Ciudadanos arrasó en once municipios de la provincia de Gerona las pasadas elecciones autonómicas. Los resultados de aquel 21-D muestran este apoyo a la formación naranja en Castelló d'Empúries, Roses, Avinyonet de Puigventós, Santa llogaia d'Àlguema, Villamalla, Sant Miquel de Fluvià, Vilafant, Figueras, Sant Climent Sescebes, La Junquera, Lloret y Blanes.

En dos de estos municipios, Roses y Vilamalla, se superó con creces el 30% del total de votos. Si se extrapolasen estos resultados a los obtenidos en 2015, darían como resultado el doble o el triple de concejales de los que tienen actualmente y la mayoría absoluta.

En los anteriores comicios municipales en Roses, la formación naranja obtuvo un concejal y el 8,86% de los votos; CiU ganó en el municipio con el 24,08%, que le otorgaron cinco concejales. En las pasadas autonómicas, C's alcanzaba el 36,24% y 2.965 votos, un resultado que les daría hasta siete concejales mientras JxCat bajaría al 22,15% y ERC al 18,46%, con cuatro concejales cada uno, pero el PSC podría gobernar con C's al conseguir dos. La participación en ese municipio fue entonces del 75,3%. Hambre de cambio.

Ciudadanos ronda la mayoría absoluta en Vilamalla

En Villamalla, alcanzaron el 40,25% del voto hace dos años, cuando CiU había obtenido los 9 concejales y el 89,02% de los votos hace cuatro. La formación JxCat se desplomaba al 27,39% en 2017, y la suma de votos entre ERC y JxCat fue de un total de 298 frente a los 291 que había conseguido Ciudadanos, a los que hay que sumar los 53 del PSC y los 27 del PP. En este municipio, extrapolando los resultados del 21-D, Ciudadanos hubiera obtenido los cinco concejales y la mayoría absoluta, frente a los 4 concejales que tendrían JxCat y ERC conjuntamente.

En Figueras, por ejemplo, la formación naranja tiene ahora dos concejales, y con el casi 30% cosechado el 21-D, pasarían a ser siete, tan solo a cuatro de la mayoría absoluta. La subida se registra también en el resto de municipios. En Castelló d'Empúries, donde Ciudadanos no ha obtenido representación en el Consistorio en las pasadas municipales, la formación obtuvo 1.096 votos y casi el 30% del total el 21-D, una cifra muy cercana a la que cosecharon CiU y ERC juntos hace cuatro años.

La formación naranja ganaría en municipios tradicionalmente separatistas

"Valentía y defensa de la Constitución". Es el secreto que desvela Héctor Amelló, portavoz de Ciudadanos en Figueras, a preguntas de Vozpópuli sobre estos resultados del 21-D y que espera repetir como mínimo este próximo 26-M.

"Hay que ser valiente para enfrentarse a ERC, CiU y la CUP en su propio territorio", ha señalado, mientras admite que han recibido presiones e insultos, pero al mismo tiempo también el apoyo de los vecinos, silenciados por los independentistas. "Aún hay miedo a ser señalados", ha comentado sobre algunos concejales que no han podido hacer frente a estas presiones por miedo a perder clientes en sus negocios. "En 2015 fue muy difícil encontrar a personas que dieran la cara", mientras que para este 26 de mayo no ha sido tan complicado el proceso de selección. "Nos han votado 30 de cada 100 vecinos", ha recordado.

Sin embargo, muestra su tolerancia cero a las amenazas "intolerables" que se registran en Cataluña. Amelló afirma que un concejal de Ciudadanos tiene "convicción" en la defensa de la Constitución y asegura que no dan un paso atrás en la defensa de la Constitución. Lo vio claro en 2012, cuando se afilió a la formación naranja y en 2015 fue elegido concejal con el objetivo de hacer una oposición "valiente y honesta", sin entrar en las provocaciones separatistas ni responder con insultos. El concejal ha asegurado que se trata de "respeto".

Venimos sin miedo, a defender la libertad cueste lo que cueste

"No nos dejéis solos", le imploran los propios vecinos del municipio, mientras ha admitido que su posición es "difícil" debido a los continuos ataques a las carpas de Ciudadanos e incluso por redes sociales. "Venimos sin miedo, a defender la libertad cueste lo que cueste", ha aseverado, mientras ha indicado que los independentistas "no son tantos como dicen", pero han ido tejiendo una red clientelar que lo está moviendo todo para "olvidarse de la gente de la calle".

Amelló espera que estos resultados se reflejen el 26 de mayo y llegar a ser la primera fuerza en Salt, Roses, Lloret y Figueras, entre otros municipios, cercenando así la hegemonía independentista en Gerona. "El no al independentismo" se ha reavivado a raíz del 8-O, cuando Societat Civil Catalana (SCC) convocó a más de un millón de personas en las calles de Barcelona para rechazar el referéndum del 1-O y el desafío a la democracia que conllevaba. "Somos la voz de la gente y este es el principal motivo para no dar marcha atrás. No podemos retroceder", ha señalado de cara a posibles pactos con otras formaciones tras el 26-M.

"La línea roja es la defensa de la igualdad, la unión y la Constitución", ha advertido respecto al PSC, que en algunos municipios ha mirado para otro lado cuando se han colgado esteladas y proclamas separatistas en los balcones de los Consistorios, aunque ha admitido que "no todos" se han comportado de la misma forma, por lo que deja la puerta abierta a pactar con los socialistas en algunos municipios y poder formar gobiernos en los feudos tradicionalmente independentistas.