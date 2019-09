Encontronazo entre Ciudadanos y Valls en el Ayuntamiento de Barcelona

La ruptura entre Ciudadanos y Manuel Valls, originada por el apoyo de Valls a Ada Colau, continúa dando muestras de que apenas hay arreglo posible entre las dos formaciones. En la Comisión de Derechos Sociales se han vuelto a lanzar los trastos a la cabeza ambos partidos. Primero ha golpeado Barcelona pel Canvi, con Eva Parera como portavoz, al afirmar que una de las propuestas era "confusa" y la concejal de Cs, Marilén Barceló, le ha respondido que era difícil analizar las iniciativas de sus exsocios cuando no habían presentado ninguna.

El grupo municipal de Barcelona pel Canvi, capitaneado por Manuel Valls, no ha presentado ni una sola propuesta, iniciativa o pregunta en ninguna de las comisiones iniciadas este martes en el Ayuntamiento de Barcelona.

Valls, que durante la campaña electoral puso el foco en la seguridad de la Ciudad Condal, los manteros o la ocupación ilegal de pisos, entre otros temas sociales, no ha dado a conocer cuáles serían sus propuestas concretas al resto de grupos para debatirlas y consensuarlas. Como excusa, han afirmado que no tenían "despacho hasta ayer" ni tampoco disponían del material informático necesario para enviarlas.

Ciudadanos, exsocios de Valls tras la campaña electoral y con cuatro concejales, han presentado tres propuestas centradas en las listas de espera de las viviendas sociales y cuántas familias esperan aún una vivienda pese a que se les ha adjudicado; también ha centrado su preocupación en el número de viviendas y equipamientos públicos y de titularidad del Ayuntamiento que están ocupados ilegalmente; y por último en la revisión de los criterios de pago de los usuarios del servicio de teleasistencia que no disponen de teléfono fijo.

La propuesta de Ciudadanos sobre "la ocupación de pisos ilegales". Marilén Barceló se ha centrado en la actuación de las mafias, que realquilan la viviendas a familias vulnerables. Su propuesta es clara y se centra en un plan de actuación del Ayuntamiento de Barcelona en estos casos.

Propuesta "confusa", el dardo de Parera

Para Eva Parera, la concejal de Barcelona pel Canvi, ha considerado que la petición de Ciudadanos es "confusa" al tratarse de competencias que no dispone el Ayuntamiento. "Queda todo un poco difuso en la propuesta", ha considerado. "No la entiendo bien encuadra", ha afirmado sobre la propuesta de hacer frente a la ocupación ilegal.

"Le agradezco su valoración sobre nuestra propuesta. En cambio, su propuesta no la podemos analizar porque ustedes no van a presentar absolutamente nada en esta comisión de Derechos Sociales", le ha respondido Barceló, provocando sonrisas entre algunos de los concejales.

No hemos tenido el despacho hasta ayer ni tampoco ordenador, se justifica Parera

"Hasta ayer no hemos dispuesto de un despacho", ha justificado Parera ante la falta de propuestas de Barcelona pel Canvi. "No hemos tenido un ordenador con el programa instalado para poder hacer las propuestas. Las vamos a presentar ayer con la petición de que se tramitaran de urgencia, además de no haber tenido a mano las herramientas para realizar el trabajo y se nos ha denegado la petición afirmando que no había urgencia. No pasa nada".

"Tenemos más comisiones y sabemos que la burocracia es lenta. Somos un grupo nuevo y no tenemos estructura del anterior mandato para funcionar y por tanto ya presentaremos las propuestas en las próximas comisiones", ha finalizado.

El PP, con tres propuestas, pese a tener los mismos concejales que Valls

El Partido Popular, con el mismo número de concejales que el de Valls (dos), ha presentado hasta tres propuestas, iniciativas y preguntas. Para los de Josep Bou, el foco se ha centrado el emplazamiento definitivo de los centros de acogida de menores no acompañados, MENA; junto con la petición al Ayuntamiento de presentar un plan para el mantenimiento de equipamientos deportivos, así como en qué colegios de Barcelona ha enviado a sus espías Plataforma Per La Llengua para controlar la lengua que usan los niños en el recreo, así como las subvenciones otorgadas a este tentáculo del independentismo desde el año 2012 hasta 2018.

ERC ha presentado hasta tres propuestas en la Comisión de Derechos Sociales, referentes a la cultura, la nueva ubicación del ambulatorio de El Raval, y sobre el plan de derecho a la vivienda.

Por último, JxCat, con cinco concejales, tan solo ha presentado una propuesta en esta comisión. Los concejales liderados por Elsa Artadi se ha mostrado preocupado por los pisos vacíos que aún no se han adjudicado a las familias que los necesitan. Por ello, han preguntado por el número total y cuándo estarán disponibles.