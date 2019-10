Lorena Roldán censura a Quim Torra por "jalear a los violentos"

Tenso debate en la moción de censura de Lorena Roldán contra el presidente de la Generalitat. Ciudadanos ha cargado contra los independentistas por los aplausos a los presuntos terroristas de los CDR detenidos hace dos semanas. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Ciudadanos, que ha presentado la moción de censura como una moción "por la convivencia".

Lorena Roldán, candidata a la Presidencia en esta moción de censura, ha cargado contra Torra por "no hablar a esa otra Cataluña que humilla y desprecia". Así, ha desgranado su programa político que pasa, entre otras cuestiones, por eliminar las conocidas "multas de la vergüenza" -sanciones impuestas a comercios por no rotular al menos en catalán-, y un plan para atraer a las empresas que se han marchado.

Así, como eliminar la ideología en las televisiones y radios públicas, junto con una remodelación de la cúpula política de los Mossos d'Esquadra, en el ojo del huracán por las recientes sanciones a mossos constitucionalistas y rápidas actuaciones contra quienes pusieron el himno de España en la Diada.

Para Roldán, Torra y su gobierno "han intentado amordazar a Ciudadanos". "Es un día grande de una mayoría que dice basta". "Tenemos la oportunidad de quitar a Torra las riendas del futuro de los catalanes", ha apuntado Roldán, quien ha recordado los "infames" días del 6 y 7 de septiembre, cuando el independentismo "consumó su plan".

"Estamos firmes en defensa de la Democracia y la libertad, por encima de las siglas", ha dicho, para acto seguido cargar contra quienes "siguen "utilizando las instituciones" y atentan contra la seguridad y la convivencia en Cataluña. "Han ido demasiado lejos y lo saben", ha reprochado la portavoz de Cs en el Parlament al Ejecutivo de Torra.

"No estar a la altura no es una opción"

La dirigente 'naranja' ha emplazado a los diputados del Parlament estar "a la altura de las circunstancias" y echar a Torra, de quien ha recordado sus textos xenófobos, como cuando se refirió al español como "la lengua de las víboras".

Para Roldán "hay miedo" en la sociedad catalana tras la detención de nueve CDR acusados de terrorismo. En vez de mostrar prudencia, los diputados separatistas les "jalean". "Ha abandonado a millones de catalanes", ha acusado a Torra. Así ha considerado que se trata de una oportunidad de los demócratas para devolverles el Gobierno autonómico, para remarcar que este día se recordará a aquellos representantes "que estuvieron en el lado correcto de la historia", por lo que ha emplazado al constitucionalismo a revertir esta "pesadilla" e ir "todos unidos". "No estamos aquí como militantes, sino como demócratas", ha dicho.

A su juicio, la moción es "el primer paso para recuperar la convivencia y para eso hay que acabar la violencia". "No hay violencias buenas y malas", ha ahondado.

Pujol y los escritos racistas

Roldán ha recordado que los escritos racistas de Torra ya fueron escritos con anterioridad por otros catalanes. Se ha referido así al "hombre andaluz" de Jordi Pujol. El expresidente de la Generalitat definía a los andaluces como "un hombre destruido, que pasa hambre, que vive en la miseria...".

No ha dejado pasar por alto el Programa 2000 de Pujol, un plan para construir una "sociedad paralela ordenada por los nacionalistas para controlar "desde los tribunales de cuerpos docentes hasta los medios", un plan que tiene como resultado el "adoctrinamiento en las aulas y TV3". "Todo lo que hacen lo han bebido de Pujol", ha criticado.

Esto no es un bar, no es un plató de televisión, no es un pabellón donde hacer actos de campaña", ha acusado a Ciudadanos la portavoz del Gobierno autonómico

A Torra le ha espetado que "no es una república, es un golpe de Estado. No es la revolución de las sonrisas, son explosivos. No son gigantes, son molinos. Abra los ojos", para acto seguido desgranar todo su programa político, refiriéndose a Sanidad, Educación, Mossos d'Esquadra, infraestructuras, gestión de departamentos, turismo y atraer de nuevo a las empresas, entre otros.

El Govern de Torra tacha a Ciudadanos de hacer un "mitin"

Meritxell Budó ha acusado a Ciudadanos de utilizar el Parlament para realizar un mitin electoral. "Esto no es un bar, no es un plató de televisión, no es un pabellón donde hacer actos de campaña", ha acusado la portavoz del Gobierno autonómico. "Esto es el Parlament de Cataluña", ha remachado.

Según la dirigente independentista, Roldán y su grupo han hecho un "uso fraudulento del Parlament y de los recursos que han tenido que dedicar para la celebración del pleno". Por este motivo, ha considerado que no participarán en esta "falta de respeto al Parlament".

Además, ha criticado que tan solo dos semanas después del Debate de Política General se haya presentado esta moción, donde Torra tuvo apoyo suficiente para sacar adelante sus propuestas. "No es el momento más adecuado para censurarle", ha comentado.

"Nacieron para dividir y alentar el conflicto donde no lo había, para romper la convivencia de la que todo el día se llenan la boca. Ustedes, los de la Cataluña real de las cero alcaldías", ha reprochado Budó sobre Ciudadanos, al tiempo que ha dicho que el único "suflé" que se desinfla es el de la formación naranja. "Empiezan a ser una mala caricatura de ustedes mismos", ha afirmado, para añadir: "Actúan a la desesperada".

El "uso fraudulento" de Budó en su viaje Waterloo

"Con esta jugada" tendrán más tiempo en los platós a tan solo un mes del 10-N, mientras han usado el Parlament para "lanzar amenazas, insultos y calumnias y hacer señalamientos utilizando filtraciones". A juicio de la dirigente separatista, Ciudadanos pretende ocultar "el encaje de Cataluña en España".

Lorena Roldán ha cargado contra Torra por "no hablar a esa otra Cataluña que humilla y desprecia". Durante el debate, Roldán ha cargado contra Budó, quien ha comparado la moción con una tertulia de bar o un plató de televisión, recordando que la portavoz del Govern "prohíbe hablar en castellano en las ruedas de prensa" o como realizó un "uso fraudulento del dinero de todos" cuando viajó a visitar a Puigdemont con el dinero del Ayuntamiento, que después, "por vergüenza" devolvió.

Dardos al PSC

"Los socialistas dicen... no, no dicen nada"; "No es para reírse. Es para preocuparse". Son dos de los dardos lanzados por Carlos Carrizosa en el inicio del debate de la moción de censura contra Quim Torra. Lorena Roldán, en su turno para desgranar su programa político, ha defendido cambiar la ley electoral, pese al rechazo de PP y PSC.

Veintisiete de los 36 diputados de Cs han firmado esta moción, y en caso de no encontrar aliados suficientes no podrán volver a presentar otra hasta el 15 de agosto del próximo año

Tras hacer un repaso de las duras declaraciones y escritos de Torra en apoyo a los CDR, como tomar como ejemplo la "vía eslovena" y los aplausos a los CDR detenidos el pasado 23-S, tras recordar que el presidente de la Generalitat tachó de "maniobra represiva del Estado" estas operaciones dirigidas por la Audiencia Nacional, o asegurando que la "única violencia es la de la Guardia Civil", a quien ha acusado de "brutalidad" o crear un "falso relato de violencia", Carrizosa se ha dirigido a la bancada socialista: "¿No ven la gravedad inmensa de los hechos de este presidente? ¿No es suficiente?".

En ese momento, algunos diputados socialistas han mostrado sonrisas. "No es para reírse, es para preocuparse", ha respondido el diputado 'naranja', que ha recordado a la extinta Terra Lliure y los "vergonzosos" aplausos de los diputados independentistas a los CDR.

"Torra es un presidente que pusimos en tela de juicio desde el inicio", ha continuado Carrizosa. Es un "presidente vicario de un fugado de la justicia", en referencia a Carles Puigdemont sin llegar a nombrarlo. "Nos ha querido desconectar de la democracia", ha afirmado. Al "lo volveremos a hacer", nosotros dijimos "lo volveremos a frenar"; "los socialistas dicen...no, no dicen nada", ha reprochado a los de Miquel Iceta por mantener la abstención.

Una moción perdida

Ciudadanos tiene perdida la moción de censura al tener solo los apoyos del PPC. El PSC ha anunciado su abstención al señalar que "Torra es el problema", pero "Ciudadanos no es la solución". Para prosperar, la formación naranja necesita el apoyo de 68 diputados, la mitad más uno de los 135 que conforman la Cámara catalana.

Es la cuarta moción de censura presentada en el Parlamento desde 1980. Las dos primeras fueron contra Jordi Pujol, presentadas por Josep Benet (PSUC), en 1982, y Pasqual Maragall (PSC-CpC), en 2001. Ambas fracasaron. En 2005, la moción fue contra Maragall, encabezada por Josep Piqué (PPC) en 2005, pero no llegó a votarse al ser retirada tras el debate.

Veintisiete de los 36 diputados de Ciudadanos han firmado esta moción, y en caso de no encontrar aliados suficientes no podrán volver a presentar otra hasta el 15 de agosto del próximo año. Pero quedarían nueve para llevarla adelante.

En caso de que el PSC virase y aprobara la moción, Torra y los miembros del Gobierno cesarán automáticamente en el cargo, y Lorena Roldán será investida presidenta de la Generalidad y deberá ser nombrada por el rey.