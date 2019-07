Profesores mexicanos y españoles alertan a López Obrador del peligro de los "separatistas catalanes"

Docentes, periodistas y empresarios de México y España de un nutrido grupo de universidades, como las de Barcelona, Valencia, País Vasco, Málaga o Madrid, han alertado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del peligro de la 'embajadita' de la Generalitat en el país centroamericano.

En una carta dirigida al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Méjico, Alfredo Femat Bañuelos; y a Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, se han declarado "defensores de la Constitución Española" y alertan de la apertura de esta delegación de la Generalitat, realizada entre el 16 y el 17 de julio por el consejero Alfred Bosch, que se presenta como "ministro de Exteriores de Cataluña".

Los profesores consideran que es el Estado de España el único con la "competencia exclusiva" en materia de relaciones internacionales, y señalan a la Generalitat de perturbar la actuación exterior del Estado. "El Gobierno de la Generalitat ha establecido una red de delegaciones permanentes en diversos países, que, además de promover los intereses de Cataluña, defienden el derecho a la autodeterminación de los catalanes y justifican la escisión de Cataluña de España y la proclamación de una República independiente", han señalado en su denuncia los firmantes, entre los que se encuentran profesores universitarios de Francia, Australia y Reino Unido.

Según sus cálculos, las 'embajaditas' de la Generalitat han costado más de 27 millones de euros entre 2011 y 2017 y otros casi 16 millones en el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). La ley estipula el deber de comunicación de las Comunidades al Gobierno a la hora de "establecer oficinas en el exterior con anterioridad a su apertura para que el Ministerio de Asuntos Exteriores pueda informar la propuesta".

Pese a ello, la Generalitat "ha establecido las delegaciones catalanas en México, Argentina y Túnez antes de haber recibido el informe ministerial, que es preceptivo, aunque no vinculante". Estos informes indican que el Gobierno catalán no respeta "las directrices, fines y objetivos de la política exterior española".

Presencia de "presos políticos" en España

"Bosch, que se presenta como Ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña, se dedica a desprestigiar a España y a propagar que España no es una democracia y que hay en ella presos políticos; se funda al respecto en que los políticos implicados en los hechos ocurridos en Cataluña en octubre de 2017 estánsiendo juzgados por el Tribunal Supremo de España por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia", han criticado. "El proceso, ya concluido, está pendiente de sentencia", han recordado.

Con esta actividad, el fin de la Generalitat es "puentear las Embajadas españolas con las que no colabora e internacionalizar el separatismo catalán" para lograr un "reconocimiento internacional a la independencia de Cataluña". "Semejante objetivo es contrario a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al ordenamiento jurídico de España, así como al Derecho Internacional, que no reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos no colonizados que formen parte de un Estado democrático".

"Atenta contra los derechos de los ciudadanos catalanes que desean seguir siendo españoles y que son discriminados por la Generalitat por el hecho de no ser separatistas", han ahondado.

"Le rogamos que, como representante de los Estados Unidos Mexicanos, traslade a su gobierno la realidad de lo que ha acontecido y está aconteciendo en España y que su Secretaría de Relaciones Exteriores no consienta los intentos de los separatistas catalanes de dañar las excelentes relaciones existentes entre España y México", concluyen.

Firmantes

Entre los firmantes se encuentran Walter Octavio Arias Estrada, historiador y escritor de Méjico; Alfonso Valero, fundador del Foro de Profesores y abogado y solicitor en Inglaterra y Gales; José Antonio de Yturriaga, embajador de España y profesor de Derecho Diplomático de la UCM; Ángela Herrero, antropóloga;Montserrat Ginés Gibert, profesora titular Filología Inglesa (jubilada), Universitat Politècnica de Catalunya;Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y Jean Monnet ad personam; Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho de la UCM;Eduardo Vírgala Foruria, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco; Rafael Dobado González, catedrático de Historia Económica de la UCM; Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco; Pedro Tent Alonso, LLM (LSE), letrado y Profesor Asociado de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia; Ignacio Morgado, profesor de la UAB; Andrés Recalde Castells, catedrático de Universidad; Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela; o Enrique Melchor Gil, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba.

Han firmado también Carlos Conde Solares, senior lecturer in Hispanic Studies, University of Northumbria, UK; Rodrigo Vázquez de Prada y Grande, periodista y director del semanario Crónica Popular; Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política; Carlos Martínez Gorriarán, profesor titular de Filosofía, UPV; Carlos Sánchez, profesor titular de la Universidad de Valencia; Francisco Ramos, profesor de la Loyola Marymount University de Los Ángeles; José Joaquín Fernández Alles, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz; José Luis Orella, profesor titular de Hª Contemporánea del CEU; Miguel Caínzos, profesor de sociología, Universidad de Santiago de Compostela; Mikel Buesa Blanco, catedrático de Economía Aplicada en la UCM; Nuria Magaldi, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba; o Fernando Jiménez Sánchez, profesor de ciencia política de la Universidad de Murcia.