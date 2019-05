El PSC recurre al Constitucional el bloqueo del Parlament e Iceta carga contra el "sectarismo" de los independentistas

El PSC ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional tras el rechazo del Parlament a su designación como senador, paso previo para ser presidente de la Cámara Alta. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que la decisión de ERC y JxCat de bloquear "puede dificultar las relaciones entre grupos", pero también con el Partido Popular y Ciudadanos, que han preferido abstenerse en esta votación.

"No tenemos un presidente a la altura de las circunstancias", ha afirmado un "decepcionado" Iceta sobre Quim Torra, presidente de la Generalitat. Al tiempo que ha asegurado que la decisión de ser senador está en manos del TC y hasta entonces no habrá un candidato alternativo hasta que se pronuncie el Alto Tribunal. "El PSOE no presentará ningún otro candidato a presidir el Senado hasta que se pronuncie" el Tribunal Constitucional, ha indicado.

Iceta, ¿ministro?

Iceta ha defendido que se pueda votar por papeleta, un sistema que esquiva cualquier veto de los independentistas. En manos del TC está ahora una designación como senador sin contar con el apoyo del Parlament, siendo una decisión histórica ya que sería la primera vez que ocurriría un hecho parecido.

Iceta no ha descartado poder entrar en el Gobierno de Sánchez. "Nunca me había planteado presidir el Senado", ha indicado, al tiempo que se ha mostrado a disposición del PSC "hoy y siempre".

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves la designación de Iceta con los votos en contra de ERC, JxCat y la CUP (65), la abstención de PPC y Ciudadanos (39), y el apoyo de En Comú Podem y los socialistas (25).

Las relaciones con el independentismo, deterioradas

Iceta ha vuelto a insistir en que el Parlament ha dejado sin representación a 600.000 catalanes que eligieron al PSC en las pasadas elecciones autonómicas del 21-D, al tiempo que se han vulnerado derechos de las minorías en la Cámara catalana, como ocurrió entre el 6 y 7 de septiembre de 2017 con "funestas consecuencias". El Parlament tiene ahora un senador menos, en una Cámara que se compondrá el próximo 21 de mayo. "El sectarismo se ha impuesto, y se ha silenciado a una parte de Cataluña", ha asegurado. "Se pisotea los derechos de las minorías", ha apuntado.

La decisión del Parlament "no ayuda a las relaciones entre grupos parlamentarios" y "puede dificultar las relaciones entre grupos", ha dicho Iceta sobre la comunicación con las formaciones. "El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común", ha señalado, mientras ha recordado que "los independentistas no tuvieron reparos en designar a representantes de PP y Cs, incluso con la aplicación del 155", como ocurrió con Lorena Roldán, designada por el Parlament el 4 de marzo, con la aplicación de ese artículo de la Constitución y con los líderes independentistas presos. Py ambiente enrarecido en el inicio de la legislatura.

El recurso de amparo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, va contra el acuerdo de la Mesa del Parlament por utilizar el sistema electrónico y secreto en vez de las papeletas. Según el texto, se ha producido una "violación de los derechos" reconocidos por la Constitución.

El PSC centra el recurso en el sistema de votación

Iceta ha recordado que corresponde al PSC proponer al senador, tras la renuncia de José Montilla, designado por el Parlament. Es el grupo político al cual pertenecía Montilla el que le corresponde proponer, mientras que a la Cámara Catalana vota si ratifica el cambio, previo permiso de la Comisión del Estatuto del Diputado, que había dado un dictamen favorable.

Ante el TC, el recurso señala que "si debe sustituirse a alguno de los senadores (...) la persona sustituta ha de ser propuesta por el mismo grupo parlamentario que había propuesto a su antecesor". El Parlament había fijado un senador al PSC tras los resultados de los pasados comicios autonómicos. Y recuerda que "si se produce alguna vacante de senador o senadora durante una misma legislatura del Parlamento, es cubierta por el procedimiento que establece esta ley, a propuesta del mismo grupo parlamentario que propuso a la persona que causa la vacante".

Según los socialistas, la designación de senadores autonómicos no se puede considerar como una decisión discrecional del Parlament. Deben tenerse en cuenta los dos parámetros a los que nos venimos refiriendo, la representación proporcional de los grupos y la reserva al grupo parlamentario que originalmente formuló la propuesta de senador o senadora para proponer a quien deba sustituir la vacante producida.