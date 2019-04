Pacto de silencio en Cataluña para evitar hacer el juego a Vox

Pacto de silencio en Cataluña para evitar hablar negativamente de los efectos de la inmigración. El acuerdo se firma dos días después de las agresiones a simpatizantes de Vox en Barcelona a manos de los CDR y Arran.

Los partidos con representación en el Parlamento no usarán la inmigración como arma electoral para no hacer el juego a Vox. No lo harán ni en las generales ni tampoco en las municipales. El pacto "para un debate responsable sobre inmigración, contra el racismo y la xenofobia" está firmado desde la CUP hasta Ciudadanos, pasando por Ayuntamientos y plataformas sociales.

Este acuerdo se basa en nueve premisas, por las cuales se exige hablar de la inmigración en positivo, en pro de la convivencia e inclusión, sin estigmatizar a los inmigrantes, dar visibilidad a los beneficios de la diversidad, basando el debate en datos objetivos, sin valoraciones subjetivas, denunciando el discurso del odio, un delito que se ha disparado en Cataluña en el último año.

El pacto trata de conocer, además, las causas estructurales de los problemas que hayan podido ocurrir. También dirigir el discurso de la inmigración a todo el público, independientemente del origen, poniendo en valor a las personas individualmente, evitando caer en la generalidad, sin atribuir comportamientos individuales a colectivos, y viceversa; utilizar datos contrastables sobre la inmigración, sin caer en juicios de valor, buscando soluciones a los problemas, siempre y cuando no incrementen tensiones; y "evitar y denunciar los discursos que inciten el paso del racismo latente en los actos de racismo".

Este pacto se ha firmado en la mesa de partidos del Parlament y ha contado con el presidente de la Generalitat, el consejero Chakir El Homrani y el síndic de Greuges, Rafael Ribó, tras el ataque a un centro de menores en Castelldefels y de una manifestación contra un centro en Canet de Mar ante la oleada de delincuencia que sufrían los vecinos.

Por ello, estos partidos han sellado un pacto de silencio para no criminalizar la inmigración en plena época electoral, con dos grandes citas: 28-A y 26-M. Los grupos se han fijado como objetivo evitar la estigmatización de los inmigrantes, uno de los discursos de Vox en cuanto a la inmigración ilegal se refiere.

El Homrani ha asegurado que se centrarán en "luchar contra el racismo" y poner en valor la inmigración. Para Torra, hay que "cargarse de razones y argumentos" y mostrar Cataluña como una "tierra" solidaria y de acogida. Torra, tachado de xenófobo por tratar de extranjeros a quienes provienen de otras provincias, ha asegurado que Cataluña se ha hecho a base de inmigrantes. "Las raíces no se hacen sobre el pasado sino sobre el futuro", ha asegurado.

Los nueve puntos del acuerdo