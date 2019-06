Joan Canadell insiste en la independencia y da entrada a uno de sus chiringuitos en la Cámara de Barcelona

Pese a la impugnación ante la Consejería de Empresa, dirigida por Àngels Chacón, se ha constituido el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona. Eines de País, la candidatura vinculada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha hecho valer su mayoría absoluta para investir como presidente de la entidad a Joan Canadell (Iniciatives Canadell), un duro independentista que tendrá a su vez una de las vicepresidencias de la Cámara de España. Pese a la impugnación ante la Consejería de Empresa, dirigida por Àngels Chacón, se ha constituido el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Eines de País, la candidatura vinculada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha hecho valer su mayoría absoluta para investir como presidente de la entidad a Joan Canadell (Iniciatives Canadell), un duro independentista que tendrá a su vez una de las vicepresidencias de la Cámara de España.

"Desarrollar el máximo potencial de las empresas catalanas se consigue con un Estado independiente", ha afirmado Canadell a la hora de presentar su candidatura, la única. "Mientras no se logre, habrá que continuar potenciando a las empresas, especialmente a pymes, las más desprotegidas". Canadell ha afirmado que no dejarán a la gran empresa al margen, al ser "una gran tractora de las pymes". El líder de Eines de País no ha hecho ninguna referencia a la impugnación durante su discurso. Sí lo ha hecho Carles Tusquets tras producirse la votación. El empresario ha considerado que se debería haber anunciado el recurso de alzada interpuesto ante la Consejería de Empresa para impugnar las elecciones. Chacón ha asegurado que el proceso electoral ha sido impecable, avalando el voto electrónico.

Canadell compara el 'a por ellos' con "bombardear Barcelona"

Canadell ha cargado contra las "políticas centralistas y la falta de diálogo", comparando el "a por ellos" con la frase de Espartero, quien dijo: . "Hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantenerla a raya". Canadell ha esgrimido la bonanza económica de Cataluña, líder de exportaciones en España y, según ha afirmado, la región que más crece en España. Canadell ha cargado contra las "políticas centralistas y la falta de diálogo", comparando el "a por ellos" con la frase de Espartero, quien dijo: "Hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantenerla a raya".

El nuevo presidente de la Cámara de Barcelona ha esgrimido la bonanza económica de Cataluña, líder de exportaciones en España y, según ha afirmado, la región que más crece en España. También ha cargado contra la falta del Corredor Mediterráneo, la gestión del puerto y aeropuerto, y la falta de inversión de Cercanías. "Cataluña no tiene un Estado a favor", ni en "infraestructuras ni en inversiones", ha afirmado.

Pedimos un "Estado", ha emplazado a los políticos. "Nuestro sueño no es exactamente el vuestro", pero sí lo es de los proveedores y trabajadores. Así, se ha postulado a favor del "derecho a la autodeterminación", pese a la inestabilidad política. "Sin duda, podríamos crecer más si pudiéramos decidir entre todos la forma de gobernarnos". "Os queremos en casa", ha hecho referencia a los políticos presos

Los fundadores del CCN, en la Cámara de Comercio

Respecto a la Cámara de Comercio, en sí, ha asegurado que se convertirá en "la casa de todos los empresarios y autónomos", con la premisa de actualizar y mejorar el censo electoral, tras la polémica por su desactualización. Otro de los ejes de Canadell es la "democratización de la Cámara de Comercio", con consultas a los empresarios sobre las cuestiones que les causan preocupación.

Canadell ha asegurado que no hay otra alternativa presentada, y espera que las empresas se sumen a la suya, mientras dará cabida a empresas y sectores que no han obtenido el respaldo en las urnas con nombramientos en las 25 comisiones que tiene la Cámara de Barcelona. Uno de los puntos más polémicos ha sido la entrada del Cercle Català de Negocis, un chiringuito fundado por el propio Canadell y por Albert Pont (The Black Swan), quien preside esta entidad dedicada a ensalzar las bondades del independentismo. Pont ha sido escogido como vocal.

También tendrán cabida sectores y grandes empresas que se han quedado fuera, como también estarán presentes tecnológicas y startups.

Por otro lado, ha asegurado que pondrá en marcha un sistema de proyectos, con el objetivo de ser "activos para mejorar la economía de nuestra empresa". Canadell ha rehuido de una Cámara presidencialista, bajo la premisa de ser una institución dinámica e inclusiva.

Justifica retirar un asiento a Foment y pide más financiación

Respecto a la retirada de un asiento a Foment, Canadell lo ha justificado esgrimiendo que podría haber sido peor. "Algunos apuntaban que no tendría ningún asiento, y no ha sido así".

Otro de los aspectos de su discurso se ha centrado en la financiación. "No es aceptable la situación actual", ha señalado, poniendo como ejemplo el Presupuesto de la Cámara de Milán, con 80 millones de Presupuesto, cuatro veces más que la Cámara de Barcelona. En este sentido, exigirá una mayor dotación presupuestaria, aunque ha evitado pronunciarse sobre los asientos de pago.

En el pleno de la Cámara, constituido este lunes, se han dado cita, entre otros, la consejera de Empresa, el consejero de Territorio, Damià Calvet, y los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el president de Pimec, Josep González, cuya representación es ahora del doble, con cuatro asientos frente a los dos que ostenta la gran patronal catalana, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, así como los cabeza de lista de las diferentes candidaturas que concurrieron a las elecciones del pasado mayo.

La constitución del pleno viene precedida de la impugnación del proceso electoral debido a las "irregularidades" detectadas. La Generalitat tiene ahora un mes para responder al recurso de alzada presentado por Carles Tusquets y Ramón Masià, que también han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la vulneración de derechos fundamentales, aunque aún no se ha admitido a trámite.

El consejo ejecutivo independentista de la Cámara de Barcelona

Tras constituirse el pleno, los 60 representantes de las empresas y patronales han realizado la votación para elegir al presidente, Joan Canadell, a los tres vicepresidentes, Mònica Roca (Isardsat) -que sustituirá a Canadell en junio de 2021-, Pere Barrios (Recam Laser SL) y Roser Xalabarder (Nurbur XXI SL). El tesorero escogido es Jordi Pomarol (Implica2 Consulting y Servicios SL).

Los vocales escogidos para formar el equipo ejecutivo son Pau Bestit (Arriska); Albert Pont (The Black Swan); Xavier Sunyer (Sailforners); Toni Fitó (Pere Quart); Montserrat Soler (Consultoria d'Espais Nuri); Elisabeth Camprubí (Elisabeth Camrpubrí) y Àngel Lázaro (IM Projects).

En las conocidas sillas de las grandes empresas se sientan Sergi Loughney (Abertis); Jaume Guardiola (Sabadell); Igor Garzesi (Mediolanum); María Alsina (CaixaBank); Juan María Hernández (Criteria); Raimon Ripoll (Deloitte); Manuel Brufau (Indra); Jordi García (Naturgy); Juan Ignacio Marull (PwC); Guillermo Vallet (Promotora Kasde); Josep Mateu (RACC); Jorge Villavecchia (Damm); Alberto Martínez (Agbar). Magma Disseny y Abant Telecom se han ausentado del pleno, por lo que no estarán en el mismo al no tomar posesión del cargo. Todas estas han votado en blanco a la candidatura de Canadell.

Canadell ha obtenido 36 votos en un votación en el que han participado 54 empresas de las 60. Mònica Roca ha obtenido otros 36 apoyos en las urnas, los mismos que Pere Barrios y Roser Xalabarder. Jordi Pomarol, por su parte, ha cosechado 35 votos, mientras que los vocales han obtenido 34.