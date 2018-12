Eslovenia se desmarca de Torra en su intento de vender la independencia de Cataluña

"La Constitución se ha convertido en una prisión, para muchos catalanes". Bajo esta premisa Quim Torra organizó un viaje a Eslovenia. Con él tenía una excusa para no celebrar los 40 años de la Constitución. Buscaba ahí un reconocimiento internacional que aún no ha conseguido. Así al menos lo ha vendido el independentismo. Al estar obsesionados con internacionalizar el procés, cualquier palmadita en la espalda es magnificada. Lo suyos contentos y engañados.

Sin embargo, la realidad es cruel. Es cierto que el presidente Borut Pahor se reunió con Torra. Pero la realidad en nada se asemeja a las declaraciones del president catalán. Para que quedara clara la postura de Eslovenia y de su presidente Pahor, oficialmente ese encuentro era un acto extraoficial. Esto es, cortesía soberanista. Y añadieron que "en cuanto al proceso soberanista, Pahor considera que se trata de un asunto del pueblo catalán y del Reino de España, en el que Eslovenia no desea intervenir".

Aniversario de la Constitución

Felipe González afirmaba que aquellos que hoy en día reniegan de la Constitución lo hacen porque nunca la han leído. Torra no habla con desconocimiento de la carta Magna, habla así porque la legalidad que desprende no le satisface para sus intereses personales. No sirve porque "supone una alteración de los derechos fundamentales de los catalanes y esta atacando los derechos civiles y de derecho a la autodeterminación".

La democracia que protege a los españoles no satisface a Quim Torra porque su deseo es saltársela, aunque afirme que es muy democrático

No hay ningún párrafo en las constituciones próximas que se hable del derecho a la autodeterminación. Sólo había una: la de la URSS. Y afirma que "queremos vivir en un país en el que la democracia reina por encima de la democracia invisible del Estado y en el que la auténtica justicia sea posible".

La democracia para Torra

Para Torra no hay democracia en España y la Constitución es una jaula porque se ha aplicado contra aquellos que protagonizaron una acto deleznable el 6 y 7 de septiembre de 2017. Si no hubiera pasado nada -que la justicia no los hubiera encarcelado- Torra sería favorable a la Constitución. Al no ser así, todo es malo y contrario a Cataluña.

Torra aún no se ha dado cuenta que nadie le hace caso en España. La Unión Europea tampoco es muy favorable. Mejor dicho, consideran que es un tema interno de España y nunca se posicionaran. ¿Por qué? España es un socio fiel de la Unión Europea. Cataluña forma parte de España. Siempre lo ha sido y, desde el Tratado de Westfalia, así ha sido.

Una conferencia a su medida

En su conferencia Torra pidió que la Unión Europea no abandonara a los catalanes. Y afirmó que en España falta democracia. Un discurso reiterativo y que demuestra el aislamiento de un procés caduco y baldío.

Como ocurre en esta serie de actos, el president Torra tuvo que marcar la diferencia o poner sobre la mesa una hoja de ruta inexistente. En esa conferencia titulada "Cataluña: de la jaula constitucional española a la libertad", afirmó que está dispuesto a seguir la llamada vía eslovena. Recordemos que en 1991 tuvo lugar un conflicto bélico como consecuencia de esta vía. Para Torra es la vía de la libertad. Debemos preguntarnos si los catalanes están dispuestos a vivir un conflicto bélico por y para el procés.