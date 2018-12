Illa (PSC) ve "un gran error" que la Generalitat no reciba a Sánchez

El secretario de Organización, del PSC, Salvador Illa, rechaza que la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre sea una provocación hacia el independentismo. En una conversación con Vozpópuli, descarta preocupación por la reunión del ejecutivo en la capital catalana y asegura que habrá entendimiento.

Las juventudes de Arran han pintado 9 sedes del PSC en Cataluña. ¿Qué impresión le causa este tipo de acciones?

Nosotros, como es lógico, hemos denunciado estos actos ante los Mossos d'Esquadra. Todas las han sido firmadas por Arran, ya no se esconden. Ahora bien, a pesar de estos ataques, nosotros seguiremos trabajando por una Cataluña donde cabemos todos y todas. La intolerancia no hace más que animarnos a seguir trabajando día a día para conseguir una Cataluña de todos y para todos. Estos ataques no nos harán cambiar en nuestra forma de pensar.

Puigdemont ha declarado que es una provocación que el Consejo de Ministros se celebre en Barcelona. ¿Lo es?

No. De ninguna manera. Es un gesto de respeto hacia Cataluña y faltaría menos que el Gobierno de España no se pueda reunir en Barcelona. No es ninguna provocación.

El consejo de ministros en Barcelona nunca puede considerarse una provocación

Con lo cual se puede decir que son ellos los provocadores haciendo estas afirmaciones.

Ellos mismos son los que empezaron diciendo que sí. Que les parecía bien la reunión. Ellos han ido cambiando de opinión. Pero en ningún caso una reunión del consejo de ministros en Barcelona no puede ser considerada como una provocación, todo lo contrario.

¿Al final el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra se reunirán?

Sería deseable. En todo caso, si no se reúnen es porque el president de la Generalitat no quiere hacerlo. El presidente Sánchez ya ha dejado claro que no tiene ningún problema en reunirse con él y es un gesto de cortesía obligado, ya que el consejo de ministros se celebra en Barcelona, que el president de la Generalitat pueda dar la bienvenida al presidente del Gobierno.

¿Hay miedo sobre lo que pueda pasar el día 21 de diciembre?

No. Estamos convencidos que la gente tendrá suficiente entendimiento. Los catalanes y las catalanas sabrán interpretar perfectamente esta reunión del consejo de ministros en Barcelona. Esto es, como un gesto hacia Cataluña y, por lo tanto, no tenemos ningún tipo de miedo, al contrario.

No reunirse con el presidente Sánchez es un gran error

¿Piensa que están por la labor de dialogar?

Bueno… también ha habido gente relevante del ámbito independentista que está diciendo todo lo contrario. Tenemos una entrevista reciente a Oriol Junqueras, tenemos unas declaraciones de Jordi Sánchez, tenemos otras declaraciones de lideres políticos que dicen: “oigan es un gesto de cortesía recibir, no se han de romper los puentes de dialogo”. Por lo tanto, hay voces de todo tipo dentro del independentismo en este sentido.

En cualquier caso, el presidente de la Generalitat lo que ha de hacer cuando el consejo de ministros se reúne en Barcelona, y viene el presidente del gobierno, sea para presidir el consejo, sea porque visita una fábrica, sea porque da dinero, es darle la bienvenida y recibirlo correctamente.

Esto es lo normal, lo correcto, de buena educación, lo sensato, y en un diálogo todo el mundo puede exponer sus punto de vista, todos pueden manifestar sus opiniones, sus discrepancias, pero no reunirse es un gesto inédito. Es un gran error.