El PSC insta a Torra a revocar la Cruz de Sant Jordi a Núria de Gispert por sus declaraciones "xenófobas"

El PSC ha mostrado su rechazo a la entrega de la Cruz de Sant Jordi a Núria de Gispert, expresidenta del Parlament reprobada y despedida de Alter Mutua, por sus comentarios xenófobos contra Inés Arrimadas, a la que ha mandado de vuelta a Jérez.

Los socialistas mantienen así su consecuente decisión adoptada el pasado mes de octubre, cuando votaron a favor de la reprobación a De Gispert por "sus reiterados comentarios públicos, vejatorios y excluyentes contra determinados diputados del Parlamento de Cataluña que representan no sólo 1.100.000 votantes, sino también el conjunto de la sociedad catalana".

De Gispert, lejos de frenarse y retractarse, ha continuado con sus comentarios contra políticos, incluyendo a Arrimadas, como ha ocurrido este pasado martes tras las críticas de la diputada de Ciudadanos contra la Generalitat por conceder este galardón. En su último tuits tilda de "cerdos" a políticos catalanes que han optado por ir en listas electorales en las generales y europeas.

Per tots vosaltres, per aquells que desitgen que torni la dignitat a les nostres Institucions. pic.twitter.com/rs39jikpEu — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 1 de mayo de 2019

"Dado que este tipo de comentarios públicos por parte de Núria de Gispert se han seguido produciendo, sin solución de continuidad, no sólo después de dicha reprobación por el Parlamento de Cataluña, sino incluso después de dicho acuerdo de concesión de la Cruz de Sant Jordi", ha constatado el PSC, en una petición firmada por Eva Granados y Ferran Pedret i Santos, portavoz y portavoz adjunto de los socialistas.

El PSC espera que el Parlament obligue a Torra a recular

El PSC tratará de llevar al pleno esta cuestión lo más rápidamente posible. En caso de que la mesa, donde no hay mayoría constitucionalista, rechazara esta petición, los socialistas estudian "otras fórmulas" para instar a la Generalitat a dar marcha atrás a esta decisión, ha señalado Pedret i Santos a preguntas de Vozpópuli. Entre los posibles pasos estaría la inclusión de una enmienda o una moción en proposiciones, aunque éstas deben ser mínimamente congruentes.

El problema con De Gispert es que sus declaraciones"vejatorias y xenófobas" que "se han mantenido en el tiempo", ha señalado el portavoz adjunto del PSC. "No se puede premiar ni discernir su actividad como presidenta del Parlament -motivo por el que se le concede el premio- porque ha sido reprobada por esta Cámara" precisamente por los insultos y desprecios hacia políticos, principalmente de Ciudadanos y del Partido Popular. También ha advertido que no hay posibilidad legal de revocar este premio ya que es otorgado por la Generalitat de Cataluña. "Esta decisión no es recurrible por la vía legal, aunque el PSC deja constancia de la protesta política", ha señalado.

M’he trobat això en el meu correu. pic.twitter.com/DavzjX04or — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 1 de mayo de 2019

Los socialistas recuerdan que este premio "es uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una persona por parte de la Generalitat. La distinción se creó en 1981 con el fin de distinguir a las personas naturales o jurídicas que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados en Cataluña".

Duras críticas de Ciudadanos, pero De Gispert no cesa en su desprecio

El polémico reconocimiento a De Gispert ha encendido las redes sociales, sobretodo en Ciudadanos. La ex de Unió Democrática de Cataluña no ha tenido reparos en criticar los orígenes andaluces de la líder de Ciudadanos en Cataluña y ahora diputada en el Congreso tras las elecciones generales de este 28 de abril.

"No ha hecho falta que nadie la mande a Andalucía porque se ha marchado ella sola", ha afirmado Meritxell Budó cuando se la ha cuestionado por la distinción a la reprobada expresidenta del Parlament.

"Esta señora me ha "echado" de Cataluña varias veces por no nacer aquí y ha insultado a otros líderes políticos. El nacionalismo premia a xenófobos haciéndoles Presidentes de la Generalitat o dándoles la Cruz de Sant Jordi, una de las máximas distinciones otorgadas en Cataluña", ha respondido Arrimadas en un tuit.

La diputada Inés Arrimadas És una inepta i ignorant. No sap d’economia, no sap d’inversions, no sap de res. I sempre fa un mateix discurs derrotista. Es deu trobar molt malament a Catalunya! Deu enyorar el seu poble! Qui la obliga a ser aquí? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 3 de octubre de 2018

"La diputada Inés Arrimadas es inepta e ignorante. No sabe de economía, ni sabe de inversiones ni de nada. Y siempre hace el mismo discurso derrotista. Se debe encontrar muy mal en Cataluña. Debe añorar su pueblo. ¿Quién le obliga a estar aquí?", había escrito De Gispert. Tan solo una semana después, el Parlament le reprobaba por sus comentarios xenófobos, que también dirigió contra exlíderes de su expartido político, como Ramon Espadaler, quien rompió con Convergencia tras la deriva separatista de Artur Mas.