El PSC, a la desesperada, pide en un manifiesto a los independentistas permitir la designación de Iceta como senador

El PSC gasta sus últimos cartuchos para tratar de desbloquear la designación de Miquel Iceta como senador, paso necesario para ser investido como presidente de la Cámara Alta. ERC, JxCat y la CUP ya han mostrado su rechazo a esta propuesta, que se votará en el pleno del Parlament este jueves.

Con la composición actual del Parlamento autonómico, donde los políticos presos no votan, se mantiene un empate, 65 "noes" y 65 "síes". Para que Iceta sea nombrado senador debe ganar una votación por mayoría simple -más "síes" que "noes"-, pero si en la tercera se produce de nuevo un empate, la propuesta queda rechazada, dejando a Iceta tan solo con su escaño en la Cámara Catalana.

En el caso de que finalmente, los independentistas mantengan su bloqueo, el PSC llevará el caso al Tribunal Constitucional, según ha confirmado Iceta, que no pretende mercadear ni negociar sus derechos. Los socialistas son los únicos con potestad para poder proponer una candidatura que represente a la Cámara Catalana en el Senado. Sería la última bala que les quedaría para poder investir a Iceta como presidente del Senado. Ciudadanos ya ha avanzado que no bloqueará el nombramiento, mientras que la CUP, ERC y una parte de JxCat ya ha mostrado su rechazo. La mayoría absoluta en este Parlamento se sitúa en los 66 escaños, debido a que cinco asientos no ejercen su derecho a voto.

En un manifiesto, firmado por líderes sindicales, juristas, profesores universitarios y periodistas, entre otros, los socialistas han considerado que no sería razonable bloquear el nombramiento de Iceta ya que es "una oportunidad para el diálogo, el reconocimiento y el fortalecimiento del autogobierno que necesitamos para avanzar como sociedad".

El "no" de los independentistas, un bloqueo histórico

El PSC quiere hacer valer su derecho de proponer a Iceta, ya que sustituye a José Montilla en el Senado, designado por el Parlament. Como ya adelantaba este medio, son los socialistas los únicos que pueden proponer esta sustitución, pero los independentistas se han propuesto a hacer historia con su bloqueo. No hay precedente alguno, ni siquiera cuando Lorena Roldán, propuesta por Ciudadanos en plena vigencia del 155 de la Constitución, hubo rechazo.

Si no se produjese la designación "estaríamos ante una aberración democrática", ha afirmado el líder de los socialistas catalanes este miércoles en los pasillos del Parlament. El PSC "está en su derecho" de tener su representación en el Senado "al inicio de la legislatura", ha asegurado. El curso político se iniciará este próximo 21 de mayo. Los grupos que no pueden votarme, por las razones que sean, deben "abstenerse" o "votar en blanco", ya que nunca se había producido un bloqueo, recordando los nombramientos de Xavier García-Albiol, Alicia Sánchez-Camacho o la propia Roldán.

El manifiesto presenta a Iceta como una apuesta por la vía federal

El texto presenta al líder del PSC como un "catalanista convencido, dialogante y partidario de encontrar una solución política al problema que tenemos en Cataluña", al tiempo que le presentan como el principal valedor para "rehacer el pacto territorial para los diferentes sentimientos de pertenencia convivan enuna España plural", recordando su papel en la Declaración de Granada. Se trata de una oportunidad para impulsar el diálogo, la cooperación y el encuentro de los consensos necesarios para avanzar en el federalismo y en las reformas necesarias", han afirmado.

Iceta "representa una oportunidad para dinamizar esta cámara territorial en el sentido los estados federales", han asegurado en el manifiesto. Los firmantes del mismo han pedido a los partidos políticos catalanes que "no impidan su nombramiento y se comprometan en la búsqueda de soluciones políticas a los problemas de reforma del nuestro sistema político".