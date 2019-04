Collboni denuncia el nuevo ataque a una sede del PSC: proviene de "quienes quieren un país excluyente"

Los partidos políticos constitucionalistas continúan siendo centro de la violencia de los separatistas. El PSC sufre un nuevo ataque en su sede municipal con una pintada en la puerta "PSC=155" y varios huevos en las inmediaciones.

El candidato del PSC a la Alcaldía, Jaume Collboni, lo ha denunciado en las redes sociales con un mensaje. "No nos intimidan, nos dan más motivos para seguir defendiendo una Barcelona abierta donde cabemos todos y todas", ha afirmado.

La sede ha "amanecido atacada por quienes quieres un país excluyente", ha expuesto Collboni, también exteniente de alcalde con el Gobierno municipal de Ada Colau. El dirigente socialista ha acompañado los mensajes con dos instantáneas de la sede del PSC en Consell de Cent.

Hoy, una vez más, nuestra sede de @pscbarcelona@socialistes_cat amanece atacada por quienes quieren un país excluyente. No nos intimidan, nos dan más motivos para seguir defendiendo una Barcelona abierta dónde cabemos todos y todas. 💪🏼🌹 pic.twitter.com/ITGKdItGqh — Jaume Collboni (@jaumecollboni) 8 de abril de 2019

"Valls se hizo la foto en Colón"

En una entrevista en La Sexta, ha denunciado también este nuevo ataque y ha valorado el debate entre Ada Colau y Manuel Valls de este domingo. "Perdieron todos los ciudadanos", ha indicado, mientras ha señalado que Valls hará finalmente un cordón sanitario al PSC, pese a que el candidato de la formación dijera lo contrario.

"Valls se hizo la foto en Colón" tras habérselo pedido Albert Rivera, ha recordado Collboni, quien no se fía del líder del partido naranja. "Los cordones sanitarios solo se habían hecho a la extrema derecha, y no a la socialdemocracia", ha incidido el líder municipal del PSC. A su juicio, los ciudadanos están exigiendo soluciones a los políticos, y Colau y Valls no dieron ninguna durante el encontronazo.