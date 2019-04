"Barcelona se juega su futuro", y no solo. "También el futuro de España y de Europa" se la juegan en las próximas elecciones municipales del 26-M. Esta es la seria advertencia que ha realizado Manuel Valls, alcaldable de Barcelona, en la presentación de los otros 22 candidatos de su lista electoral.

"Estas elecciones municipales de Barcelona son más importantes que las generales. Si Barcelona cae en las manos de los separatistas de Ernest Maragall, aliado de los populistas de Ada Colau, las consecuencias para Barcelona, para el resto de Cataluña, para el resto de España y para Europa serán muy graves", ha asegurado.

Para Valls, la elección de los barceloneses no pasa por el debate central entre izquierda y derecha, como se está realizando en las elecciones generales, sino entre el independentismo y el constitucionalismo. Entre la lista trasversal y de cambio de Valls y el bloque de Ada Colau (En Comú Podem) y Ernest Maragall (ERC), que ha presentado un documento en el que sitúa a Barcelona como palanca para conseguir la independencia de Cataluña, y da prioridad a sacar a los políticos presos de Soto del Real frente a la gestión municipal.

Maragall trata de impulsar la independencia utilizando Barcelona

"Maragall habla de un gobierno municipal que prioriza la libertad de los políticos presos y el regreso de los políticos huidos antes de la propia gestión municipal", ha afirmado Valls en esta presentación. "La independencia de Cataluña tendría unas consecuencias sociales, económicas y culturales para Barcelona que a día de hoy no podemos imaginar", ha asegurado.

"En Barcelona no puede ocurrir este peligro", ha enfatizado. "Este será el gran debate de la campaña municipal. Los barceloneses no pueden jugar con su futuro", ha apostillado. "Barcelona no se la puede jugar. Su futuro está en juego", ha advertido. "Los barceloneses tienen en sus manos el futuro de Barcelona", ha incidido.

Valls ha afirmado que es la alternativa transversal y de cambio para Barcelona, mientras ha asegurado que ve a los barceloneses con "deseo de cambio" en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Los barceloneses decidirán entre convertir la Ciudad Condal en una capital europea o ser "la capital de una República imaginaria", ha indicado Valls.

Tras hacer referencia a los seis puntos que ha presentado el alcaldable de ERC, Valls ha exigido claridad al PSC sobre los posibles pactos con formaciones de izquierdas: "¿Va a pactar con la CUP?", se ha preguntado. "¿Lo hará con Colau?", ha insistido.

Los 23 de la lista de Valls

Valls ha presentado este jueves los primeros 22 nombres de su lista electoral que le acompañarán a las elecciones municipales del 26 de mayo. Los cuatro primeros puestos los ocuparán el propio Valls, Mari Luz Guilarte, Celestino Corbacho y Eva Parera. El quinto es Paco Sierra, concejal de Ciudadanos. Marilén Barceló, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento; Òscar Benítez, director de seguridad de TMB, la empresa municipal de transportes, y mosso d'Esquadra en excedencia voluntaria, junto a Noemí Martín, Fernando Carrera y Julia Barea forman los diez primeros de esta candidatura.

De número 11 se encuentra el presidente de Empresaris de Catalunya, Carlos Rivadulla, junto a Chantal Moll, profesora en la Universidad de Barcelona; Pedro Miret, consejero de Sant Gervasi. En el décimocuarto puesto se sitúa Marta Guillermo, abogada, y el puesto quince Albert Guivernau, profesor de Economía y emprendedor.

La lista la cierran María Eugenia Angulo, Pedro Vargas Heredia, Carlos Silva, Romina Bemelmans, Nicolás Ortíz, Nuria Amat, Adriana Rubial y Marcos Rodríguez.