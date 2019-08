Ciudadanos y Movimiento Cívico cargan contra SCC por abandonar su liderazgo

Ciudadanos y Movimiento Cívico 12-O han criticado a Societat Civil Catalana por no movilizarse ante la presión independentista prevista para el 11-S y la respuesta que tendrá lugar tras conocerse la sentencia del Supremo por el referéndum del 1-O.

"Estoy temiendo que SCC esté abrazando las tesis del socialismo en Cataluña. Temo que esta asociación mire de no ser incómoda a las tesis de Sánchez", ha asegurado el presidente de Ciudadanos en el Parlamento autonómico, Carlos Carrizosa, en una entrevista a Europa Press. Estas declaraciones hacen referencia a las palabras del presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, quien aseguró que no se podía decir "no" a dos millones de personas, en alusión a encontrar un espacio de convivencia entre constitucionalistas e independentistas.

Estas declaraciones de Sánchez Costa "buscan más la contemporización con el nacionalismo, que no la batalla sin complejos contra unas ideas que están llevando a la fractura social y a la ruina económica", según el dirigente de la formación naranja.

"Esperamos que rectifiquen", ha considerado, al tiempo que destaca el "trabajo ímprobo de los independentistas durante décadas para colocar sus satélites en colegios profesionales, corporaciones públicas, sindicatos, gremios y asociaciones empresariales". "En todas partes, el nacionalismo ha colocado a sus peones", ha resumido.

Según Carrizosa, "SCC debería estar para movilizar a los catalanes en el tejido social de Cataluña, pero no tomar partido" por las distintas formaciones constitucionalistas.

Carrizosa ha asegurado que Ciudadanos no acudirá a los habituales actos de la Diada, una festividad que se han apropiado los independentistas, y estudia realizar un acto propio.

Movilización de la resistencia constitucionalista

Movimiento Cívico 12 de Octubre ha ido más allá y ha denunciado "el abandono de Sociedad Civil Catalana de la defensa de los principios del constitucionalismo cívico en Cataluña y de la coordinación y liderazgo que se le concedía". Según el presidente de esta asociación, Ángel Hernández, SCC "ha generado desmovilización y desconfianza ante su entrega al servicio partidista y de retorno a la sociovergencia, ya superada".

En este sentido, ha llamado a la movilización ante la proximidad de la diada del 11-S, la sentencia del juicio a los golpistas, el 1-O, la conmemoración constitucionalista del 8-O y la Fiesta Nacional de España del 12-O.

Para la organización unitaria de la "resistencia constitucionalista" ante estos acontecimientos, ha pedido a la fundación española España Responde ocupar el "liderazgo abandonado por SCC y preste su ayuda, colaboración y estructura, ante las asociaciones cívicas de la resistencia civil en Cataluña", con el objetivo de "defender la libertad y los derechos civiles de los ciudadanos así como la igualdad y el imperio de la justicia democrática para los españoles".