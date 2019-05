Iceta no será senador: la Mesa tumba la última treta del PSC y JxCat también votará en contra

Miquel Iceta no será senador, al menos en la votación de este jueves en el Parlament de Cataluña. ERC, la CUP y JxCat han mostrado su negativa a la designación del líder de los catalanes para ocupar su escaño en la Cámara Alta, mientras la Mesa del Parlamento autonómico ha tumbado la petición de votar con papeletas, una treta que hubiera servido para que Iceta hubiera conseguido su escaño en la Cámara Alta. La única alternativa que le queda ahora al PSC es elevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como ha anunciado Iceta este mismo miércoles.

Con este rechazo, el independentismo rompe el plan de Pedro Sánchez, que había anunciado sin consenso que Iceta iba a ser presidente del Senado. De hecho, los socialistas pretendieron modificar el orden del pleno de la pasada semana para votar lo antes posible, pero el Parlamento autonómico rechazó las prisas. Una semana después, también ha dado su negativa a la propuesta. Poco después del rechazo de la Mesa del Parlament, el PSC ha pedido a los diputados que reconsiderasen su negativa a modificar el sistema de votación de este jueves, que se ha tenido en cuenta y se estudiará a las 8.15 horas, justo antes del Pleno.

Tras una mañana agitada, con un manifiesto y movimientos en las redes sociales, junto con las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y del propio Iceta, los partidos políticos independentistas no han cedido a ninguna de las presiones y han rechazado la propuesta de los socialistas catalanes.

JxCat, el último partido en pronunciarse, votará en contra por el apoyo del PSC al 155 de la Constitución. "Somos el partido del 135 -en referencia al número de diputados del Parlament-", ha afirmado. La decisión adoptada por JxCat se ha dado a conocer justo después de que la Mesa del Parlament haya rechazado la treta del PSC para evitar el bloqueo. Este último movimiento era fijar un sistema de votación secreta y mediante papeleta, por el que no habría posibilidad de rechazo, ya que solo se contabilizan los votos con el nombre del único candidato propuesto

"El PSC puede proponer otro senador", ha afirmado el portavoz de JxCat, Albert Batet. "Por respeto democrático, al PSC le toca proponer a un senador", ha indicado, al mismo tiempo que debe ser el Parlament quien apruebe la propuesta y "no" Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "La propuesta de sustitución debe ser del PSC, pero debe tener la mayoría del Parlament", ha recordado. Batet ha señalado que esto "va de soberanía, de democracia". En este sentido, ha indicado que la formación mostrará su rechazo a Iceta, y dejará que el PSC proponga a otro candidato, que deberá tener la mayoría simple del Parlament.

Batet, contundente, se ha preguntado "dónde estaba la cortesía parlamentaria" cuando Iceta no ha ido a visitar a los presos políticos, o cuando no ha mirado a la cara a los familiares de éstos, o cuando el PSC guardaba silencio cuando diputados del Parlamento autonómico no han podido ejercer sus derechos. Además, ha señalado que Sánchez y el PSOE "han pasado por alto" la soberanía del Parlamento, que es quien tiene el poder de designación. Iceta hubiera ido al Senado en sustitución de José Montilla, designado para representar a la Cámara Catalana.

Plan B

Tras un comunicado a la desesperada para desbloquear la designación de Miquel Iceta como senador, el PSC tiene un plan b para que pueda saltar el bloqueo de ERC, la CUP y JxCat. Los socialistas catalanes no cambiarán el candidato, y presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional tras la negativa a sus peticiones.

Los socialistas catalanes habían propuesto a la Mesa del Parlament una votación secreta y con papeletas para sacar adelante la designación de Miquel Iceta como senador. La petición está a expensas de la decisión de la Mesa del Parlament. Se trata así de una finta, más propia de baloncesto o balonmano, que de la política, pero el objetivo podría conseguirse si finalmente se permites esta cambio en el sistema de votación.

Esta es la petición que ha hecho el PSC para que Iceta pueda ser senador. Con esta fórmula, no había posibilidad de rechazarle, y se desbloquearía su nombramiento. Pero ha sido rechazada por los grupos en la Mesa. La Mesa del Parlament ha tardado casi dos horas y media en dar su veredicto, y finalmente la votación será electrónica y a la vista de todos.

Los socialistas catalanes habían pedido en una carta firmada por Eva Granados al presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, una votación secreta y con papeletas. En el caso de haber aceptado esta propuesta, el PSC hubiera esquivado el "no" de los independentistas, ya que con las papeletas no es posible votar en contra, tan solo se contabilizarían los apoyos a Miquel Iceta, único propuesto en la votación.

El PSC ha expuesto que "dispone del derecho" a presentar a Iceta, amparado por el artículo 23 de la Constitución. "Esta circunstancia no puede ser ignorada por el Parlamento", han señalado los socialistas. "Corresponde al Grupo Parlamentario en el que se produce la vacante la propuesta de la sustitución del senador de designación autonómica, y sólo a éste", ha asegurado.

"Es necesario que el Pleno se pronuncie al respecto, pero esta decisión no es en este caso libérrima y nunca puede ser utilizada como fórmula de bloqueo de la propuesta de sustitución que formula el grupo parlamentario en el que se produce la vacante, porque implicaría el incumplimiento del Estatuto y la vulneración de un derecho fundamental" tanto del partido, como del propio Iceta y de la ciudadanía que representa, unos 600.000 votantes.

"Si el candidato propuesto cumple las condiciones de elegibilidad, como sin discusión posible es el caso, se haría claramente patente que la no ratificación por el pleno obedece a una finalidad política no sólo contraria a la letra y al espíritu de la norma, sino que abocaría a un resultado imposible de conformidad al conjunto de las disposiciones aplicables al caso", ha aseverado el PSC.

Ciudadanos y PP se abstienen

Ciudadanos y el Partido Popular se abstendrán finalmente en la votación de este jueves en el Parlament, dejando en una clara minoría a PSC y En Comú Podem, que suman 25 escaños, frente a los 65 de los independentistas. La diputada y senadora, Lorena Roldán, ha recordado las malas formas con las que ha actuado el PSOE, anunciando en prensa que Iceta iba a ser el presidente del Senado. "Primero se habla, se negocia", ha recordado Roldán, para pasar después la propuesta por la Comisión del Estatuto del Diputado. "Nos enteramos por la prensa el miércoles pasado, y el PSC quería alterar el orden del día de ese pleno para votar la designación de Iceta", ha afirmado. "No es lo habitual. No son las formas y ha pasado factura", ha considerado, al tiempo que ha recordado las declaraciones de Iceta sobre el referéndum o los indultos, manteniendo el chollo del PSOE con los independentistas.

A su juicio, el veto de ERC es una parte más de una negociación entre "Sánchez, los populistas y los independentistas". Roldán no ve comparable la "cortesía parlamentaria" mostrada por los grupos en el pasado, porque hubo acuerdos y se pasaron los filtros normales en este tipo de designaciones. "No impediremos ni vamos a bloquear el funcionamiento de la Cámara", ha asegurado, al tiempo que la formación naranja votará "no" a Iceta como presidente del Senado.