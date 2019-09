Marta Pascal, Campuzano y Recoder, en la reunión 'secreta' de la plataforma catalanista que competirá con Puigdemont

El histórico monasterio de Poblet ha acogido la reunión de 'El país de demà', una nueva plataforma catalanista fruto de conversaciones y negociaciones de parte de la sociedad civil, con Antoni Garrel a la cabeza, y políticos de primer orden, como la senadora Marta Pascal o exdiputados de CiU, Jordi Xuclà, Lluis Recoder, según han asegurado fuentes presentes en la reunión a Vozpópuli, pese a que en la lista sus nombres aparecían sin ser tachados ni que se haya dicho públicamente que estaban in situ.

"El futuro de los Cataluña lo deben decidir los catalanes", ha asegurado Garrel a la media docena de medios que se han acercado al monasterio de El Poblet. También se ha posicionado a favor de un "referéndum" como solución a la situación en Cataluña, mientras ha rechazado posicionarse entre "catalanistas", "nacionalistas" o "soberanistas", pese a que los políticos que han dado apoyo a este movimiento están en la órbita de PDeCat.

Ninguno de los políticos más activos que forman parte o han colaborado en el nacimiento de El país de demà ha hecho acto público de presencia ante las puertas del imponente monasterio, que guarda entre sus muros los archivos de Josep Tarradellas, Paul Preston e incluso de la familia de Medinaceli.

Ninguno de los pesos pesados del PDeCat se ha pronunciado sobre este encuentro ni tampoco sobre la presentación, realizada la pasada semana. Ha habido que esperar a David Bonvehí para conocer declaraciones. "Me sabría mal que estos asociados al PDeCat dejarán el partido", ha asegurado en una entrevista a 324. "Quiero pensar que es un espacio de debate", ha considerado, al señalar que están acostumbrados en el PDeCat a este tipo de debates. "Pero no me gusta que puedan plantearse dejar al PDeCat", ha apuntado, para afirmar que no tiene conocimiento suficiente sobre esta plataforma. En la misma línea se pronunciaron en privado varios dirigentes del PDeCat tras la lectura del pregón de La Mercé este viernes. "No voy a ir", decían. "No hablamos de escisiones", apuntaban.

Entre los ideólogos de esta plataforma postconvergente se encuentra el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle, que tampoco tenía previsto venir, según ha podido conocer este medio. Entre otras personalidades públicas presentes en el acto se encontraban presidentes de Consejos Comarcales e incluso se hablaba de la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, sin que haya sido vista públicamente.

En un conteo rápido de la lista, a este primera reunión de trabajo pública se han acercado unas 150 personas, la gran mayoría anónimas, que no querían ser fotografiadas. Figuraban empresarios, profesores e incluso el exvicerrector de la Universidad de Barcelona Josep Antoni Plana. Todos ellos han tenido que realizar la correspondiente cola para poder acceder al Palacio del Abad.

'El país de demà' se ha fijado como objetivo aglutinar al catalanismo moderado, alegando que la "independencia es una opción legítima y válida", pero siempre y cuando no se perjudiquen los intereses de Cataluña, un giro radical en la actual estrategia del núcleo duro independentista, con Carles Puigdemont como máximo exponente.

El más del centenar de miembros de esta corriente, muy similar a la emprendida por Jordi Pujol y Artur Mas antes de iniciar su vía independentista, tiene al frente a Antoni Garrell, cofundador del Cercle per al Coneixement, director general de la Fundación Escuela General de Diseño y también vicepresidente de la Fundación Real del Monasterio de Poblet, donde se reunirán los 300 catalanistas moderados este fin de semana para dar forma a su estrategia y plan, que será presentado después.

Esta escisión del PDeCat se debe a la indecisión de la formación a la hora de seguir a Carles Puigdemont y Quim Torra, que han optado por el camino de la confrontación y desobediencia civil para conseguir la independencia de Cataluña, como ha mostrado el presidente de la Generalitat al afirmar que no retirará la pancarta independentista de la fachada de la Generalitat.

El documento consensuado este sábado en el histórico monumento debate transversal sobre el presente y futuro de Cataluña, redefinir el papel de la comunidad autónoma en el mundo, garantizar su progreso social y económico, adaptándose a la globalización y al cambio climático, así como modificar el modelo educativo. También apuesta por dar a conocer la definición de los "valores que deben inspirar al catalanismo en los próximos años" en todos los ámbitos -político, social, empresarial...-, evitando siempre la "unilateralidad" como vía de acción.

Relatores y contrarrelatores

Carme Casablanca, profesora universitaria, se ha hecho cargo del área económica del documento, mientras Oriol Oms es el responsable del área social. Josep María Lozano se ha encargado del tema de valores de la Cataluña catalanista, y Toni Bayona se ha puesto al frente de los temas políticos. Garrel ha hecho hincapié en la figura del contrarrelator, jóvenes encargados de hacer las conclusiones finales del documento de la plataforma para dar respuesta a los retos de futuro de la autonomía, aún en elaboración, pero cuyo borrador ha sido defendido por los denominados "relatores", mismo polémico término utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de negociar de tú a tú con la Generalitat.

Los "contrarrelatores" se encargan ahora de resumir los documentos de los "relatores", encargados de explicar los documentos. Estas figuras están representadas por jóvenes de edades comprendidas entre los 26 y los 32 años. ·El futuro de Cataluña".

En este proceso han participado más de 250 personas, de las que se han reunido 150. "Tan solo el 5% de los que han participado son políticos", ha asegurado Garrel, para tratar de despolitizar este movimiento nacido de la "sociedad civil transversal y plural". "Estamos trabajando para hacer propuestas de cara al futuro", sin cerrar así la puerta a la formación de un nuevo partido político. En esta labor han participado personas de Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona. "Tiene una amplia representación territorial", ha señalado, aunque gran parte de este grupo es de Barcelona.

La catalanidad, progreso económico y social, sostenibilidad y europeísmo son, por este orden, los principales ejes del trabajo.

"El documento final se presentará en las próximas semanas", según ha afirmado el coordinado Adrià Aldomà.