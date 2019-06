Florentino Pérez: "No ha habido nada oculto" en el proyecto Castor

"No lo sé". Ha sido la respuesta de Florentino Pérez, presidente de ACS, sobre el proyecto Castor en su declaración testifical en la Comisión de investigación del Parlamento autonómico catalán, aprobada por unanimidad.

El objetivo de esta comisión es dirimir responsabilidades por el fallido proyecto situado en la costa de Tarragona y cuyos terremotos se sintieron en Cataluña y Castellón. Florentino Pérez ha asegurado este lunes que su empresa "ha perdido dinero" pese al pago de 1.350 millones de indemnización que pagó el Estado tras su cierre.

El empresario y presidente del Real Madrid ha afirmado que este montante fue a parar a las entidades que financiaron el almacén. Pérez, que ha tildado de "desgracia" lo ocurrido con el proyecto Castor, ha asegurado no tener "nada que ver" con el proyecto, en el que no ha intervenido. "Poco les puedo ayudar", ha dicho nada más iniciar su comparecencia para esclarecer las dudas de los diputados presentes.

Algunos de los portavoces, como Maria Sirvent (CUP), han utilizado su turno de palabra para cargar contra Florentino Pérez, al que han comparado con la "mafia". "No estoy acostumbrando a que me traten así", ha replicado ante estos repetidos ataques.

"Comprendo que soy una persona muy conocida, porque puede que tenga más trascendencia", pero "no tenía nada que ver", ha reiterado Pérez en un posterior turno de palabra, para mostrar el músculo de la constructora que preside."Esta empresa da trabajo a 200.000 personas, 10.000 de ellas son mujeres maltratadas, personas con discapacidad y una facturación de 100 millones diarios al año". "Este proyecto viene de una empresa canadiense para extraer petróleo, y una vez acabado se utilizó para el almacenamiento de gas", ha indicado.

El problema viene con el ministro Soria

Tras afirmar que no había hablado del proyecto Castor con nadie hasta que le advirtieron del problema, el presidente de ACS sí lo abordó con el entonces ministro de Energía e Industria José Manuel Soria, pero tan solo fue en una ocasión. El propio Pérez ha afirmado que sí habló con las entidades financieras para financiar el proyecto Castor, que le trasladaban su negativa inicial debido al "riesgo geológico". Se interpuso en el contrato una cláusula por el que el Estado debía responder en caso de que hubiera problemas. "Sin esta cláusula, los bancos no habrían financiado el proyecto", ha advertido.

"En determinadas infraestructuras como estas hay un riesgo geológico, que nadie asume en el mundo, ninguna empresa es capaz de asumirla", ha señalado, para recordar el real decreto de Soria, para los almacenamientos subterráneos, permitiendo a las adjudicatarias "retirarse en los primeros 5 años". ACS salió sin haber cumplido ese tiempo. En 2014, el Estado tuvo que indemnizar a Escal UGS -participada por ACS con el control del capital- con 1.350 millones de euros.

Florentino ha querido quitarse el estigma. "Dicen que me han dado 1.300 millones. Lo dicen porque soy conocido, pero no es cierto, este dinero se lo han llevado los financiadores", ha recriminado a la diputada 'cupera'. El magnate de la construcción ha relatado que su grupo "ha perdido dinero en esta obra porque con la indemnización no se cubría toda la deuda con los bonistas y financiadores". Pérez ha asegurado que pese a las pérdidas, ACS factura 100 millones diarios, "incluidos sábados y domingos", y que el Castor solo era el 1% del total del grupo, que tiene activas más de 10.000 obras. "ACS podría haber vivido sin esta obra", ha añadido.

"Yo no he sabido nada hasta que ha pasado, en el proceso no he intervenido en nada, ni podría porque es un tema muy técnico", ha contestado a los presentes. "Si aquí había un problema y el Gobierno decide ampliar la duración de almacenamiento del gas, nosotros no teníamos información", ha comentado.

En cuanto a las garantías dadas en el proyecto, Pérez las ha justificado debido a la falta de financiación. "El Estado asume el riesgo geológico (...) era la zona con menor riesgo de toda España", ha añadido, mientras asegura que se superaron los análisis y requerimientos de las auditoras y la inspección de Hacienda posterior al proyecto.

"Sin esta cláusula no se habría presentado ninguna empresa", ha aseverado. "Todas las obras de este ámbito tienen esta cláusula", ha puntualizado, mientras recuerda que esta causa está judicializada.

Está diciendo cosas que no son verdad, por Dios

"Está diciendo cosas que no son verdad, por Dios", ha respondido a la diputada de la CUP, Maria Sirvent, que le ha relacionado con los papeles de Bárcenas. "No he conocido a ese hombre en mi vida", ha asegurado el presidente de la constructora.

"He ido a los mítines de CiU"

"He ido a todos los mítines de CiU hasta que fui presidente del Real Madrid", le ha reprendido Florentino Pérez, quien fundó el partido reformista. "Usted tiene más poder que un partido político, gobernando en la sombra", ha respondido Sirvent.

En un discurso de extrema izquierda, Sirvent ha culpado al máximo dirigente de la constructora de "tener en sus manos la precariedad de los servicios sociales en Cataluña", mientras ha mostrado su sorpresa sobre su desconocimiento de este proyecto que ha costado 3.200 millones de euros. "Sus beneficios, nuestra miseria. No vamos a permitir que usted ponga sus garras sobre nosotros", ha afirmado la 'cupera'.

Otro de los diputados ha instado al presidente de la Comisión que recuerde a Pérez que no pueden cortar a los diputados. El presidente de ACS ha encontrado un aliado en el 'popular' Santi Rodríguez, quien ha instado a los diputados a no dar lecciones a los comparecientes.

David Cid (Catalunya En Comú) ha preguntado a Pérez sobre si conocía la evolución del proyecto Castor, mientras le ha recordado las consecuencias de mentir en una Comisión parlamentaria. Entre otras preguntas, ha cuestionado si es normal que haya un concurso público con una sola empresa o UTE como aspirante.