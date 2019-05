ERC confirma el bloqueo a Iceta y Sánchez advierte: "Están vetando el diálogo"

ERC ha escenificado de nuevo su rechazo a designar a Miquel Iceta, presidente del PSC, como senador. A su juicio, las "presiones" llegadas desde los medios, y responde a los socialistas que "aberración democrática", como se ha referido Iceta a este veto, es tener políticos "en prisión", "exiliados" y a los que se les prohíbe participar en debates electorales, como ocurrió este miércoles con Oriol Junqueras y Toni Comín.

"No podemos estar pendientes del markéting electoral del PSOE. Nuestra propuesta es seria", ha asegurado Sergi Sebrià en declaraciones en el Parlament de Cataluña. A su juicio, el anuncio de Iceta como presidente del Senado no se ha consensuado con ningún partido político, un hecho al que tildan de operación de markéting.

También se ha mostrado contrario a las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "El Parlament no es súbdito de nadie", ha señalado, y ha exigido respeto a las instituciones catalanas. Al mismo tiempo, ha asegurado que no Iceta no puede mencionar la llamada "cortesía parlamentaria" al votar a favor del 155, al mostrarse al lado de PP y Ciudadanos cuando se llevaron los recursos al Tribunal Constitucional y por "no mirar a la cara" a los familiares de los políticos presos en el Parlament. "Así no se hacen las cosas", ha enfatizado, mientras que solo se han mostrado abiertos al diálogo "cuando respeten Cataluña y a sus instituciones". "Hoy el no es inevitable", ha reiterado en varias ocasiones, poniendo el foco en la palabra "hoy".

"Que nadie finja que estamos en una situación de normalidad, estamos en un escenario de excepcionalidad" y "no podemos obviar ni los presos políticos, ni los exiliados, ni la represión ni la persecución", ha señalado el portavoz de ERC. "Diálogo sí, pero no para aprobar presupuestos con la amenaza de que viene la ultraderecha, o cambiar el nombre del aeropuerto. Eso es una operación de markéting", ha reiterado.

Sebrià también ha mostrado diferencias entre la propuesta de designación de Iceta como senador y las realizadas anteriormente con otros diputados, como los 'populares' Xavier García-Albiol y Alicia Sánchez-Camacho, o Lorena Roldán, designada como senadora de Ciudadanos en pleno 155. "No se pueden comparar cómo se llevaron a cabo estos nombramientos", ha indicado el portavoz de ERC.

La decisión de ERC llega después de que el PSC haya difundido un manifiesto a la desesperada para pedir a los independentistas que no bloqueen su nombramiento.

Ciudadanos y PP se abstienen

Ciudadanos se abstendrá finalmente en la votación de este jueves en el Parlament, dejando en una clara minoría a PSC y En Comú Podem, que suman 25 escaños, frente a los 31 de ERC. La diputada y senadora, Lorena Roldán, ha recordado las malas formas con las que ha actuado el PSOE, anunciando en prensa que Iceta iba a ser el presidente del Senado.

"Primero se habla, se negocia", ha recordado Roldán, para pasar después la propuesta por la Comisión del Estatuto del Diputado. "Nos enteramos por la prensa el miércoles pasado, y el PSC quería alterar el orden del día de ese pleno para votar la designación de Iceta", ha afirmado. "No es lo habitual. No son las formas y ha pasado factura", ha considerado, al tiempo que ha recordado las declaraciones de Iceta sobre el referéndum o los indultos, manteniendo el chollo del PSOE con los independentistas.

A su juicio, el veto de ERC es una parte más de una negociación entre "Sánchez, los populistas y los independentistas". Roldán no ve comparable la "cortesía parlamentaria" mostrada por los grupos en el pasado, porque hubo acuerdos y se pasaron los filtros normales en este tipo de designaciones. "No impediremos ni vamos a bloquear el funcionamiento de la Cámara", ha asegurado, al tiempo que la formación naranja votará "no" a Iceta como presidente del Senado.

En la misma línea que Ciudadanos se ha posicionado el Partido Popular de Cataluña. La abstención de los 'populares' apenas cuenta, al tener cuatro diputados, y obliga a Iceta a obtener el apoyo directo de al menos siete diputados JxCat, y la abstención del resto de integrantes de la formación, tras el rechazo de ERC y la CUP, y la abstención de formaciones constitucionalistas. Los 17 diputados socialistas cuentan con los ocho diputados de En Comú Podem. Para ser nombrado senador, Iceta necesita una mayoría simple en una de las tres votaciones. Si a la tercera no tiene apoyos, la propuesta queda rechazada.

"Lo que siembras, recoges", advierte Iceta

Antes del rechazo oficial de ERC, el líder del PSC, Miquel Iceta, había tildado de "aberración democrática" el bloqueo de los republicanos, al tiempo que ha avisado que tendrá consecuencias: "Lo que siembras, luego recoges".

"¿Queremos llegar hasta el extremo de vetar? Eso dificultará muchas cosas de ahora en adelante porque la vida es así, es un toma y daca", ha afirmado. "Lo que siembras, luego recoges", ha advertido, para indicar que "se lo tienen que pensar muy bien", según ha señalado a La Sexta.

ERC nunca pierde la oportunidad de hacer perder a Catalunya una oportunidad. Hoy no son las155 monedas de plata, ni una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Sánchez... hoy hablan de "defecto de forma". El bloqueo como proyecto político. Una lástima. — Eva Granados Galiano /❤️ (@Eva_Granados) 15 de mayo de 2019

También se ha pronunciado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre el veto de los independentistas catalanes. "No vetan a Iceta, sino a la convivencia porque temen las soluciones". "Tienen miedo a decir a los catalanes que la independencia no es posible y que la única alternativa se llaman Constitución y Estatuto", ha asegurado.

Además, ha afirmado que tienen "miedo" a decir a los catalanes que la independencia no es posible y que la única alternativa se llama Constitución y Estatuto". En este sentido, ha avisado que, "mal que les pese a las tres derechas y al independentismo catalán, esta legislatura va a ser la de la convivencia".