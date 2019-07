El PPC carga contra Feijóo por su discurso "nacionalista" en Barcelona

Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, realizó el pasado viernes un encendido discurso en defensa de Galicia, a la que definió como una comunidad integradora e hizo gala de la importancia de hacer valer las raíces de cada gallego.

El presidente de Galicia había cargado antes la tinta contra Carles Puigdemont. A preguntas con los periodistas allí reunidos, Feijóo ha asegurado que no se exiliaría a Bruselas. "Hay muchos sitios más agradables para exiliarse". "La primera responsabilidad de un presidente de un Gobierno es cumplir las leyes", ha aseverado. "Los presidentes estamos para resolver problemas, no crearlos", ha criticado, para aseverar que "Puigdemont ha ahondado la brecha de fractura de la sociedad catalana".

Durante su intervención ante un nutrido grupo de empresarios gallegos afincados en Cataluña, Feijóo puso de ejemplo el conocido mapa Xesús Carballido, donde Cataluña ocupa el lugar de Galicia y viceversa. "Somos fruto de un conjunto de circunstancias que nos sitúan en el este o en el oeste; el mapa es el que es, pero el mapa pudo ser distinto. Podemos analizar numerosas posibilidades que no se realizaron e innumerables evoluciones históricas que no se produjeron. Una Galicia mediterránea y una Cataluña atlántica tal vez hubieran cambiado la forma de ser de nuestros pueblos y condicionado su economía. Eso nunca lo sabremos", aseguró el presidente autonómico de Galicia.

Feijóo trataba de darle importancia al humor en "tiempos de controversia". "El humor nos acerca a la normalización, relativizando las cosas y hacer flexibles las posiciones", ha dicho Feijóo. "Nuestro patriotismo no merma cuando se reparte, se multiplica, porque no necesitamos enemigos para que se mantenga vigoroso", afirmaba Feijóo, quien ha señalado: "Los gallegos no están en Cataluña, sino que son de aquí", advirtiendo de la importancia de las preposiciones.

"Galicia siempre prefirió el "y" al "o". Se nos distingue -a los gallegos- por la capacidad de añadir, porque lejos de mermar ideas, las sumamos, de forma que Galicia es hoy también una comunidad catalana, española, europea, americana y catalana", según se aprecia en sus declaraciones recogidas por este medio. "Lejos de mermar nuestra identidad, la han enriquecido con nuevas aportaciones", ha apuntado.

"Galicia no ha trasladado su geografía, sin embargo esa Galicia siempre ha buscado ensancharse. No hagan caso de los límites administrativos", ha continuado Feijóo. "Nuestra Comunidad es mucho más: cada gallego es Galicia y Galicia es cada gallego, arrancando bravos y aplausos entre los asistentes", ha remachado.

Este discurso no ha sentado nada bien a una parte del Partido Popular de Cataluña. Fuentes del PP catalán, representado en esa gala por Xavier García-Albiol y por Josep Bou, han asegurado a Vozpópuli que el discurso no ha sentado nada bien. "¿Este es el recambio que pretenden imponer?", se preguntaba un dirigente 'popular' sobre el discurso de Feijóo. "No puede ser que ni Calvet haya hablado en catalán y Feijóo realice parte de su discurso en gallego", ha opinado.

"De qué sirve combatir al nacionalismo catalán cuando el presidente gallego utiliza sus mismos argumentos para ensalzar a Galicia", ahondan las mismas fuentes consultadas. "Si coges el discurso de Feijóo y cambias Galicia por Cataluña le aplaudirían los nacionalistas catalanes", han continuado las mismas fuentes.

En ese mismo acto estaban los exalcaldes de Barcelona Xavier Trias y Jordi Hereu; el presidente de la Cámara de Comercio, Joan Canadell, y la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, el consejero de Territori, Damià Calvet, y un nutrido grupo de empresarios, entre los que destacan el presidente de Filmax, Julio Fernández, y el del RCD Espanyol, Chen Yansheng.

Los premiados gallegos

Los premiados con los Títulos de Excelencia Galega en sus diversos ámbitos han sido: Laura González-Molero, presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y consejera independiente de empresas internacionales, David Filgueiras Rama, cardiólogo de la unidad de arritmias del Hospital Clínico y jefe de grupo en CNIC, José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo y responsable de Economía y Relaciones Institucionales en BBVA y presidente para Europa de TransAtlantic Business Council, Dolores Redondo Meira, escritora y autora del Premio Planeta 2016, Todo esto te daré, Diego López Rodríguez, uno de los porteros más reconocidos de la Liga de Primera División de España, donde actualmente juega en el R.C.D. Espanyol, la Fundación Andrea, entidad de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales y Xabier Fortes López, periodista y presentador de Los desayunos de TVE.

Los títulos se conceden a aquellas personas vinculadas a Galicia, por su profunda calidad humana y respeto a las tradiciones gallegas, que han alcanzado una trayectoria profesional merecedora de un reconocimiento social.