Ciudad Condal. Pero en al menos 44 calles de la ciudad no se realizan repartos. MRW señala en rojo 42 de estas calles, mientras Seur tan solo hay dos, ambas en el conflictivo barrio de El Raval. Los motivos son el miedo y los robos en las furgonetas como a los repartidores, principal problema al que se enfrentan a la hora de realizar su tarea diaria.

Hay más calles, pero éstas se encuentran fuera de los límites de Barcelona, como en el conflictivo barrio de La Mina, situado en Sant Adrià del Besòs, como en determinadas calles del barrio de San Roc de Badalona. En estas zonas no se reparte desde "hace años", según han asegurado fuentes no oficiales de ambas compañías. Amazon y Correos, por su parte, no tienen ningún inconveniente y realizan su labor en todas las calles, incluidas las "zonas rojas".

La realidad, en cambio, es diferente. Mientras las empresas justifican su actuación en toda la urbe barcelonesa mediante el código postal, algunas de las franquicias preguntadas por Vozpópuli afirman que no reparten en determinadas calles, como L'Aurora y Santa Pacià, ambas en el conflictivo barrio de El Raval, en pleno centro de Barcelona y muy frecuentado por turistas.

Fuentes oficiales de Seur han asegurado que no se ha variado su política de reparto en algunas zonas de Barcelona, desmintiendo toda la información publicada en este sentido. "Seur continúa con su actividad de reparto habitual en toda Barcelona y Cataluña prestando servicio a sus clientes tal y como lo venía haciendo hasta ahora", han afirmado a Vozpópuli.

Fuentes de varias franquicias de esta compañía, en cambio, niegan la versión oficial. No todos los vecinos de El Raval pueden disponer de los servicios de Seur. Concretamente los de las calles de L'Aurora y Santa Pacià. "Son calles restringidas", han explicado a este medio desde una franquicia.

Otra cuestión es Badalona y las zonas limítrofes entre San Adrià del Besòs y Barcelona. Aquí se encuentran las denominadas "zonas restringidas". "En La Mina se reparte, pero dejando el paquete en alrededores", han explicado fuentes de los trabajadores de Seur. "No entramos en el barrio", han advertido desde una franquicia a Vozpópuli. De esta forma, piden explícitamente a estos clientes acercarse a la oficina más próxima o bien realizar la entrega en un punto concreto. Esta política de reparto en esta zona peligrosa para los repartidores se realiza desde "hace años" en la empresa, y no por la creciente y actual crisis de inseguridad en la Ciudad Condal.

MRW, por su parte, no tiene identificadas "zonas restringidas en el interior de Barcelona". Reparten a cualquier calle de todos los barrios de Barcelona. Eso sí, como pasa en Seur desde "hace años" no realizan entregas en el interior de La Mina. En Badalona, la zona marcada en rojo en el mapa es el barrio de San Roc, pero no todo, sino determinadas calles. En este sentido, apuntan que no se realizan servicios en las calles Badajoz, Cáceres, Jerez de la Frontera, Cordova, Simancas y Santa Joana Lestannac.

En Barcelona, MRW, ha dejado de repartir en Albania, Alcamo, Alfons el Magnànim, Arnau Bargues, Bermejo, Bernat Metge 2 y 9 a Final, Catania, Constantinoble, Croià, Epir, Felip de Malla, Ferrer Bassa, Galba, Guillem Sagrera, Joan de Palomar, Plaça Juliana Morell, Lluis Borrassa, Marsala, Mestre Alfonso, Mestre Aloi, Muret, Narbona, Oristany, Otranto, Pau, Pere Blai, Pere Joan, Pere Oller, Perpinyà, Prada, Reixac, Rodes, Rois de Corella, Sasser, Sibiudas, Tarba, Tarent, Tessalia, Teulada, Tolosa, Trapani y Xipre.

Amazon

Amazon ha afirmado a este medio que no tiene ninguna restricción en la Ciudad Condal. Reparte en la calle de L'Aurora y en La Mina, incluso en su interior, según han asegurado fuentes oficiales de la empresa. "Amazon continúa operando con total normalidad en el área del Bèsos y en toda la ciudad de Barcelona", han asegurado fuentes de la compañía. "La seguridad es siempre nuestra principal prioridad, y continuaremos cooperando con las autoridades locales para garantizar la seguridad de los conductores que realizan entregas de paquetes en nombre de Amazon", han destacado.

Fuentes de Correos, por otro lado, han afirmado a este medio que la empresa "reparte con normalidad" en todo el municipio, sin que haya alerta alguna por inseguridad. "No hay ninguna restricción en Barcelona. El reparto se realiza en todos los domicilios con absoluta normalidad", han asegurado.